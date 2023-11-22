Le Groupe Rocher choisit Akamai pour offrir des expériences de première classe à ses clients

Le Groupe Rocher est une entreprise familiale fondée en Bretagne en 1959. Convaincu par l'expérience personnelle de son fondateur, Yves Rocher, que la nature a un impact positif sur le bien-être des gens et, par conséquent, sur leur volonté d'agir pour la planète, le Groupe Rocher a pour vocation de « reconnecter les gens à la nature ». À ce titre, il s'agit du premier groupe international à devenir une « entreprise à mission » selon le droit français. Nous sommes ravis qu'une entreprise aussi innovante, avec des valeurs si étroitement alignées sur les nôtres, ait choisi Akamai pour offrir une expérience fluide à ses clients.
Attention aux bots
Pour une organisation qui se targue de ses produits innovants, il est essentiel de maintenir la fidélité de ses clients. Les bots peuvent nuire à l'expérience d'achat et créer de la frustration chez les clients qui ont manqué la dernière version d'un produit parce que les bots les ont devancés.
C'est là qu'Akamai intervient. Akamai Bot Manager Premier excelle à distinguer le trafic réel du trafic de bots, et aide à déjouer les bots, même les plus sophistiqués. Nous obtenons des informations à partir de données précises basées sur 11,5 milliards de demandes de bots et 280 millions de connexions de bots quotidiennes. Tout cela aide le Groupe Rocher à protéger l'intégralité de sa surface d'attaque et ses marques les plus célèbres, dont Yves Rocher, Arbonne et Dr Pierre Ricaud.
Des expériences d'achat sûres et fluides
Les clients du Groupe Rocher s'attendent à pouvoir effectuer facilement et efficacement leurs achats de produits cosmétiques les plus innovants dans leurs magasins ou en ligne. Même pendant les périodes les plus chargées, comme le Black Friday ou le Cyber Monday, le site Web de l'entreprise est censé offrir une expérience d'achat sûre et fluide.
Akamai fournit au Groupe Rocher l'infrastructure nécessaire pour y parvenir. Akamai App & API Protector combine un pare-feu d'applications Web, une sécurité API et une protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS) de couche 7 dans une solution unique. Il identifie rapidement les vulnérabilités et atténue les menaces qui pèsent sur les sites Web et API de l'entreprise.
Jérôme Etienne, responsable de la sécurité de l'information du Groupe Rocher, s'est exprimé sur la collaboration avec Akamai : « Nous adorons travailler avec Akamai. Ils offrent en permanence une fiabilité et des performances exceptionnelles grâce à leurs solutions, qui sont également entièrement conformes aux dernières réglementations en matière de sécurité. L'équipe est en quelque sorte une extension de la nôtre. Elle intervient de manière très professionnelle et est toujours disponible si nous avons besoin d'aide. Akamai nous permet de satisfaire nos clients en leur offrant des expériences d'achat sûres et efficaces. La valeur commerciale que nous tirons de cette collaboration est fantastique, et nous nous réjouissons de travailler de nouveau avec eux afin de continuer à reconnecter les gens à la nature. »
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances optimales à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.