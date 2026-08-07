Anwendungs- und Entwicklungsteams müssen API-Sicherheitskontrollen validieren, bevor sie in der Cloud bereitgestellt werden. Apiiro verwendet tiefgreifende Codeanalysen und Laufzeitkontext, um die Codebasis eines Unternehmens zu scannen, sie mit Kontext anzureichern und alle APIs im Code zu erkennen. So können Entwickler Risiken priorisieren und beheben, bevor sie Code in der Cloud bereitstellen.

Idan Plotnik, Mitgründer und CEO von Apiiro, erklärt: „Da APIs exponentiell schneller entwickelt und veröffentlicht werden, erweitert sich die Angriffsfläche kontinuierlich. Es reicht nicht aus, dass Unternehmen ihre APIs im Code schützen. Für den Fall, dass es zu einem Vorfall kommt, sollten sie auch die Behebung beschleunigen.“