Akamai übernimmt LayerX, um die Kontrolle der KI-Nutzung in jedem Browser durchzusetzen. Weitere Informationen
Akamai
Anmelden
Anmelden Close
Cloud Manager
Verwalten Sie Ihre Cloud-Computing-Dienste
Anmelden Close
Control Center
Verwalten Sie Ihre Sicherheits- und Bereitstellungsdienste
Background

Support-Lösungen und -Services für Guardicore

Für Antworten auf technische Fragen oder Probleme

Wenn Sie Antworten auf technische Fragen oder Probleme oder weitere Informationen zur Bereitstellung benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail, Telefon oder über das Guardicore-Supportportal an unser Support-Team.

Senden Sie Supportanfragen über das Akamai Control Center. Für den Zugang zum Portal senden Sie eine E-Mail an: specialist@akamai.com
USA: +1 415 200 1993
VEREINIGTES KÖNIGREICH: +44 118 310 0896

Support-Pläne

Guardicore bietet mehrere Supportebenen an, um unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht zu werden.

 

Service Premium Elite
Support-Verfügbarkeit 24x7x365 24x7x365 und ein zugewiesener Customer Sucess Engineer
Unbegrenzte Anzahl von Fällen    
Upgrades und Fehlerbehebungen    
Telefon, E-Mail, Slack und Portal    
Ursachenanalyse    
Regelmäßige Support- und Business-Review-Meetings    
Bearbeitung von Fällen mit hoher Priorität durch einen zugewiesenen Techniker    
Proaktiver Support und personalisierte Warnmeldungen    
Beratungstage vor Ort    

Ressourcen

Sie haben Fragen?

Wenden Sie sich für technische Unterstützung an die Support-Teams von Akamai Guardicore.

Kontakt

Entwicklerressourcen

Registrierte Mitglieder des Akamai Developer Network können auf ausführliche Informationen zu den Lösungen und Technologien von Akamai zugreifen.

Ressourcen anzeigen

Akamai Control Center
 

Das Akamai Control Center bietet unseren Kunden rund um die Uhr einen vollautomatisierten Kundendienst.

Control Center anzeigen

Supportbedingungen für Partner

Greifen Sie auf Partnerressourcen, Programminformationen und Supportoptionen zu.

Details anzeigen

Akamai Support SLA 2026

Enthält Details zu Support-Reaktionszeiten, Service-Levels und Wartungsverpflichtungen für Kunden.

Details anzeigen

Akamai Guardicore Segmentation SaaS SLA 2026

Enthält Details zu Verfügbarkeit, Support und Serviceverpflichtungen für Guardicore Segmentation SaaS.

Details anzeigen