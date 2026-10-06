Bitmovin gehört seit seiner Gründung im Jahr 2012 zu den Vorreitern der Streaming-Branche. Seit der Entwicklung des weltweit ersten kommerziellen Adaptive Streaming Players und der Bereitstellung des ersten softwaredefinierten Codierungsdienstes, der auf jeder Cloudplattform ausgeführt werden kann, hat sich das Unternehmen als führender Anbieter von Video-Streaming-Infrastrukturen etabliert. Heute ermöglichen die branchenführenden Videoentwicklungslösungen Kunden, darunter BBC, fuboTV und Hulu, weltweit unvergessliche digitale Erlebnisse zu schaffen. Bitmovin, ein Partner von Akamai, erweiterte die Partnerschaft vor Kurzem und stellte seinen Live Encoder auf der Akamai Cloud bereit, der weltweit am weitesten verteilten Plattform für Cloud Computing, Sicherheit und Inhaltsbereitstellung.
„Während unser Live Encoder das Livestreaming verbessert, indem er unterdurchschnittliche Bild- und Audioqualität beseitigt, verbessert die Ausführung in der Akamai Cloud das Streaming-Erlebnis für unsere Kunden.“– Stefan Lederer, CEO und Mitgründer, Bitmovin
Ein Video-Streaming-Pionier
Bereitstellung in zwei Wochen
Die Strategie von Bitmovin ist es, Teil der weltweit führenden technologischen Ökosysteme, Infrastrukturen und Anwendungsfälle zu sein. Stefan Lederer, CEO und Mitbegründer von Bitmovin, erklärt: „Wir wollen zum Beispiel Edge-Funktionen mit unseren Produkten für Manifeste, Einspeisung und vieles mehr kombinieren.“
Vor diesem Hintergrund entschied sich Bitmovin für die Bereitstellung seines Live Encoders auf der Akamai Cloud. Und dies war in nur zwei Wochen möglich. „Die Implementierung war ein großartiges Erlebnis – dank der praktischen Unterstützung von Akamai haben wir den besten Ansatz gefunden und es gestaltete sich sehr unkompliziert“, fährt Lederer fort.
Geringere Latenz
Bitmovin führt Live Encoder auf Akamai CDN unter Verwendung der von Akamai bereitgestellten Einspeisungsprotokolle aus. „Das sorgt für reibungslose Performance. Tatsächlich konnten wir sofort eine geringere Latenz über unseren End-to-End Live Encoder-Prozess mit standardmäßigem HTTP-Livestreaming und Dynamic Adaptive Streaming über HTTP feststellen, die mit den meisten Übertragungssignalen vergleichbar ist“, so Lederer.
Für die Zukunft erwartet Lederer eine noch stärkere Reduzierung der Latenz: „Mit Standard-HLS und DASH ist auf der Akamai-Infrastruktur noch viel mehr möglich. Eine weitere Priorität ist DASH und HLS mit niedriger Latenz, was wir als nächstes bereitstellen werden. Ich bin gespannt, was wir noch mit Akamai erreichen können.“
Zusätzlicher Mehrwert für Streaming-Kunden
Durch den Einsatz von Live Encoder in der Akamai Cloud ermöglicht Bitmovin seinen Kunden, Livestreaming-Inhalte in besserer Qualität bereitzustellen und gleichzeitig die Kosten nachhaltig zu senken. Wenn die kritischen Rechenfunktionen von Live Encoder näher an den Endnutzern an der Akamai Edge platziert und ausgeführt werden, kann dies zu Streaming mit geringerer Latenz führen. Dies wiederum senkt in vielen Fällen die DTO-Gebühren (Data Transfer Out), wobei einige Unternehmen ihre Betriebskosten um bis zu 90 % senken. Die Ursprungsquelle der Eingaben in Bitmovin Live Encoder kann von überall kommen. „Wir empfehlen jedoch, unseren Live Encoder so nah wie möglich am Ursprung der Einspeisung zu platzieren, wie wir es in der Akamai Cloud ermöglichen“, sagt Lederer.
Dank der Akamai Cloud kann Bitmovin seinen Kunden außerdem im Laufe der Zeit mehr Wert bieten. „Während Akamai seine globalen Rechenzentrumskapazitäten weiter ausbaut, können wir weitere Regionen unterstützen, um die Entfernung zwischen unseren Einspeisungspunkten und Geräten mit nur einer Bitrate zu verringern, die uns Signale über SRT/RTMP oder Zixi senden“, fasst Lederer zusammen.
Über Bitmovin
Bitmovin ist der führende Anbieter von Videoinfrastrukturen für globale Unternehmen und Dienstleister für digitale Medien. Das Unternehmen ist Vorreiter bei der Brancheninnovation und allen wichtigen Entwicklungen in der digitalen Video-Streaming-Branche. Bitmovin entwickelte den weltweit ersten kommerziellen Adaptive Streaming Player und implementierte den ersten softwaredefinierten Codierungsservice, der auf jeder Cloudplattform ausgeführt werden kann. Seine cloudnative Technologie bietet flexible und skalierbare Lösungen für die Mediencodierung, -wiedergabe und -analyse, die sich durch eine große Gerätereichweite, einfache Integration und einen erstklassigen Kundensupport auszeichnen.
Kunden von Bitmovin profitieren von optimierten Betriebsabläufen, kürzeren Markteinführungszeiten und dem bestmöglichen Zuschauererlebnis. Bitmovin hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und verfügt über große Niederlassungen in Wien und Klagenfurt, Österreich sowie London, Berlin und Denver. Das Unternehmen hat über 400 Kunden auf der ganzen Welt, darunter ClassPass, BBC, fuboTV, Hulu und Discovery. Weitere Informationen finden Sie unter bitmovin.com.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das die KI-gestützte Welt unterstützt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge, damit Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln und skalieren können, und stellt gleichzeitig umfassende, mehrschichtige Sicherheit bereit, um Kunden vor dynamischen Cyberbedrohungen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.