Servizi MDR dedicati per API Security per rilevare, rispondere e proteggere le API 24/7

Proteggete le API con funzionalità di analisi e risposta rapida condotte da esperti. Akamai Managed Service for API Security consente alle organizzazioni di operazionalizzare la sicurezza delle API, aiutandovi a ridurre l'impatto degli attacchi e implementare una strategia di difesa solida e scalabile.