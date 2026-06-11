

Ce grand district scolaire des États-Unis accueille plus de 180 000 élèves par an.



Le défi

Le district a déterminé qu'il devait prendre des mesures supplémentaires pour contrôler l'accès à son application financière critique, sous peine d'échouer aux audits internes de conformité PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Une visibilité granulaire et des politiques de segmentation réduiraient le risque de non-conformité et amélioreraient la stratégie de sécurité en général. Les responsables informatiques de l'école ont donc commencé à chercher la bonne solution de segmentation.

La solution

Le district scolaire a évalué ses investissements dans les solutions existantes, ainsi que d'autres nouvelles solutions potentielles sur le marché. En fin de compte, c'est la plateforme Akamai Guardicore Segmentation qui répondait le mieux à ses besoins.



Akamai Guardicore Segmentation offre une visibilité granulaire du trafic est-ouest et des fonctions de segmentation faciles à utiliser. En outre, l'approche définie par le logiciel de la plateforme signifie qu'aucune modification du réseau ou des applications n'est nécessaire pour déployer les stratégies de sécurité.

Un cabinet de conseil tiers a également participé à l'évaluation d'Akamai Guardicore Segmentation dans un environnement de laboratoire. Le processus d'évaluation s'étant bien déroulé, le district scolaire a acheté le produit et a procédé à la segmentation de son application financière critique.