Qu'est-ce que le DNSSEC et comment fonctionne-t-il ?

Le DNSSEC (Domain Name System Security Extensions, extensions de sécurité du système de noms de domaine) est une signature cryptographique qui est ajoutée aux enregistrements DNS afin de sécuriser les données transmises sur les réseaux IP (protocole Internet). Le DNSSEC a été élaboré parce que les architectes pionniers du DNS n'ont pas inclus de mesures de sécurité dans le protocole. Ainsi, les pirates ont pu découvrir des opportunités pour falsifier des enregistrements et diriger les utilisateurs vers des sites Web frauduleux. Par conséquent, le protocole DNSSEC a été introduit pour ajouter une couche d'authenticité et d'intégrité des données aux réponses DNS.

Le protocole DNSSEC opère par l'ajout de signatures cryptographiques aux enregistrements DNS existants afin d'établir un DNS sécurisé. Les signatures sont stockées dans les serveurs de noms DNS à côté des types d'enregistrements courants, tels que AAAA et MX. Ensuite, le contrôle de la signature qui correspond à un enregistrement DNS demandé permet de vérifier que l'enregistrement provient directement de son serveur de noms de référence. Autrement dit, l'enregistrement n'a jamais été contaminé ou falsifié d'une autre manière pendant son transit digital. Il est ainsi possible d'éviter l'introduction de faux enregistrements.