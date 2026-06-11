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Managed Service for API Security

Bénéficiez d'une sécurité 24 h/24, 7 j/7 de vos API grâce à une surveillance, une détection et une intervention proactives

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Service MDR dédié à la sécurité des API : détectez et protégez les API, et répondez aux problèmes associés 24 h/24, 7 j/7

Protégez vos API grâce à des enquêtes sur les incidents menées par des experts et à des réponses rapides. Akamai Managed Service for API Security permet aux entreprises de mettre en œuvre la sécurité des API, pour les aider à réduire l'impact des attaques et à mettre en place une stratégie de défense robuste et évolutive.

Lire la fiche produit

Gardez une longueur d'avance sur les menaces ciblant les API grâce à une surveillance proactive et à une intervention en cas d'incident

Améliorez les protections de vos API

Un service géré unique s'intègre à votre stratégie de sécurité plus large et réduit les risques pour votre système et vos données.

Atténuez les menaces ciblant les API grâce à l'expertise du SOCC

Le SOCC mondial d'Akamai fournit des informations avancées sur les menaces et une gestion proactive des incidents.

Accélérez les interventions en cas d'incident grâce à une surveillance 24 h/24, 7 j/7

La surveillance en continu rationalise la détection, les enquêtes et l'atténuation des incidents de sécurité.

Fonctionnement de Managed Service for API Security

Surveillance

La détection avancée identifie et évalue les activités d'API malveillantes ou à haut risque.

Atténuer

Des analystes spécialisés en sécurité des API enquêtent sur les événements et recherchent activement les schémas d'attaque, les vulnérabilités et les anomalies.

rapport

Des équipes d'experts fournissent des mesures d'atténuation et/ou des recommandations exploitables, ainsi que des solutions d'analyse des causes profondes.

Prévenir

Bénéficiez d'un accès 24 h/24, 7 j/7 au Centre de commande des opérations de sécurité (SOCC) d'Akamai pour obtenir des conseils afin d'anticiper les futures menaces.

Fonctionnalités

  • Surveillance et assistance 24h/24 et 7j/7 pour la détection des attaques d'API, l'atténuation et les conseils d'experts
  • Services d'optimisation de la sécurité des API et de conseil pour des conseils et une personnalisation en continu
  • Gestion des escalades et prise en charge évolutive pour répondre à l'évolution des besoins en matière de sécurité
  • Recherche des menaces et analyse comportementale pour identifier les failles de la stratégie de sécurité
  • Équipes de services professionnels pour prendre en charge la configuration et le réglage des protocoles
  • SLA améliorés pour une détection plus rapide et une intervention prioritaire dans l'ensemble de vos défenses

Vous avez des questions ?

Notre raison de vivre : résoudre les problèmes. Contactez-nous, même si vous n'êtes pas sûr de la prochaine étape à franchir. L'un de nos experts vous contactera aujourd'hui.