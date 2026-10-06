Un'importante banca

La piattaforma Noname API Security (ora parte di Akamai API Security) ha fornito visibilità sul traffico delle API trasmesso verso e dalla rete del cliente, oltre che al suo interno. Il motore di Akamai API Security ha analizzato il traffico e ha individuato tutte le API di questa banca leader nei servizi finanziari. L'analisi del traffico in tempo reale ha identificato nuove API e le modifiche apportate alle API esistenti, quindi i dati sono stati registrati e aggiornati nel dashboard del cliente.

Poiché la piattaforma non si basa su agenti o componenti collaterali e poiché si integra con l'infrastruttura cloud, riesce a vedere tutte le API, indipendentemente se siano o meno registrate con un gateway API. Le API interne ed esterne, le API legacy (precedenti al gateway API) e le API ombra o non autorizzate (non instradate tramite un gateway) sono state tutte individuate, il che ha fornito al cliente un'impareggiabile visibilità sulla superficie di attacco delle API.