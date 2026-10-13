iQIYI è un innovativo servizio di intrattenimento online, leader nel mercato cinese. Nell'intento di espandersi in altri paesi, pur continuando a servire con successo i clienti esistenti, l'azienda aveva bisogno di una rete per la distribuzione dei contenuti (CDN) che disponesse di server posizionati vicino a tutti i clienti e provider, in tutto il mondo. La soluzione: l'Akamai Intelligent Edge Platform. Con Akamai, gli utenti in tutto il mondo possono godere di un'experience straordinaria dall'inizio alla fine e gli sviluppatori possono distribuire il nuovo codice a centinaia di migliaia di server ovunque nel mondo, con un semplice clic.

La rotella di caricamento continua a girare mentre attendi l'avvio dello streaming video? Per gli abbonati iQIYI è un ricordo del passato: i video di iQIYI si avviano immediatamente.

Dietro questo risultato, c'è Jianhua Qin, Senior Director del reparto Infrastructure and Intelligent Content Distribution Business Group di iQIYI. Qin è entrato a far parte di iQIYI nel 2012. "Il mio team è responsabile dell'infrastruttura IT (server, storage e reti) utilizzata dai nostri sviluppatori, team aziendali e provider di contenuti", afferma. "Il nostro obiettivo è garantire che gli utenti dispongano dell'infrastruttura di cui hanno bisogno per offrire un'experience ottimale con le applicazioni, senza preoccuparsi di dove si trovi l'infrastruttura".

Al complesso lavoro di Qin, si aggiunge l'enorme volume di attività di iQIYI. Secondo un rapporto di settore, infatti, iQIYI conta più di 500 milioni di utenti attivi, ogni mese. Gli sviluppatori si impegnano a perfezionare continuamente il motore di raccomandazione dell'azienda, basato sull'intelligenza artificiale, aggiornando il software on-demand. La quantità di contenuti pubblicati ogni giorno è enorme. "Per pubblicare continuamente nuovo codice e nuovi contenuti, abbiamo bisogno di un'infrastruttura estremamente efficiente", afferma Qin.