Un'importante banca

Negli ultimi anni, il settore del banking sta subendo una significativa trasformazione, favorita dall'adozione delle API (Application Programming Interface). La proliferazione delle API ha consentito alle banche di sfruttare nuove opportunità, migliorare le customer experience e favorire la propria espansione aziendale.
Le API hanno svolto un ruolo cruciale nel promuovere un'eccellente integrazione tra diversi sistemi e applicazioni all'interno dell'ecosistema del banking. Esponendo i propri servizi e dati tramite le API, le banche ora possono collaborare con sviluppatori di terze parti, startup FinTech e altre istituzioni finanziarie per creare soluzioni innovative ed espandere le soluzioni offerte. Tuttavia, nonostante questi ovvi vantaggi, l'esposizione delle API comporta anche rischi.
I rischi per la sicurezza delle API possono minacciare in modo significativo la riservatezza, l'integrità e la disponibilità di un'API. Tra questi rischi, figurano accessi non autorizzati, attacchi di tipo injection o DoS (Denial-of-Service), trasmissione dei dati non sicura, inappropriata escalation dei privilegi e delle autorizzazioni, mancanza di convalida dell'input, archiviazione delle credenziali non protetta e operazioni di registrazione e monitoraggio non adeguate. Per gestire tali rischi, la banca si è rivolta a Noname Security (ora acquisita da Akamai).