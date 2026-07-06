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DNS Infrastructure

Reduza os custos operacionais e melhore a experiência dos assinantes com DNS inteligente

Criado especificamente para provedores de serviços fixos e móveis

Otimize a experiência do usuário e simplifique as operações oferecendo respostas de baixa latência, resiliência e alta capacidade com os resolvedores Akamai CacheServe. Ofereça suporte a serviços de comunicação, e-mail e aplicações para aprimorar as ofertas de acesso à Internet usando servidores autorizados do Akamai AuthServe. As soluções Akamai DNS Infrastructure são implantadas por mais de 130 ISPs e MNOs com quase um bilhão de assinantes globalmente.

Leia o resumo do produto

Menos despesas gerais. Mais segurança. Mais personalização.

Minimize os custos operacionais

Maximize o valor do hardware do servidor, otimize o desempenho, aumente a resiliência. Reduza os balanceadores de carga e firewalls.

Aumente a segurança

Impeça ataques DNS com defesas integradas exclusivas, comprovadas por mais de 20 anos nas maiores redes do mundo.

Diferencie, agregue valor

Amplie as ofertas de serviço, aumente a fidelidade do assinante e trilhe um caminho para aumentar a receita.

Como o DNS Infrastructure funciona

Avaliar

Combine os requisitos de capacidade com opções de DNS recursivo que melhor atendam aos requisitos empresariais, técnicos e operacionais.

Projetar

Evite interrupções com decisões de projeto arquitetônico que resistiram a ataques por mais de 20 anos.

Criar

Distribua os resolvedores para maximizar a experiência do usuário. Adicione políticas simples para gerenciar o tráfego indesejado e proteger o acesso à rede.

Estender

Beneficie-se dos recursos inteligentes para habilitar os serviços voltados para assinantes do Secure Internet Access em todos os segmentos do mercado.

Recursos

  • As defesas de DNS incorporadas refletem insights detalhados sobre a exposição de rede fixa e móvel
  • Os recursos de disponibilidade do servidor de nomes promovem acesso rápido ao conteúdo mesmo sob cargas extremas
  • O amplo suporte à ECS (Sub-rede do cliente EDNS) melhora a experiência do usuário e otimiza a entrega
  • As otimizações de desempenho dão suporte às economias de OPEX (Despesas Operacionais) e CAPEX (Despesas de Capital)
  • As defesas exclusivas de envenenamento de cache protegem assinantes e proprietários de conteúdo
  • Telemetria, estatísticas de consultas, relatórios e integrações de big data impulsionam operações e iniciativas de segurança
  • O design de software resiliente ajuda a maximizar o tempo de atividade e a minimizar o estresse operacional
  • Políticas refinadas filtram consultas indesejadas para proteger o tráfego legítimo
  • Opções de nuvem e suporte abrangente de criptografia de DNS (DoH, DoT, DoQ)

Casos de uso do DNS Infrastructure

Os resolvedores de DNS inteligentes garantem uma excelente experiência do assinante e habilitam serviços.

Atualize seu DNS, transforme sua empresa

ISPs e MNOs em todos os lugares estão explorando como melhorar seus serviços ao mesmo tempo em que gerenciam custos. As famílias e as empresas exigem a melhor experiência de Internet, e procuram formas de minimizar a exposição à segurança na Internet. Os provedores de serviços estão bem preparados para ajudar.

Os resolvedores CacheServe ajudam a garantir a capacidade de resposta da rede e a agregar valor às principais ofertas de serviço de acesso à Internet, posicionando os provedores para demonstrar um compromisso com a proteção de seus clientes e gerar receita incremental.

As otimizações de desempenho oferecem respostas de baixa latência para consultas, mesmo sob cargas extremas. Reduzem também os custos e simplificam as operações por meio da consolidação de resolvedores de baixo desempenho. Menos servidores resultam em custos contínuos mais baixos de rack/energia/resfriamento e de gerenciamento e economizam tempo da equipe.

Os serviços Secure Internet Access da Akamai utilizam os resolvedores inteligentes do DNS Infrastructure para defender residências e escritórios contra malware, ransomware, phishing, botnets e muito mais. Eles fornecem uma camada fundamental de defesas que aproveitam o poder das redes de provedores e dos pontos fortes operacionais: escala, alcance, confiabilidade.

Forneça serviços da Web sempre ativos em grande escala

Os servidores de DNS autoritativos do AuthServe são usados para configurar, publicar e distribuir dados de zona. Eles permitem o acesso dinâmico a uma diversos serviços de comunicação, e-mail e aplicações de marca ISP e MNO que aprimoram as ofertas de acesso à Internet.

O AuthServe é uma solução local licenciada para gerenciar zonas com segurança e sem tempo de inatividade. Projetado para provedores de serviços, ele é dimensionado para dezenas de milhares de zonas e dezenas de milhões de registros. O software projetado para resiliência suporta várias primárias ativas para alta disponibilidade e recuperação de desastres. Os aprimoramentos operacionais permitem a consolidação de vários serviços autoritativos distintos para acomodar visualizações internas e externas dos mesmos dados e para gerenciar a proliferação que pode ser introduzida em redes residenciais, corporativas e móveis, bem como em TI.

Um Config Manager opcional oferece uma interface intuitiva para a configuração em toda a rede de servidores de DNS. Ele simplifica e automatiza a administração diária e reduz a sobrecarga operacional. Os controles de acesso, a auditoria e o fluxo de trabalho baseados em funções são aplicados para atender aos requisitos de segurança e gerenciamento de alterações.

Perguntas frequentes (FAQ)

Perguntas frequentes (FAQ)

O DNS Infrastructure é um conjunto de soluções criadas para provedores de serviços. O CacheServe é um resolvedor escalável, seguro e de alto desempenho projetado para garantir a capacidade de resposta sob cargas pesadas. O AuthServe é um servidor confiável e resiliente usado para publicar acesso a serviços IP com suporte para dezenas de milhões de registros.

O CacheServe foi projetado para maximizar a segurança, o dimensionamento, o desempenho e a disponibilidade nas redes mais exigentes. Os primeiros insights de projeto ofereceram mais de 20 anos de resistência a ataques de DNS sem nenhuma modificação. Políticas de valor agregado, telemetria, coleta de dados e virtualização simplificam as operações e habilitam serviços.

O AuthServe oferece suporte a várias primárias ativas para alta disponibilidade e recuperação de desastres. Vários serviços autoritativos distintos podem ser consolidados para acomodar visualizações internas e externas dos mesmos dados e para gerenciar a proliferação que pode ser introduzida em redes residenciais, corporativas e móveis, bem como em TI.

  • O CacheServe foi projetado para oferecer suporte a serviços de segurança personalizados centrados no assinante para ajudar os provedores a diferenciar ofertas de acesso à Internet e gerar receita.
  • Estruturas de cache especializadas, algoritmos de resposta de consulta adaptativa e outras otimizações garantem resiliência sob cargas extremas, altos QPSs e baixa latência.
  • Linguagem de políticas avançada com sintaxe centrada no DNS protege o DNS, os assinantes e as redes contra abusos. Visualizações leves dimensionam os serviços com perfeição.
  • As defesas em camadas líderes do setor protegem contra todas as formas de envenenamento de cache e outros ataques de DNS.
  • Os recursos de criptografia de DNS (DoT e DoH) ajudam a garantir a privacidade entre clientes e resolvedores.

Os provedores de serviços competem pelos clientes com expectativa mais elevadas por experiências digitais personalizadas. O sucesso no mercado significa passar de serviços centrados na rede para serviços centrados no assinante de alta interação para atrair e reter clientes, além de aumentar a receita e a participação.

Recursos

DNS Infrastructure CacheServe

Entregue serviços de internet rápidos, confiáveis e seguros com a líder de DNS.

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Secure Internet Access ThreatAvert

Proteja ativos vitais de rede e identifique o malware que afeta os assinantes.

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DNS Infrastructure AuthServe

Crie serviços de nomes altamente resilientes, seguros e sempre ativos com desempenho e dimensionamento inigualáveis.

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