¿Qué es la ciberdelincuencia?

Los tipos de ciberdelincuencia más comunes en la actualidad incluyen la piratería informática, el ransomware, el phishing y las campañas de spear phishing, la explotación de vulnerabilidades de software, el robo de identidades y el malware.
La ciberdelincuencia es una forma de actividad delictiva cada vez más común que implica el uso de ordenadores e internet para cometer actos ilegales. En esta página encontrará información general acerca de la ciberdelincuencia, sus diferentes formas y sobre cómo protegerse para evitar convertirse en una víctima.
La constante evolución de la ciberdelincuencia
La ciberdilencuencia lleva asediando a los equipos de seguridad de TIC desde que las organizaciones empezaron a operar online. A medida que internet y las infraestructuras digitales han ido evolucionando, los atacantes han ido cambiando sus métodos y técnicas para aprovecharse de las nuevas debilidades de las estrategias tecnológica y de seguridad de las organizaciones.
El volumen y la sofisticación de la ciberdelincuencia siguen aumentando año tras año, al igual que el coste que supone dar solución a los ataques que logran su objetivo. Para proteger la competitividad y la rentabilidad de su empresa, necesita soluciones que puedan seguir el ritmo de las amenazas de ciberseguridad, en constante evolución, y satisfacer las cambiantes necesidades comerciales.
Akamai puede ser de gran ayuda. Al ser la plataforma informática más distribuida del mundo, desde la nube hasta el Edge, conocemos el potencial de internet y cómo explotarlo para hacer avanzar su empresa. Nuestra funcionalidad y escala incomparables nos permiten determinar más fácilmente cómo logran los atacantes identificar y aprovechar las vulnerabilidades de su infraestructura. Nuestra completa cartera de soluciones de seguridad protege sus infraestructuras frente a amenazas ante el crecimiento de la ciberdelincuencia.
Los últimos tipos de ciberdelincuencia
Sus programas, soluciones y tecnologías de seguridad deben defenderse de muchos tipos de ciberdelincuencia dirigidos a todos los aspectos de su ecosistema de TIC.
- Los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) modernos no paran de alcanzar nuevos récords en cuanto al tamaño y complejidad de los ciberataques La innovación continua en el panorama de amenazas DDoS genera riesgos constantes, así como enormes desafíos a la hora de defenderse de este vector de ataque en constante cambio.
- Las aplicaciones web y API: son objeto de una amplia variedad de ciberamenazas, desde botnets automatizados, inyecciones y abuso de las API hasta campañas de DDoS volumétricas, ataques de día cero y ataques a la lógica empresarial de las aplicaciones web. Proteger estas propiedades digitales resulta complicado debido a la migración a la nube, las prácticas modernas de desarrollo y operaciones y la evolución constante de las aplicaciones y API.
- El robo de las credenciales de los empleados y los inicios de sesión por la fuerza bruta desempeñan un papel importante en casi el 80 % de las filtraciones de datos actuales. Las credenciales de usuario comprometidas y los descuidos relacionados con las contraseñas pueden dar lugar al robo de cuentas y eso permitir a los atacantes acceder de manera ilegítima a los sistemas y, a continuación, desplazarse lateralmente para encontrar y exfiltrar datos.
- Los ataques de ransomware se han convertido en un vector de ataque de proporciones épicas. Los ciberdelincuentes y los hackers de estado utilizan el ransomware para penetrar y paralizar gobiernos federales, infraestructuras globales, organizaciones sanitarias y grandes empresas.
Además, la naturaleza cambiante de la fuerza laboral está añadiendo cada vez más complejidad a los intentos de combatir la ciberdelincuencia. Con el rápido cambio hacia el teletrabajo, las antiguas herramientas de seguridad de red diseñadas para crear un perímetro seguro no logran garantizar un acceso seguro actualmente. En muchos casos, empleados, terceros, partners y usuarios móviles necesitan acceder a los recursos de TIC de una organización y eso da lugar a grandes desafíos a la hora de garantizar el acceso a los usuarios adecuados, a la aplicación adecuada y en el momento adecuado.
Akamai: una forma más sencilla de combatir la ciberdelincuencia
Aunque Akamai se fundó para ofrecer experiencias online mejores a los usuarios, nos hemos convertido en un proveedor líder de soluciones de seguridad para supervisar, prevenir y mitigar la ciberdelincuencia. Nuestra plataforma completa permite una defensa en profundidad para hacer frente a las mayores amenazas a las que se enfrentan los ecosistemas digitales de nuestros clientes.
Los clientes ven a Akamai como partner estratégico en materia de seguridad de la información. Esto se debe en parte a la solidez y amplitud de nuestra cartera. Y también a nuestra gran experiencia en seguridad e inteligencia frente a amenazas y a la escala de nuestra plataforma. La plataforma Akamai Cloud gestiona más de cinco billones de peticiones y resuelve más de tres billones de consultas de DNS cada día. Esto nos permite tener una visión inigualable y en tiempo real del tráfico de Internet en todo el mundo y producir la mejor inteligencia en materia de amenazas.
Para combatir la ciberdelincuencia, diseñamos soluciones de seguridad que ofrecen:
- Protección y rendimiento. Trabajamos incansablemente para que nuestros clientes puedan ofrecer las mejores y más seguras experiencias digitales a sus usuarios, independientemente de donde se encuentren o los dispositivos que estén utilizando.
- Innovación en seguridad. Desde el primer firewall de aplicaciones web basado en la nube hasta el primer servicio de protección contra DDoS, contamos con un historial de soluciones innovadoras que han logrado proteger a los clientes de algunos de los ataques más grandes lanzados hasta la fecha.
- Inversión continua. Realizamos las inversiones necesarias para desarrollar e implementar herramientas y reglas que detecten, organicen y mitiguen los ataques de hoy y del futuro.
- La plataforma de distribución en la nube más grande y respetada. Akamai Cloud es la opción elegida por los diez servicios de streaming de vídeo más importantes, las diez principales empresas de software, 16 de las 20 empresas de retail principales y 16 de los 20 bancos más importantes.
Completas soluciones de seguridad
Nuestra cartera de soluciones de seguridad está diseñada para hacer frente a la ciberdelincuencia sin ralentizar el ritmo de su negocio.
- Seguridad de aplicaciones y API. Akamai App & API Protector protege las aplicaciones web y las API con defensas adaptadas a las aplicaciones y amenazas más recientes, incluidos los ataques de inyecciones y de día cero. Akamai Edge DNS evita las interrupciones del DNS y ofrece disponibilidad ininterrumpida del DNS con un SLA con un tiempo de actividad del 100 %. Client-side Protection & Compliance de Akamai pone fin a las amenazas peligrosas y ocultas en el lado del cliente descubriendo códigos maliciosos y puntos ciegos de vulnerabilidad.
- Protección contra el robo de cuentas. Akamai Account Protector combate el robo de cuentas, las granjas de captcha y otros tipos de fraude al comprender el comportamiento habitual de los usuarios e identificar las anomalías que puedan descubrir a los impostores. Akamai Identity Cloud garantiza una experiencia fluida y segura de los usuarios al reducir la fricción cada vez que los usuarios se registran, autentican o inician sesión. Akamai Bot Manager detiene los bots más peligrosos y evasivos antes de que puedan afectar a la confianza de los clientes.
- Protección contra DDoS. Akamai Prolexic ofrece protección de alta capacidad contra los mayores ataques DDoS, reduciendo de forma proactiva la superficie de ataque al detener los ataques al instante con un SLA que garantiza la resolución inmediata.
- Managed Security Service (MSS) proporciona acceso a analistas de seguridad experimentados y defensas demostradas en el ciberespacio para ayudar a su empresa a lograr una estrategia de seguridad sólida. Nuestra solución de seguridad totalmente gestionada integra supervisión proactiva, generación de informes, detección de amenazas, respuesta rápida ante incidentes, ajustes periódicos y expertos en seguridad dedicada en un servicio con la escalabilidad necesaria para proteger su empresa frente a las amenazas de mayor alcance y sofisticación, así como los últimos vectores de ataque.
- Microsegmentación. Akamai Guardicore Segmentation es una solución de segmentación basada en software que aplica los principios Zero Trust y reduce el riesgo general al impedir el movimiento lateral no autorizado dentro de la red.
- Inteligencia ante amenazas e investigación sobre seguridad. Akamai Guardicore Segmentation le ayuda a encontrar y subsanar los riesgos de seguridad más evasivos de su entorno. Gracias al análisis y la inteligencia de amenazas de primer nivel de Akamai, ofrece la profunda visibilidad de red necesaria para buscar amenazas de forma proactiva, aplicar parches virtuales a las vulnerabilidades y robustecer su infraestructura.
- Seguridad Zero Trust. Enterprise Application Access facilita a los trabajadores remotos un acceso a la red Zero Trust rápido y seguro. Akamai MFA evita el robo de cuentas de empleados y las filtraciones de datos con la autenticación multifactorial a prueba de phishing basada en FIDO2. Akamai Secure Internet Access permite a los usuarios y dispositivos remotos conectarse de forma segura a internet a través de una puerta de enlace web segura basada en la nube fácil de implementar.
Preguntas frecuentes
La ciberdelincuencia es una actividad delictiva que suele estar dirigida a la red de TIC, los ordenadores, los dispositivos y otros activos de TIC de una organización.
La ciberdelincuencia suele tener como objetivo robar dinero, información confidencial o propiedad industrial e intelectua, interrumpir las operaciones comerciales o dañar la reputación de una organización.
SOC significa centro de operaciones de seguridad. Se trata de un equipo de seguridad centralizado que se encarga de supervisar y responder a los incidentes de seguridad dentro de una organización. El SOC supervisa la infraestructura de TIC, los sistemas y las redes para detectar amenazas y vulnerabilidades de seguridad.
La seguridad Zero Trust es un marco de seguridad de TIC que hace hincapié en la importancia de verificar, autenticar y autorizar todos los intentos de acceder a los datos y recursos de una empresa, independientemente de si el usuario accede a ellos desde dentro o desde fuera de la red corporativa. Este marco se basa en el principio de que no se debe confiar en ningún usuario por defecto, independientemente de su ubicación física o cargo. También requiere que la identidad, la autenticación y la autorización se verifiquen y validen continuamente.
Por qué los clientes eligen Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad.