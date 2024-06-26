Unternehmen optimieren Cloudkosten und bieten überragende Erlebnisse mit Akamai
Unternehmen ändern ihren Cloud-Computing-Ansatz und bewegen sich weg von zentralisierten Cloudressourcen und hin zu offeneren Plattformen mit verteiltem Cloud- und Edge Computing. Entwickler und ihre IT-Kollegen haben die Grenzen des plattformorientierten Ansatzes einiger Cloudanbieter entdeckt, bei dem Nutzer Workloads entwickeln und bereitstellen müssen, indem sie die Services eines einzigen Cloudanbieters nutzen und ausschließlich innerhalb seines Ökosystems arbeiten.
Dieselben Unternehmen sind außerdem unzufrieden mit der mangelnden Vorhersehbarkeit und Transparenz ihrer Cloud-Computing-Kosten. Oft bezahlen sie zu viel für Cloud-Dienste, die sie möglicherweise nie nutzen. Weltweit streben Unternehmen die Optimierung ihrer Cloudkosten an. Sie möchten eine Cloudinfrastruktur implementieren, die es ihnen ermöglicht, nur für das zu bezahlen, was sie brauchen, wenn sie es brauchen.
Gleichzeitig müssen Unternehmen schnell auf die sich ständig ändernden Anforderungen ihrer Kunden auf der ganzen Welt reagieren und konstant überzeugende und ansprechende Kundenerlebnisse liefern. Sie müssen in der Lage sein, schnell zu skalieren, um die globale Reichweite ihrer Cloudanwendungen auf unterversorgte Märkte auszudehnen und die Rechen- und Speicheranforderungen datenintensiver Anwendungen zu unterstützen. Unternehmen aus verschiedenen Branchen entscheiden sich daher zunehmend für die Cloud-Computing-Dienste von Akamai, um ihren aktuellen und zukünftigen Bedarf nach einer offenen, flexiblen und erschwinglichen Cloudinfrastruktur zu erfüllen.
Cloudkosten optimieren und den Cloud-ROI erreichen
Bloomfield Robotics ist ein innovatives Unternehmen für Pflanzenbildverarbeitung, das mit einer Kombination aus tragbaren Smart-Kameras, Servern, künstlicher Intelligenz (KI) und Deep-Learning-Algorithmen globale Landwirte dabei unterstützt, die Gesundheit ihrer Pflanzen und den Ertrag besser zu steuern. Die Landwirte nutzen die Erkenntnisse von Bloomfield, um den besten Zeitpunkt für die Ernte zu bestimmen und rechtzeitig einzugreifen, wenn Probleme mit der Gesundheit oder der Leistungsfähigkeit der Pflanzen auftreten.
Die Herausforderung für das US-Unternehmen Bloomfield bestand darin, riesige Datenmengen von zahlreichen Kunden – zwischen 1 und 10 Terabyte an Bildern und Daten am Tag – kostengünstig zu verarbeiten und zu speichern. Das Unternehmen führte eine Multi-Cloud-Strategie ein, um die Kosten zu optimieren. Nach gründlicher Prüfung stellte das Unternehmen fest, dass die Skalierung auf 1.000 CPU-Tasks viel günstiger und einfacher möglich ist als die Skalierung auf 100 GPUs und entschied sich für Akamai, um seine Datenverarbeitung zu optimieren.
„Dank Akamai können wir unsere Datenverarbeitung mit CPUs effizient und kostengünstig skalieren.“– Ryan Ernst, Principal Software Engineer, Bloomfield
Bereitstellung einer kostengünstigen und flexiblen Cloud-Computing-Plattform
Das Ziel von Indiens führender Omnichannel-Lebensmittelplattform, FreshToHome, ist es, Kunden in Indien und im Nahen Osten eine zentrale Anlaufstelle für natürliche und biologische Lebensmittel zu bieten. Das Unternehmen ist stark auf Technologie, wie u. a. KI und das Internet der Dinge (IoT), angewiesen, um Fisch und Fleisch direkt von Fischern und Landwirten schnell zu seinen Lagern und Verteilerzentren zu transportieren.
FreshToHome benötigte eine flexible Cloud-Computing-Plattform, die einen unterbrechungsfreien Ablauf ermöglicht und das kontinuierliche Wachstum an zahlreichen Standorten unterstützt. Das Unternehmen, das in den letzten zehn Jahren um fast das Vierfache gewachsen ist, entschied sich für Akamai, um seine Cloudumgebung zu optimieren.
„Die Akamai-Plattform erwies sich als äußerst kostengünstig, da man durch die nachvollziehbare Preisgestaltung versteckte, nutzungsbedingte Gebühren eliminieren kann. So konnten wir unsere Ausgaben bei der Bereitstellung mehrerer Instanzen immer genau ermitteln.“– Saurabh Odhyan, Consumer CTO, FreshToHome
Unvergleichliche Kundenerlebnisse in einer robusten und skalierbaren Cloud
Mehr als die Hälfte der 1.500 Golfclubs von Australien setzt auf die Golf- und Clubmanagement-Lösungen von MiClub. Der Softwareentwickler kann auch in anderen Regionen der Welt Fortschritte erzielen, indem er sein abonnementbasiertes Modell zur Förderung von exponentiellem Wachstum nutzt.
MiClub entschied sich für die Umstellung von einem herkömmlichen Rechenzentrum auf eine Cloudplattform, um die Skalierbarkeit und das Kundenerlebnis zu verbessern. Das Unternehmen erkannte, dass eine flexible Cloudinfrastruktur nötig war, um die täglichen Nachfragespitzen zu bewältigen. Die hohe Nachfrage der Spieler, insbesondere zu begehrten Abschlagszeiten wie 8:00 Uhr, erforderte zuverlässige und skalierbare Systeme. Durch den Wechsel zu Akamai hat MiClub diese Herausforderungen gemeistert und für einen reibungslosen Betrieb sowie eine höhere Kundenzufriedenheit gesorgt.
„Wir haben uns für Akamai entschieden, weil die Lösungen einfach zu bedienen sind, wir damit Kosten einsparen und die Firma die Linux-Community massiv unterstützt.“– Paul Dean, IT-Manager, MiClub
Unterstützung von Kundenzufriedenheit und Wachstum
Der Webhosting-Anbieter HostArmada hat es sich zum Ziel gesetzt, die Erwartungen seiner globalen Kunden an Geschwindigkeit, Sicherheit und Stabilität der Website konsequent zu erfüllen und benötigte dafür eine solide und zuverlässige Cloudinfrastruktur. Das Unternehmen HostArmada mit Sitz in den USA war auch daran interessiert, sein Geschäft auf der ganzen Welt auszubauen und mit einem Cloudanbieter mit einem umfassenden globalen Netzwerk zusammenzuarbeiten.
Nach umfassender Recherche mit Due-Diligence-Tests, um den optimalen Cloud-Computing-Anbieter zu finden, entschied HostArmada sich für Akamai.
„Die Testergebnisse ergaben, dass Akamai unter anderem in Bezug auf Servicequalität, schnelle und sachkundige Supportantworten und laufende Updates die Konkurrenz hinter sich lässt. Wir waren sicher, dass wir kein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis finden würden. Wir vertrauen darauf, dass Akamai uns diese starke Grundlage bietet und uns ermöglicht, die Geschwindigkeit und Stabilität zu liefern, auf die unsere Kunden Wert legen.“– Simeon Mitev, Mitgründer und CEO, HostArmada
Kunden entscheiden sich für Akamai als vertrauenswürdigen und innovativen Cloudpartner
In Zukunft plant Bloomfield Robotics, das Unternehmen für Pflanzenbildverarbeitung, Automatisierung und GPUs über Edge Computing zu nutzen, um die datenintensive Verarbeitung weiter zu skalieren. Gleichzeitig möchte Bloomfield die Infrastruktur für seine Kunden verwalten, von denen viele nur über eine schwache Internetverbindung verfügen. Das Unternehmen plant die Zusammenarbeit mit Akamai für seinen Wechsel zum Edge Computing.
Wir möchten zur Edge vordringen und freuen uns über die Entwicklung der Branche, insbesondere seit der Vorstellung von Akamai Gecko. Wir möchten uns gemeinsam mit Akamai weiterentwickeln und die Edge für uns erschließen.“– Ryan Ernst, Principal Software Engineer, Bloomfield
Für HostArmada hat Akamai die Einführung neuer Dienste ermöglicht, die auf die Lebenszyklen moderner Websites abgestimmt sind. Akamai ist für HostArmada ein wichtiger Partner, da seine globale Cloudinfrastruktur die Zufriedenheit der Kunden und das Wachstum des Kundenstamms fördert.
Die Wahl von Akamai als Cloud-Computing-Partner ist die beste Entscheidung, die wir für unser Unternehmen getroffen haben. Durch die Partnerschaft mit Akamai können wir uns mit verbesserten Angeboten in einer überfüllten Nische von der Masse abheben. Dies verschafft uns Spielräume, um innovative Möglichkeiten zu entwickeln und unser Geschäft weiter auszubauen. Und dabei können wir den branchenführenden Kundensupport und die Expertise von Akamai nutzen.“– Simeon Mitev, Mitgründer und CEO, HostArmada
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Erfahren Sie, wie Bloomfield Robotics mit Akamai seine Cloudkosten optimiert hat.
Erfahren Sie, warum FreshToHome sich für Akamai entschieden hat, um sich bereit für die Zukunft zu machen.
Erfahren Sie, wie MiClub mit Akamai unvergleichliche Kundenerlebnisse bereitstellt.
Erfahren Sie, wie HostArmada mit Akamai globales Wachstums erzielen will.
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