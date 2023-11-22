Groupe Rocher sceglie Akamai per offrire experience eccellenti ai suoi clienti

I clienti di Groupe Rocher si aspettano di poter acquistare i prodotti cosmetici più innovativi nei negozi o negli store online in modo semplice ed efficiente. Anche nei periodi di maggiore affluenza come il Black Friday o il Cyber Monday, il sito web dell'azienda deve garantire ai clienti un'experience di acquisto sicura e continua.

Akamai mette a disposizione di Groupe Rocher l'infrastruttura necessaria. Akamai App & API Protector riunisce la protezione di un WAF (Web Application Firewall), la sicurezza delle API e la protezione dagli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service) al livello 7 in un'unica soluzione. Identifica rapidamente le vulnerabilità e mitiga le minacce su tutto il patrimonio web e API dell'azienda.

Jérôme Etienne, Group Chief Information Security Officer di Groupe Rocher, ha parlato ulteriormente della collaborazione dell'azienda con Akamai: "Ci piace lavorare con Akamai perché ci garantisce costantemente un eccellente livello di affidabilità e performance attraverso le sue soluzioni, che sono anche pienamente conformi alle più recenti normative di sicurezza. Il suo team è praticamente un'estensione del nostro, agisce in modo altamente professionale ed è sempre disponibile se abbiamo bisogno di aiuto. Akamai ci ha permesso di garantire ai nostri clienti experience di acquisto sicure ed efficienti. Il valore commerciale che deriva per noi da questa collaborazione è straordinario e non vediamo l'ora di lavorare insieme in futuro, in modo da continuare a riconnettere le persone alla natura".