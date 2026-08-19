Soucieuse de rendre le commerce mondial accessible à tous, DHgate a exploité les API pour transférer des données et mettre en place des connexions vitales entre les systèmes. Comme l'a expliqué M. DongYuan Dou de DHgate, « Dans la lignée de l'adoption à grande échelle des architectures natives du cloud et de microservices, les API sont désormais utilisées dans tous les domaines. » Il a également mis en avant les défis et les risques liés à l'utilisation des API.

Outre la difficulté à appréhender le nombre d'API dans son environnement opérationnel, l'entreprise avait besoin de savoir quelles données personnelles ou sensibles étaient transférées par l'intermédiaire des API. Elle voulait également s'assurer que seules les personnes autorisées aient accès aux données via ses API.

Ces exigences étaient capitales pour une entreprise comme DHgate, qui doit se conformer à la loi chinoise sur la cybersécurité, ainsi qu'à des réglementations étrangères telles que le RGPD et le CCPA. « Compte tenu des lois et réglementations de plus en plus strictes dans différents pays, nous devons contrôler l'utilisation de nos API et l'accès à celles-ci. Nous devons nous prémunir contre les fuites et les vols de données, qui peuvent être dus à des attaques par déni de service, à des défauts de conception des API et à des robots d'indexation, pour n'en citer que quelques-uns », a poursuivi M. DongYuan Dou.