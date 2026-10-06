Considerato un "pool di specialisti", Wagner eCommerce Group combina una vasta esperienza nel campo dell'online, una potente infrastruttura e un know-how di spicco nell'ambito dei processi che gli consentono di condurre efficacemente attività di vendita online in Germania, Austria e Svizzera. Con l'obiettivo di diventare una forza trainante per le aziende del retail digitale, il gruppo comprende a fondo l'importanza di disporre di siti web che garantiscano disponibilità e performance di alta qualità. Questi fattori critici aiutano il gruppo a fornire un'experience di acquisto positiva e assicurano che i milioni di visitatori che accedono ai loro siti ogni anno siano sempre soddisfatti, generando conversioni e ricavi.

Sapendo che gli attacchi informatici possono pregiudicare anche i siti web più sofisticati, il gruppo ha utilizzato una soluzione WAF (Web Application Firewall) fornita da un provider specializzato in servizi di cybersecurity. Questa soluzione era estremamente complessa e richiedeva troppo tempo per essere configurata, mettendo a dura prova le risorse di sicurezza. A complicare le cose, il provider di servizi di hosting dell'azienda non era in grado di offrire la larghezza di banda necessaria per mitigare gli attacchi DDoS.

Wagner eCommerce Group riscontrava, inoltre, problemi di performance e aveva difficoltà a garantire la scalabilità on-demand nei periodi critici, ad esempio il Black Friday. Secondo Michél Gericke, responsabile del reparto IT Infrastructure di Wagner eCommerce Group, "i clienti dovrebbero riuscire ad accedere ai nostri negozi online in qualsiasi momento e vivere un'experience intuitiva, veloce e moderna. Se i clienti non riescono a raggiungere i nostri negozi, non solo perdiamo ricavi, ma anche la loro fiducia".

Quando un criminale ha minacciato di sferrare un attacco DDoS se la società non avesse pagato un riscatto, il gruppo si è subito messo alla ricerca di un provider di soluzioni in grado di rispondere a una gamma più ampia di esigenze.