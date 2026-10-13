L'autre priorité du centre d'excellence de Novant, qui compte dans ses rangs des responsables techniques expérimentés, était d'intégrer la sécurité aux tests d'API de l'entreprise. La vitesse est essentielle pour chaque API développée par une entreprise, et c'est d'autant plus vrai pour une organisation comme Novant, où les API jouent un rôle crucial dans la prise en charge des patients. Cependant, cette pression pour accélérer le développement favorise également l'apparition de vulnérabilités ou de défauts de conception lors d'un développement à marche forcée.

Le centre d'excellence recherchait des fonctionnalités de test d'API fiables pour évaluer les mesures de sécurité mises en œuvre dans chaque API. Cela implique de réaliser des tests complets pour identifier les vulnérabilités dans des variables telles que les mécanismes d'authentification, les contrôles d'autorisation, l'intégrité des données et les protocoles de chiffrement.

Bien sûr, la réussite du déploiement d'un nouvel outil de sécurité dépend non seulement de sa fonctionnalité, mais également de la participation des principales parties prenantes. Les développeurs comprennent l'importance de la sécurité, mais se méfient généralement des ralentissements qu'un outil inconnu peut entraîner dans leur quête de vitesse.

C'était le cas chez Novant Health, du moins au début.

Au fil de sa collaboration avec Akamai, l'équipe de Novant a déterminé un ensemble de fonctionnalités qui pourraient aider les développeurs à travailler de manière sécurisée tout en gagnant en efficacité. Par exemple, les tests actifs d'Akamai API Security permettent de détecter en amont les erreurs qui peuvent entraîner des problèmes importants et chronophages par la suite.

En outre, la solution a également permis au centre d'excellence de proposer des moyens rapides pour améliorer l'efficacité des développeurs, ce qui a agréablement surpris les membres de l'équipe, qui n'ont pas réalisé que la solution permettait également d'effectuer des contrôles d'assurance qualité non liés à la sécurité. Par exemple, ils peuvent désormais déterminer si les spécifications d'une API reflètent ses performances réelles. Les développeurs, peu enthousiastes au départ, n'ont pas tardé à comprendre à leur tour les avantages qu'offrent la solution en matière de sécurité et d'efficacité et se sont réjouis de travailler avec Akamai API Security.

« Dès le premier jour, Akamai a été un conseiller de confiance qui nous a aidés à découvrir, à protéger et à tester nos API à chaque étape, de la programmation à la production. Notre centre d'excellence peut désormais montrer à l'ensemble de l'entreprise comment conjuguer sécurité et efficacité », explique Justin P. Byrd. « Ce partenariat ne se limite pas aux produits. Les membres de l'équipe de Noname [désormais une société d'Akamai] comprennent notre domaine et les facteurs économiques qui motivent le développement d'API. »

La direction de Novant abonde également en ce sens, louant la capacité d'Akamai API Security à « détecter les anomalies avant qu'elles ne deviennent un problème » et à renforcer la stratégie de sécurisation des API en phase de développement de l'entreprise.