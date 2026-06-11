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Servizio gestito per API Security

Una sicurezza delle API 24/7 con monitoraggio proattivo, funzioni di rilevamento e supporto alle risposte

Guarda il video (1:10)

Servizi MDR dedicati per API Security per rilevare, rispondere e proteggere le API 24/7

Proteggete le API con funzionalità di analisi e risposta rapida condotte da esperti. Akamai Managed Service for API Security consente alle organizzazioni di operazionalizzare la sicurezza delle API, aiutandovi a ridurre l'impatto degli attacchi e implementare una strategia di difesa solida e scalabile.

Leggi la descrizione del prodotto

State al passo con le minacce alle API con il monitoraggio proattivo e la risposta agli incidenti

Migliorate i vostri sistemi di protezione delle API

Un unico servizio gestito si integra con la vostra strategia di sicurezza più ampia, minimizzando i rischi per i sistemi e i dati aziendali.

Mitigate le minacce alle API con le competenze del SOCC

Il SOCC globale di Akamai fornisce un'avanzata intelligence sulle minacce e una gestione proattiva degli incidenti.

Accelerate la risposta agli incidenti con un monitoraggio 24/7

Il monitoraggio always-on semplifica le operazioni di rilevamento, analisi e mitigazione dei problemi di sicurezza.

Come funzione Managed Service for API Security

Monitoraggio

L'avanzata funzionalità di rilevamento consente di identificare e valutare le attività delle API dannose o ad alto rischio.

Mitigazione

Gli analisti della sicurezza delle API esaminano i problemi e cercano attivamente i modelli degli attacchi, le vulnerabilità e le anomalie.

Rapporto

Team di esperti forniscono misure di mitigazione e/o raccomandazioni pratiche e soluzioni alla causa radice.

Prevenzione

Potete accedere al SOCC (Security Operations Command Center) di Akamai 24/7 per indicazioni su come prevenire le future minacce.

Funzioni

  • Monitoraggio e supporto 24/7 per il rilevamento degli attacchi alle API, la mitigazione e la guida di esperti.
  • Servizi di operazionalizzazione e consulenza su API Security per assistenza e personalizzazione della sicurezza in modo continuativo
  • Gestione della segnalazione dei problemi e supporto scalabile per soddisfare le esigenze di sicurezza in continua evoluzione
  • Ricerca delle minacce e analisi dei comportamenti per scoprire i punti deboli del livello di sicurezza
  • Team Professional Services per supporto nella configurazione e nella modifica dei protocolli
  • SLA ottimizzati per un rilevamento più rapido e assegnazione di priorità alle risposte nei sistemi di protezione

Domande?

Il nostro scopo principale è risolvere i problemi. Contattaci, anche se non sai con certezza quale sarà il tuo prossimo passo. Un esperto ti risponderà immediatamente.