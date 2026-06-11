- Surveillance et assistance 24h/24 et 7j/7 pour la détection des attaques d'API, l'atténuation et les conseils d'experts
- Services d'optimisation de la sécurité des API et de conseil pour des conseils et une personnalisation en continu
- Gestion des escalades et prise en charge évolutive pour répondre à l'évolution des besoins en matière de sécurité
- Recherche des menaces et analyse comportementale pour identifier les failles de la stratégie de sécurité
- Équipes de services professionnels pour prendre en charge la configuration et le réglage des protocoles
- SLA améliorés pour une détection plus rapide et une intervention prioritaire dans l'ensemble de vos défenses
Service MDR dédié à la sécurité des API : détectez et protégez les API, et répondez aux problèmes associés 24 h/24, 7 j/7
Protégez vos API grâce à des enquêtes sur les incidents menées par des experts et à des réponses rapides. Akamai Managed Service for API Security permet aux entreprises de mettre en œuvre la sécurité des API, pour les aider à réduire l'impact des attaques et à mettre en place une stratégie de défense robuste et évolutive.
Gardez une longueur d'avance sur les menaces ciblant les API grâce à une surveillance proactive et à une intervention en cas d'incident
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