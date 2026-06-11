- Monitoraggio e supporto 24/7 per il rilevamento degli attacchi alle API, la mitigazione e la guida di esperti.
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- Ricerca delle minacce e analisi dei comportamenti per scoprire i punti deboli del livello di sicurezza
- Team Professional Services per supporto nella configurazione e nella modifica dei protocolli
- SLA ottimizzati per un rilevamento più rapido e assegnazione di priorità alle risposte nei sistemi di protezione
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Proteggete le API con funzionalità di analisi e risposta rapida condotte da esperti. Akamai Managed Service for API Security consente alle organizzazioni di operazionalizzare la sicurezza delle API, aiutandovi a ridurre l'impatto degli attacchi e implementare una strategia di difesa solida e scalabile.
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