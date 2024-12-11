Valutando varie opzioni per la gestione delle immagini, Arc XP desiderava fornire agli sviluppatori un'experience di prim'ordine insieme alla capacità di ottimizzare e utilizzare i servizi senza peggiorare la qualità delle immagini. Inoltre, l'azienda voleva fornire i propri contenuti agli utenti finali su qualsiasi piattaforma. Arc XP ha trovato la risposta alle sue esigenze nelle soluzioni Akamai Image & Video Manager e Akamai EdgeWorkers.

Image & Video Manager ha ottimizzato automaticamente le immagini in tempo reale per i dispositivi, i browser e le connessioni di rete di tutti gli utenti, mentre EdgeWorkers ha integrato facilmente la soluzione di gestione delle immagini nei workflow esistenti di Arc XP, semplificando così la migrazione del traffico delle immagini dei clienti nel corso del tempo.

"L'integrazione con Image & Video Manager tramite EdgeWorkers è stata semplicissima e ci ha fornito le funzionalità altamente performanti su larga scala che stavamo cercando", ha continuato Croney.