Affondando le sue radici nel Washington Post, Arc XP conosce bene il settore dello storytelling. Le sue soluzioni CMS (Content Management System), la sua piattaforma DXP (Digital Experience Platform) e i suoi potenti strumenti consentono alle aziende e alle società del settore dei media di migliorare le loro storie e i loro profitti. I brand più famosi, tra cui Le Parisien, Reuters, The Globe e Mail, si affidano ad Arc XP per innovarsi ed espandersi con eccellenti experience dei loro siti web. Per potenziare l'ottimizzazione delle immagini, ridurre i costi e migliorare le performance, Arc XP ha utilizzato le soluzioni di Akamai.
"Con Akamai Image & Video Manager ed EdgeWorkers, abbiamo migliorato i nostri livelli di affidabilità e performance per offrire eccellenti content experience a vantaggio sia della nostra azienda che dei nostri clienti".- Joe Croney, Chief Technology Officer, Arc XP
Uno storytelling sofisticato
La difficoltà di fornire immagini ottimizzate su larga scala
La piattaforma SaaS (Sofware-as-a-Service) di Arc XP combina un sistema CMS con una soluzione DXP insieme a strumenti e servizi progettati per aiutare le moderne organizzazioni che operano nel settore dei media a creare e fornire straordinarie experience dei siti web su larga scala e, altrettanto importante, ad aiutarli a monetizzare i loro contenuti.
Distribuire rapidamente i contenuti è imprescindibile per Arc XP e per i suoi clienti, tuttavia, l'azienda riscontrava difficoltà a fornire immagini ottimizzate su larga scala. Poiché le notizie vengono pubblicate di continuo 24/7, i clienti caricano costantemente le foto di articoli e pagine web, il che richiede un'elaborazione rapidissima. La soluzione interna di Arc XP per il caricamento delle immagini non riusciva a tenere il passo. Inoltre, i suoi tecnici dovevano fare i conti con standard e formati delle foto sempre nuovi, mentre i costi dell'infrastruttura andavano ad erodere i suoi profitti.
"La nostra azienda gestisce migliaia di siti per i nostri clienti, di cui ci occupiamo di tutto, dalla sicurezza all'affidabilità fino alle performance. La nostra soluzione interna per la generazione e l'ottimizzazione delle immagini ci rendeva difficile fornire l'elevato livello che si aspettavano i nostri clienti", ha spiegato Joe Croney, Chief Technology Officer per Arc XP.
Migliorare la gestione delle immagini sull'edge
Valutando varie opzioni per la gestione delle immagini, Arc XP desiderava fornire agli sviluppatori un'experience di prim'ordine insieme alla capacità di ottimizzare e utilizzare i servizi senza peggiorare la qualità delle immagini. Inoltre, l'azienda voleva fornire i propri contenuti agli utenti finali su qualsiasi piattaforma. Arc XP ha trovato la risposta alle sue esigenze nelle soluzioni Akamai Image & Video Manager e Akamai EdgeWorkers.
Image & Video Manager ha ottimizzato automaticamente le immagini in tempo reale per i dispositivi, i browser e le connessioni di rete di tutti gli utenti, mentre EdgeWorkers ha integrato facilmente la soluzione di gestione delle immagini nei workflow esistenti di Arc XP, semplificando così la migrazione del traffico delle immagini dei clienti nel corso del tempo.
"L'integrazione con Image & Video Manager tramite EdgeWorkers è stata semplicissima e ci ha fornito le funzionalità altamente performanti su larga scala che stavamo cercando", ha continuato Croney.
"Non si tratta solo di una tecnologia di prim'ordine, ma di una collaborazione con esperti del settore. Akamai ci aiuta ad allineare le nostre strategie e ad adottare le ultime innovazioni per stare al passo con le tendenze del mercato".- Joe Croney, Chief Technology Officer, Arc XP
Mantenere elevate le performance durante la migrazione
Alcuni clienti di Arc XP si preoccupavano del fatto che il passaggio dalla soluzione interna ad Akamai avrebbe potuto influire negativamente sulle experience dei loro sviluppatori e sul traffico del sito. Tuttavia, collaborando con Akamai, Arc XP ha garantito eccellenti performance dell'ottimizzazione SEO: il crawling delle immagini recentemente ottimizzate su Google non ha avuto alcun impatto negativo.
Nello stesso tempo, Arc XP ha tagliato i tempi per il primo byte (TTFB) e i costi. In qualità di CTO, Croney spinge costantemente il suo team a snellire abilmente i flussi di dati sulla piattaforma cloud-native dell'azienda. "Akamai ci ha aiutato a tagliare i TTFB del 30% e a ridurre notevolmente i costi, il tutto distribuendo i nostri contenuti su larga scala", ha affermato.
Fornire experience personalizzate basate sui dati
Attualmente, Arc XP si sta evolvendo con l'AI generativa per aiutare i clienti a distribuire experience iperpersonalizzate allo scopo di connettersi meglio con i propri utenti. Con Akamai EdgeWorkers, l'azienda può fornire contenuti personalizzati in base alla segmentazione degli utenti.
"Akamai ci consente di ottenere informazioni approfondite sul comportamento degli utenti, selezionando i contenuti per ciascun visitatore in modo intelligente. Siamo entusiasti di utilizzare l'AI generativa ed EdgeWorkers per offrire experience ancora più personalizzate", ha affermato Croney.
Collaborare per la crescita aziendale
Dai suoi esordi come piattaforma tecnologica all'interno del Washington Post, Arc XP ora gestisce migliaia di siti di media in tutto il mondo. Croney attribuisce parte del successo dell'azienda alla partnership con Akamai.
"Non si tratta solo di una tecnologia di prim'ordine, ma di una collaborazione con esperti del settore. Akamai ci aiuta ad allineare le nostre strategie e ad adottare le ultime innovazioni per stare al passo con le tendenze del mercato", ha concluso Croney.
Informazioni su Arc XP
Arc XP è la piattaforma concepita per aiutare le società del settore dei media ad eccellere in ciò che sanno fare meglio: raccontare storie straordinarie. Grazie alle nostre soluzioni basate sull'AI per migliorare l'efficienza editoriale, rendere avvincenti le experience degli utenti e ottimizzare la monetizzazione dei contenuti, forniamo alle moderne società del settore dei media tutto ciò di cui hanno bisogno per favorire la loro crescita. Sviluppata originariamente per il Washington Post e oggi scelta da brand e società del settore dei media in tutto il mondo, la piattaforma di Arc XP gestisce migliaia di siti web in più di 25 paesi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito arcxp.com.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.