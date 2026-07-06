¿Qué es la ciberdelincuencia?

La ciberdilencuencia lleva asediando a los equipos de seguridad de TIC desde que las organizaciones empezaron a operar online. A medida que internet y las infraestructuras digitales han ido evolucionando, los atacantes han ido cambiando sus métodos y técnicas para aprovecharse de las nuevas debilidades de las estrategias tecnológica y de seguridad de las organizaciones.



El volumen y la sofisticación de la ciberdelincuencia siguen aumentando año tras año, al igual que el coste que supone dar solución a los ataques que logran su objetivo. Para proteger la competitividad y la rentabilidad de su empresa, necesita soluciones que puedan seguir el ritmo de las amenazas de ciberseguridad, en constante evolución, y satisfacer las cambiantes necesidades comerciales.

Akamai puede ser de gran ayuda. Al ser la plataforma informática más distribuida del mundo, desde la nube hasta el Edge, conocemos el potencial de internet y cómo explotarlo para hacer avanzar su empresa. Nuestra funcionalidad y escala incomparables nos permiten determinar más fácilmente cómo logran los atacantes identificar y aprovechar las vulnerabilidades de su infraestructura. Nuestra completa cartera de soluciones de seguridad protege sus infraestructuras frente a amenazas ante el crecimiento de la ciberdelincuencia.