ISPs e MNOs em todos os lugares estão explorando como melhorar seus serviços ao mesmo tempo em que gerenciam custos. As famílias e as empresas exigem a melhor experiência de Internet, e procuram formas de minimizar a exposição à segurança na Internet. Os provedores de serviços estão bem preparados para ajudar.



Os resolvedores CacheServe ajudam a garantir a capacidade de resposta da rede e a agregar valor às principais ofertas de serviço de acesso à Internet, posicionando os provedores para demonstrar um compromisso com a proteção de seus clientes e gerar receita incremental.



As otimizações de desempenho oferecem respostas de baixa latência para consultas, mesmo sob cargas extremas. Reduzem também os custos e simplificam as operações por meio da consolidação de resolvedores de baixo desempenho. Menos servidores resultam em custos contínuos mais baixos de rack/energia/resfriamento e de gerenciamento e economizam tempo da equipe.



Os serviços Secure Internet Access da Akamai utilizam os resolvedores inteligentes do DNS Infrastructure para defender residências e escritórios contra malware, ransomware, phishing, botnets e muito mais. Eles fornecem uma camada fundamental de defesas que aproveitam o poder das redes de provedores e dos pontos fortes operacionais: escala, alcance, confiabilidade.