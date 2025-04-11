Che cos'è la tecnologia DNSSEC e come funziona?

Le DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) sono firme crittografiche che vengono aggiunte ai record DNS per proteggere i dati trasmessi tramite reti IP (Internet Protocol). La tecnologia DNSSEC esiste perché gli architetti fondatori del DNS non hanno incluso alcuna misura di sicurezza del protocollo. Ciò ha consentito agli autori di attacchi di individuare opportunità per falsificare record e indirizzare gli utenti a siti web fraudolenti. Pertanto, il protocollo DNSSEC è stato introdotto per aggiungere un livello di autenticità e integrità dei dati alle risposte del DNS.

La tecnologia DNSSEC funziona aggiungendo firme crittografiche ai record DNS esistenti per stabilire un DNS sicuro. Le firme vengono archiviate nei server dei nomi DNS insieme ai tipi di record comuni, come AAAA e MX. Quindi, controllando la firma che corrisponde a un record DNS richiesto, è possibile verificare che il record provenga direttamente dal proprio server dei nomi autoritativo. Ciò significa che il record non è mai stato danneggiato o altrimenti manomesso durante il suo transito digitale, impedendo così l'introduzione di record falsi.