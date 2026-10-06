Durch den Einsatz von Live Encoder in der Akamai Cloud ermöglicht Bitmovin seinen Kunden, Livestreaming-Inhalte in besserer Qualität bereitzustellen und gleichzeitig die Kosten nachhaltig zu senken. Wenn die kritischen Rechenfunktionen von Live Encoder näher an den Endnutzern an der Akamai Edge platziert und ausgeführt werden, kann dies zu Streaming mit geringerer Latenz führen. Dies wiederum senkt in vielen Fällen die DTO-Gebühren (Data Transfer Out), wobei einige Unternehmen ihre Betriebskosten um bis zu 90 % senken. Die Ursprungsquelle der Eingaben in Bitmovin Live Encoder kann von überall kommen. „Wir empfehlen jedoch, unseren Live Encoder so nah wie möglich am Ursprung der Einspeisung zu platzieren, wie wir es in der Akamai Cloud ermöglichen“, sagt Lederer.

Dank der Akamai Cloud kann Bitmovin seinen Kunden außerdem im Laufe der Zeit mehr Wert bieten. „Während Akamai seine globalen Rechenzentrumskapazitäten weiter ausbaut, können wir weitere Regionen unterstützen, um die Entfernung zwischen unseren Einspeisungspunkten und Geräten mit nur einer Bitrate zu verringern, die uns Signale über SRT/RTMP oder Zixi senden“, fasst Lederer zusammen.