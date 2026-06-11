Service MDR dédié à la sécurité des API : détectez et protégez les API, et répondez aux problèmes associés 24 h/24, 7 j/7

Protégez vos API grâce à des enquêtes sur les incidents menées par des experts et à des réponses rapides. Akamai Managed Service for API Security permet aux entreprises de mettre en œuvre la sécurité des API, pour les aider à réduire l'impact des attaques et à mettre en place une stratégie de défense robuste et évolutive.