Wagner eCommerce Group offre piattaforme di e-commerce leader del settore che supportano sei brand affermati in un'ampia gamma di prodotti e attività commerciali, tra cui campeggio, fitness e salute, piscine, elettrodomestici ed apparecchiature elettriche e shopping a buon mercato. Con l'obiettivo di posizionarsi tra i primi tre in ogni categoria di business in Europa, il gruppo è impegnato a migliorare il mondo dell'e-commerce. Come azienda di medie dimensioni, Wagner eCommerce Group trae significativi vantaggi dalla vasta gamma di soluzioni di Akamai.
"Ci impegniamo a diventare provider di servizi e-commerce leader nella nostra regione e ci affidiamo ad Akamai per fornire le soluzioni giuste per le nostre esigenze in continua evoluzione".- Michél Gericke, responsabile del reparto IT Infrastructure, Wagner eCommerce Group
Offerta di piattaforme di e-commerce leader del settore
Rischio di attacchi DDoS e picchi di traffico
Considerato un "pool di specialisti", Wagner eCommerce Group combina una vasta esperienza nel campo dell'online, una potente infrastruttura e un know-how di spicco nell'ambito dei processi che gli consentono di condurre efficacemente attività di vendita online in Germania, Austria e Svizzera. Con l'obiettivo di diventare una forza trainante per le aziende del retail digitale, il gruppo comprende a fondo l'importanza di disporre di siti web che garantiscano disponibilità e performance di alta qualità. Questi fattori critici aiutano il gruppo a fornire un'experience di acquisto positiva e assicurano che i milioni di visitatori che accedono ai loro siti ogni anno siano sempre soddisfatti, generando conversioni e ricavi.
Sapendo che gli attacchi informatici possono pregiudicare anche i siti web più sofisticati, il gruppo ha utilizzato una soluzione WAF (Web Application Firewall) fornita da un provider specializzato in servizi di cybersecurity. Questa soluzione era estremamente complessa e richiedeva troppo tempo per essere configurata, mettendo a dura prova le risorse di sicurezza. A complicare le cose, il provider di servizi di hosting dell'azienda non era in grado di offrire la larghezza di banda necessaria per mitigare gli attacchi DDoS.
Wagner eCommerce Group riscontrava, inoltre, problemi di performance e aveva difficoltà a garantire la scalabilità on-demand nei periodi critici, ad esempio il Black Friday. Secondo Michél Gericke, responsabile del reparto IT Infrastructure di Wagner eCommerce Group, "i clienti dovrebbero riuscire ad accedere ai nostri negozi online in qualsiasi momento e vivere un'experience intuitiva, veloce e moderna. Se i clienti non riescono a raggiungere i nostri negozi, non solo perdiamo ricavi, ma anche la loro fiducia".
Quando un criminale ha minacciato di sferrare un attacco DDoS se la società non avesse pagato un riscatto, il gruppo si è subito messo alla ricerca di un provider di soluzioni in grado di rispondere a una gamma più ampia di esigenze.
Miglioramento della sicurezza e delle performance
Akamai ha dimostrato di essere il partner che Wagner eCommerce Group stava cercando. Il gruppo ha adottato App & API Protector ed Edge DNS per affrontare la priorità immediata di proteggere le sue proprietà web da attacchi DDoS e altre minacce.
"Siamo un team IT snello, con una vasta gamma di responsabilità e abbiamo bisogno di soluzioni facili da configurare e gestire. Le abbiamo ottenute con Akamai, eseguendo una semplice migrazione", ha continuato.
L'ampia gamma di servizi di Akamai ha procurato un ulteriore vantaggio e l'azienda ha anche sfruttato i servizi CDN di Akamai. "Come azienda che opera nel settore dell'e-commerce, la bassa latenza è fondamentale quando si parla dell'experience di acquisto dei clienti. Akamai è stata in grado di distribuire i contenuti del nostro sito web più velocemente del nostro provider di hosting, pertanto abbiamo voluto sfruttare la sua funzionalità," spiega Gericke.
Adozione del modello Zero Trust
Focalizzato sul rafforzamento della sicurezza interna ed esterna, Wagner eCommerce Group ha cercato di implementare l'autenticazione multifattore per tutti i dipendenti. Voleva proteggere la sua VPN mediante un token hardware, ma il suo Internet gateway non supportava YubiKey.
Gericke ha pensato che il suo team avrebbe dovuto trovare una soluzione alternativa o un'altra soluzione VPN. Tuttavia, ha riconsiderato l'eventualità di adottare la giusta strategia a lungo termine.
"Non si può fare a meno di un approccio architettonico Zero Trust e Akamai offre un client Zero Trust che indirizza i dipendenti alla nostra infrastruttura di back-end in modo diretto e sicuro. Akamai ci consente di raggiungere l'equilibrio fondamentale tra alti livelli di sicurezza e facilità d'uso".
Conversione rapida delle immagini
Poiché le immagini svolgono un ruolo fondamentale nell'experience di acquisto online e nel percorso di acquisto del consumatore, il gruppo si impegna a rimanere aggiornato sugli standard più recenti dei contenuti multimediali. Avendo bisogno di trasformare in un nuovo formato dalle 3 alle 10 foto per ognuno degli oltre 230.000 prodotti, si è rivolta ad Akamai.
Con Akamai Image & Video Manager, Wagner eCommerce Group ha evitato di riconfigurare il suo back-end o di sviluppare un suo convertitore di immagini. "Image Manager ci ha permesso di passare all'attuale standard in un colpo solo e senza troppi sforzi. In circa un'ora, abbiamo completato la conversione di circa 1.000.000 di immagini senza impegnare risorse di sviluppo", continua Gericke.
Criticità azzerate per migliorare l'innovazione
Sfruttando i prodotti Akamai per garantire la disponibilità e la protezione delle sue proprietà web, Wagner eCommerce Group riduce il carico che grava sulla sua infrastruttura e libera i dipendenti che possono quindi concentrarsi su altro. In realtà, Gericke ritiene che l'azienda non avrebbe potuto crescere come ha fatto senza fare affidamento sulle offerte di Akamai. "Possiamo dedicare i nostri sviluppatori a progetti che creano valore per la nostra azienda e per i nostri clienti. È molto meglio che impieghino il loro tempo e il loro talento in questo piuttosto che nello sviluppo di un convertitore di immagini o nella configurazione di server per gestire più traffico del sito".
Continuando con questa visione, Gericke accenna al valore di affidarsi alle soluzioni di Akamai per proiettare Wagner eCommerce Group verso il futuro. "Vogliamo essere un provider di servizi e-commerce di massimo livello nella nostra area geografica. Oltre a concentrarci sull'evoluzione delle nostre competenze nell'ambito dell'e-commerce e della logistica, possiamo attingere al portafoglio completo dei prodotti di Akamai, in base alle necessità", conclude.
Informazioni su Wagner eCommerce Group GmbH
Una delle principali aziende del settore dell'e-commerce, Wagner eCommerce Group gestisce sei brand leader in diverse specializzazioni. La nostra formula per il successo è lavorare in tutte le aree con specialisti che hanno le giuste competenze e una passione genuina per la loro materia. Noi stessi lavoriamo ogni giorno con passione e spirito positivo per migliore il mondo dell'e-commerce, giorno dopo giorno. Per ulteriori informazioni, visita il sito wagner-ecommerce.group o Xing.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.