Le Groupe Rocher choisit Akamai pour offrir des expériences de première classe à ses clients

Les clients du Groupe Rocher s'attendent à pouvoir effectuer facilement et efficacement leurs achats de produits cosmétiques les plus innovants dans leurs magasins ou en ligne. Même pendant les périodes les plus chargées, comme le Black Friday ou le Cyber Monday, le site Web de l'entreprise est censé offrir une expérience d'achat sûre et fluide.

Akamai fournit au Groupe Rocher l'infrastructure nécessaire pour y parvenir. Akamai App & API Protector combine un pare-feu d'applications Web, une sécurité API et une protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS) de couche 7 dans une solution unique. Il identifie rapidement les vulnérabilités et atténue les menaces qui pèsent sur les sites Web et API de l'entreprise.

Jérôme Etienne, responsable de la sécurité de l'information du Groupe Rocher, s'est exprimé sur la collaboration avec Akamai : « Nous adorons travailler avec Akamai. Ils offrent en permanence une fiabilité et des performances exceptionnelles grâce à leurs solutions, qui sont également entièrement conformes aux dernières réglementations en matière de sécurité. L'équipe est en quelque sorte une extension de la nôtre. Elle intervient de manière très professionnelle et est toujours disponible si nous avons besoin d'aide. Akamai nous permet de satisfaire nos clients en leur offrant des expériences d'achat sûres et efficaces. La valeur commerciale que nous tirons de cette collaboration est fantastique, et nous nous réjouissons de travailler de nouveau avec eux afin de continuer à reconnecter les gens à la nature. »