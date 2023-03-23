Qu'est-ce que l'architecture cloud ?

Le Cloud Computing a connu une croissance rapide au cours des deux dernières décennies et continue de se développer à un rythme impressionnant. Ce qui a commencé avec des offres basiques de logiciel en tant que service (SaaS) et d'infrastructure en tant que service (IaaS) a évolué en un vaste écosystème de solutions cloud natives couvrant tout, des serveurs aux clusters Kubernetes.

Dans cet article, nous proposons une introduction rapide à l'architecture cloud (également appelée architecture du Cloud Computing), incluant les composants qui la composent, les différents modèles de Cloud Computing, les avantages du cloud, ainsi que des éléments pour vous aider à prendre une décision éclairée concernant la migration d'une application on-premises vers le cloud.