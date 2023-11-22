Groupe Rocher sceglie Akamai per offrire experience eccellenti ai suoi clienti

Groupe Rocher è un'azienda familiare fondata in Bretagna nel 1959. Basandosi sull'esperienza personale del suo fondatore Yves Rocher, che la natura abbia un impatto positivo sul benessere delle persone e, quindi, sul loro desiderio di agire per il pianeta, Groupe Rocher ha come scopo dichiarato quello di "riconnettere le persone alla natura". Per questo motivo, è stato il primo gruppo internazionale a diventare una "mission-driven company" (Entreprise à Mission) secondo la legge francese. Un'azienda innovativa, con valori così strettamente allineati a quelli di Akamai da sceglierla per offrire ai propri clienti un'experience senza soluzione di continuità.
Attenzione ai bot
Per un'azienda che si vanta di avere prodotti innovativi, è essenziale mantenere la fedeltà dei clienti. I bot possono danneggiare l'experience di acquisto e creare frustrazione negli acquirenti che si sono persi l'ultima novità perché i bot li hanno preceduti.
È qui che entra in gioco Akamai. Akamai Bot Manager Premier è in grado di distinguere il traffico reale da quello dei bot, aiutando a superare con astuzia anche i bot più sofisticati. Akamai riesce a ricavare informazioni a partire dai dati più accurati, basati su 11,5 miliardi di richieste di bot e 280 milioni di accessi di bot al giorno. Tutto questo aiuta Groupe Rocher a proteggere l'intera superficie di attacco e i suoi brand più famosi, tra cui Yves Rocher, Arbonne e Dr. Pierre Ricaud.
Experience di acquisto sicure e continue
I clienti di Groupe Rocher si aspettano di poter acquistare i prodotti cosmetici più innovativi nei negozi o negli store online in modo semplice ed efficiente. Anche nei periodi di maggiore affluenza come il Black Friday o il Cyber Monday, il sito web dell'azienda deve garantire ai clienti un'experience di acquisto sicura e continua.
Akamai mette a disposizione di Groupe Rocher l'infrastruttura necessaria. Akamai App & API Protector riunisce la protezione di un WAF (Web Application Firewall), la sicurezza delle API e la protezione dagli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service) al livello 7 in un'unica soluzione. Identifica rapidamente le vulnerabilità e mitiga le minacce su tutto il patrimonio web e API dell'azienda.
Jérôme Etienne, Group Chief Information Security Officer di Groupe Rocher, ha parlato ulteriormente della collaborazione dell'azienda con Akamai: "Ci piace lavorare con Akamai perché ci garantisce costantemente un eccellente livello di affidabilità e performance attraverso le sue soluzioni, che sono anche pienamente conformi alle più recenti normative di sicurezza. Il suo team è praticamente un'estensione del nostro, agisce in modo altamente professionale ed è sempre disponibile se abbiamo bisogno di aiuto. Akamai ci ha permesso di garantire ai nostri clienti experience di acquisto sicure ed efficienti. Il valore commerciale che deriva per noi da questa collaborazione è straordinario e non vediamo l'ora di lavorare insieme in futuro, in modo da continuare a riconnettere le persone alla natura".
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, la nostra innovativa intelligence sulle minacce e il nostro team operativo su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere i dati e le applicazioni aziendali ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.