Con Akamai Guardicore Segmentation, il distretto scolastico può vedere l'attività del traffico est-ovest in dettaglio e controllare l'accesso alle risorse con policy di segmentazione granulari.

Sfruttando questa funzionalità, il team addetto alla sicurezza è stato in grado di vedere chiaramente l'attività correlata alla sua applicazione più importante, mettendo quindi in atto le policy più appropriate per soddisfare i requisiti tecnici di conformità allo standard PCI-DSS, senza interrompere le attività aziendali.

Protezione delle risorse critiche



Anche se l'obiettivo principale del distretto scolastico era proteggere la sua applicazione finanziaria e i dati correlati, i responsabili IT della scuola hanno deciso di implementare la soluzione Akamai Guardicore Segmentation a lungo termine nella loro strategia di sicurezza.

Il CISO del distretto ha spiegato: "Ho scelto Akamai Guardicore Segmentation perché considero la piattaforma come un prodotto di sicurezza e non soltanto come uno strumento operativo".



La piattaforma vanta una maggiore capacità di prevenire il movimento laterale di criminali che potrebbero compromettere l'ambiente del distretto scolastico, inclusi i dati sensibili degli studenti. Dopo aver prima isolato le applicazioni finanziarie con policy granulari, il distretto intende aggiungere altri livelli di sicurezza alle risorse meno importanti

per minimizzare l'impatto di eventuali violazioni future.

Rilevamento e risposta alle minacce



Inoltre, tramite le esclusive capacità di ricerca delle minacce offerte dalla piattaforma, il distretto prevede di riuscire a rilevare e rispondere alle possibili minacce più rapidamente che mai.