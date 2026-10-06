Le secteur bancaire a connu une transformation importante ces dernières années, stimulée par l'adoption d'interfaces de programmation d'applications (API). Cette prolifération des API a permis aux banques de tirer parti de nouvelles opportunités, d'améliorer l'expérience client et de stimuler la croissance de l'activité.

Les API ont joué un rôle crucial en permettant une intégration fluide entre les différents systèmes et applications au sein de l'écosystème bancaire. En exposant leurs services et leurs données via des API, les banques peuvent désormais collaborer avec des développeurs tiers, des start-ups fintech et d'autres établissements financiers pour créer des solutions innovantes et élargir leurs offres. Cependant, malgré ces avantages évidents, l'exposition des API n'est pas sans risque.

Les risques liés à la sécurité des API peuvent constituer des menaces importantes pour la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité d'une API. Ces risques incluent l'accès non autorisé, les attaques par injection, les attaques par déni de service, la transmission de données non sécurisée, l'autorisation insuffisante et l'escalade des privilèges, l'absence d'Input Validation, le stockage non sécurisé des informations d'identification, ainsi que la journalisation et la surveillance inadéquates. Pour faire face à ces risques, ce leader des services bancaires a fait appel à Noname Security (désormais une entreprise Akamai).