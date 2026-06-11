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Un grande distretto scolastico negli Stati Uniti migliora la sua conformità al PCI DSS con la segmentazione

Scoprite come un distretto scolastico negli Stati Uniti ha migliorato la sicurezza e la conformità allo standard PCI DSS con Akamai Guardicore Segmentation, potenziando la visibilità e il rilevamento delle minacce


Questo grande distretto scolastico negli Stati Uniti conta più di 180.000 studenti all'anno.


La sfida

Il distretto scolastico si era reso conto di dover migliorare il controllo dell'accesso alla sua applicazione finanziaria più importante per evitare di non riuscire a superare i controlli interni sulla conformità allo standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Una visibilità e policy di segmentazione granulari possono ridurre i rischi di mancata conformità e migliorare il sistema di sicurezza in generale. Pertanto, i responsabili IT della scuola hanno iniziato a cercare la soluzione di segmentazione più appropriata.

La soluzione

Il distretto scolastico ha valutato gli investimenti già effettuati in termini di soluzioni, oltre a cercare altre nuove potenziali soluzioni disponibili sul mercato. In conclusione, la piattaforma Akamai Guardicore Segmentation si è rivelata in grado di soddisfare al meglio i requisiti necessari.

Akamai Guardicore Segmentation ha fornito una visibilità granulare sul traffico est-ovest insieme a funzioni di segmentazione facili da usare. Inoltre, l'approccio definito da software della piattaforma ha evitato di dover eseguire modifiche alla rete o alle applicazioni per implementare le policy di sicurezza richieste.

Anche una società di consulenza di terze parti ha preso parte alla valutazione della soluzione Akamai Guardicore Segmentation provandola in un laboratorio. Una volta concluso bene il processo di valutazione, il distretto scolastico ha acquistato il prodotto, procedendo poi alla segmentazione della sua applicazione finanziaria più importante.

 

Ho scelto Akamai Guardicore Segmentation perché considero la piattaforma come un prodotto di sicurezza e non soltanto come uno strumento operativo.

Il CISO di un distretto scolastico negli Stati Uniti

I risultati

Visibilità e policy granulari

Con Akamai Guardicore Segmentation, il distretto scolastico può vedere l'attività del traffico est-ovest in dettaglio e controllare l'accesso alle risorse con policy di segmentazione granulari.

Sfruttando questa funzionalità, il team addetto alla sicurezza è stato in grado di vedere chiaramente l'attività correlata alla sua applicazione più importante, mettendo quindi in atto le policy più appropriate per soddisfare i requisiti tecnici di conformità allo standard PCI-DSS, senza interrompere le attività aziendali.

Protezione delle risorse critiche

Anche se l'obiettivo principale del distretto scolastico era proteggere la sua applicazione finanziaria e i dati correlati, i responsabili IT della scuola hanno deciso di implementare la soluzione Akamai Guardicore Segmentation a lungo termine nella loro strategia di sicurezza.

Il CISO del distretto ha spiegato: "Ho scelto Akamai Guardicore Segmentation perché considero la piattaforma come un prodotto di sicurezza e non soltanto come uno strumento operativo".

La piattaforma vanta una maggiore capacità di prevenire il movimento laterale di criminali che potrebbero compromettere l'ambiente del distretto scolastico, inclusi i dati sensibili degli studenti. Dopo aver prima isolato le applicazioni finanziarie con policy granulari, il distretto intende aggiungere altri livelli di sicurezza alle risorse meno importanti
per minimizzare l'impatto di eventuali violazioni future.

Rilevamento e risposta alle minacce

Inoltre, tramite le esclusive capacità di ricerca delle minacce offerte dalla piattaforma, il distretto prevede di riuscire a rilevare e rispondere alle possibili minacce più rapidamente che mai.

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