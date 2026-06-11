Support-Lösungen und -Services für Guardicore

Für Antworten auf technische Fragen oder Probleme
Wenn Sie Antworten auf technische Fragen oder Probleme oder weitere Informationen zur Bereitstellung benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail, Telefon oder über das Guardicore-Supportportal an unser Support-Team.
Senden Sie Supportanfragen über das Akamai Control Center. Für den Zugang zum Portal senden Sie eine E-Mail an: specialist@akamai.com
USA: +1 415 200 1993
VEREINIGTES KÖNIGREICH: +44 118 310 0896
Support-Pläne
Guardicore bietet mehrere Supportebenen an, um unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht zu werden.
|Service
|Premium
|Elite
|Support-Verfügbarkeit
|24x7x365
|24x7x365 und ein zugewiesener Customer Sucess Engineer
|Unbegrenzte Anzahl von Fällen
|Upgrades und Fehlerbehebungen
|Telefon, E-Mail, Slack und Portal
|Ursachenanalyse
|Regelmäßige Support- und Business-Review-Meetings
|Bearbeitung von Fällen mit hoher Priorität durch einen zugewiesenen Techniker
|Proaktiver Support und personalisierte Warnmeldungen
|Beratungstage vor Ort