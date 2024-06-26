Unternehmen optimieren Cloudkosten und bieten überragende Erlebnisse mit Akamai

Unternehmen ändern ihren Cloud-Computing-Ansatz und bewegen sich weg von zentralisierten Cloudressourcen und hin zu offeneren Plattformen mit verteiltem Cloud- und Edge Computing. Entwickler und ihre IT-Kollegen haben die Grenzen des plattformorientierten Ansatzes einiger Cloudanbieter entdeckt, bei dem Nutzer Workloads entwickeln und bereitstellen müssen, indem sie die Services eines einzigen Cloudanbieters nutzen und ausschließlich innerhalb seines Ökosystems arbeiten.

Dieselben Unternehmen sind außerdem unzufrieden mit der mangelnden Vorhersehbarkeit und Transparenz ihrer Cloud-Computing-Kosten. Oft bezahlen sie zu viel für Cloud-Dienste, die sie möglicherweise nie nutzen. Weltweit streben Unternehmen die Optimierung ihrer Cloudkosten an. Sie möchten eine Cloudinfrastruktur implementieren, die es ihnen ermöglicht, nur für das zu bezahlen, was sie brauchen, wenn sie es brauchen.

Gleichzeitig müssen Unternehmen schnell auf die sich ständig ändernden Anforderungen ihrer Kunden auf der ganzen Welt reagieren und konstant überzeugende und ansprechende Kundenerlebnisse liefern. Sie müssen in der Lage sein, schnell zu skalieren, um die globale Reichweite ihrer Cloudanwendungen auf unterversorgte Märkte auszudehnen und die Rechen- und Speicheranforderungen datenintensiver Anwendungen zu unterstützen. Unternehmen aus verschiedenen Branchen entscheiden sich daher zunehmend für die Cloud-Computing-Dienste von Akamai, um ihren aktuellen und zukünftigen Bedarf nach einer offenen, flexiblen und erschwinglichen Cloudinfrastruktur zu erfüllen.

Cloudkosten optimieren und den Cloud-ROI erreichen

Bloomfield Robotics ist ein innovatives Unternehmen für Pflanzenbildverarbeitung, das mit einer Kombination aus tragbaren Smart-Kameras, Servern, künstlicher Intelligenz (KI) und Deep-Learning-Algorithmen globale Landwirte dabei unterstützt, die Gesundheit ihrer Pflanzen und den Ertrag besser zu steuern. Die Landwirte nutzen die Erkenntnisse von Bloomfield, um den besten Zeitpunkt für die Ernte zu bestimmen und rechtzeitig einzugreifen, wenn Probleme mit der Gesundheit oder der Leistungsfähigkeit der Pflanzen auftreten.

Die Herausforderung für das US-Unternehmen Bloomfield bestand darin, riesige Datenmengen von zahlreichen Kunden – zwischen 1 und 10 Terabyte an Bildern und Daten am Tag – kostengünstig zu verarbeiten und zu speichern. Das Unternehmen führte eine Multi-Cloud-Strategie ein, um die Kosten zu optimieren. Nach gründlicher Prüfung stellte das Unternehmen fest, dass die Skalierung auf 1.000 CPU-Tasks viel günstiger und einfacher möglich ist als die Skalierung auf 100 GPUs und entschied sich für Akamai, um seine Datenverarbeitung zu optimieren.