Combien de vies un système de santé peut-il améliorer en proposant des soins complets à l'échelle de la communauté ? Pour Novant Health, la réponse est sans appel :
- 6,8 millions de visites en clinique
- 155 964 patients hospitalisés pris en charge
- 602 590 visites aux services des urgences
- 22 082 naissances
Ces chiffres donnent également une idée claire des personnes et des systèmes qu'un établissement de santé doit protéger contre les menaces ciblant les données sensibles à travers des violations d'API.