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iQIYI

Il gigante dei servizi di streaming video offre contenuti distribuiti dall'edge di Akamai, creando un'experience unica per clienti, sviluppatori e provider di contenuti in tutto il mondo

Logo di IQIYI

Sede

Pechino, Cina

https://www.iq.com/

Settore

Media

Vantaggi principali

  • Tempo di avvio dello streaming video azzerato
  • Percentuale di rebuffering ridotta: il video non si blocca
  • Meno tempo per la risoluzione del DNS: le pagine web vengono caricate più velocemente

Soluzioni

EdgeKV EdgeWorkers
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Server video più vicini agli utenti: la soluzione ideale per spettatori e provider di contenuti

iQIYI è un innovativo servizio di intrattenimento online, leader nel mercato cinese. Nell'intento di espandersi in altri paesi, pur continuando a servire con successo i clienti esistenti, l'azienda aveva bisogno di una rete per la distribuzione dei contenuti (CDN) che disponesse di server posizionati vicino a tutti i clienti e provider, in tutto il mondo. La soluzione: l'Akamai Intelligent Edge Platform. Con Akamai, gli utenti in tutto il mondo possono godere di un'experience straordinaria dall'inizio alla fine e gli sviluppatori possono distribuire il nuovo codice a centinaia di migliaia di server ovunque nel mondo, con un semplice clic.

La rotella di caricamento continua a girare mentre attendi l'avvio dello streaming video? Per gli abbonati iQIYI è un ricordo del passato: i video di iQIYI si avviano immediatamente.

Dietro questo risultato, c'è Jianhua Qin, Senior Director del reparto Infrastructure and Intelligent Content Distribution Business Group di iQIYI. Qin è entrato a far parte di iQIYI nel 2012. "Il mio team è responsabile dell'infrastruttura IT (server, storage e reti) utilizzata dai nostri sviluppatori, team aziendali e provider di contenuti", afferma. "Il nostro obiettivo è garantire che gli utenti dispongano dell'infrastruttura di cui hanno bisogno per offrire un'experience ottimale con le applicazioni, senza preoccuparsi di dove si trovi l'infrastruttura".

 Al complesso lavoro di Qin, si aggiunge l'enorme volume di attività di iQIYI. Secondo un rapporto di settore, infatti, iQIYI conta più di 500 milioni di utenti attivi, ogni mese. Gli sviluppatori si impegnano a perfezionare continuamente il motore di raccomandazione dell'azienda, basato sull'intelligenza artificiale, aggiornando il software on-demand. La quantità di contenuti pubblicati ogni giorno è enorme. "Per pubblicare continuamente nuovo codice e nuovi contenuti, abbiamo bisogno di un'infrastruttura estremamente efficiente", afferma Qin. 

Una CDN distribuita in tutto il mondo

Quando iQIYI ha iniziato a espandersi a livello globale, Qin si è messo alla ricerca di una CDN che coprisse le esigenze dei nuovi abbonati al di fuori della Cina. Un cloud centralizzato avrebbe causato una latenza eccessiva per lo streaming video. "La scelta è caduta sulla CDN di Akamai perché è tra i provider di servizi con la latenza più bassa e la portata più ampia, con 325.000 server distribuiti in tutto il mondo", afferma Qin. "Apprezzo molto il fatto che Akamai disponga di un team di supporto tecnico a livello locale. Oltretutto, mentre i provider di cloud tradizionali si stanno spostando sull'edge solo ora, Akamai vanta più di 20 anni di esperienza in questo campo".

Una grande esperienza a disposizione di clienti, provider di contenuti e sviluppatori

Qin è meticolosamente attento a monitorare la user experience, controllando scrupolosamente se i video si avviano velocemente e se si bloccano. E Akamai è di aiuto in entrambi i controlli. "I nostri video vengono riprodotti in streaming dal nodo di Akamai più vicino all'abbonato, caricandosi rapidamente e senza bloccarsi", dichiara Qin. I parametri della user experience, acquisiti in tempo reale, aiutano il team di Qin a identificare e risolvere immediatamente i problemi, prima che gli abbonati li segnalino.

I provider di contenuti apprezzano la velocità di pubblicazione e la sicurezza su ampia scala. Quando un programma di varietà registrato alle 16:00 deve andare in onda alle 20:00, i provider di contenuti di iQIYI non possono tollerare velocità di caricamento troppo lente. "Il caricamento di nuovi contenuti video su un edge server Akamai più vicino può far risparmiare tempo e frustrazione rispetto alla pubblicazione eseguita su un cloud remoto", afferma Qin. Oltre a ciò, i provider di contenuti apprezzano i servizi di sicurezza di Akamai, che aiutano a proteggere i contenuti dagli attacchi informatici.

Gli sviluppatori di iQIYI amano l'implementazione automatizzata, che consente di risparmiare tempo per dedicarlo al lavoro creativo, ad esempio al perfezionamento del motore di raccomandazione dell'azienda e all'identificazione delle tendenze nei contenuti più popolari. "Ogni avanzamento introdotto nell'infrastruttura, dai server fisici alle macchine virtuali fino ai container, riduce il tempo che il nostro team operativo impiega per supportare gli sviluppatori", afferma Qin. "Akamai rende più semplice anche la distribuzione di nuovo software. Con un solo clic, i nostri sviluppatori possono distribuire il software su più cloud e su centinaia di migliaia di edge server di Akamai. Meno tempo per distribuire si traduce in più tempo per innovare".

Grazie a EdgeWorkers, ora gli sviluppatori di iQIYI possono scrivere il codice direttamente sugli edge server. Il team DoH (DNS over HTTPS) di iQIYI si è posizionato al primo posto nell'edizione inaugurale di EdgeWorkers Coding Challenge, presentando una soluzione per sistemi DoH. La piccola applicazione riduce i tempi di risoluzione DNS del 40%, consentendo di caricare i siti web più velocemente. La distribuzione del servizio DNS su migliaia di edge server risulta più stabile. Inoltre, l'applicazione aiuta a impedire agli hacker di reindirizzare gli abbonati iQIYI ad altri siti web, sventando gli attacchi conosciuti come hijacking del DNS. "Il servizio DoH è stato scritto da uno dei nostri ingegneri dell'interfaccia utente, che, in pochi minuti, è riuscito a distribuire il codice a più di 100.000 nodi edge in tutto il mondo", afferma Qin. "È un risultato incredibile".

Cosa ci aspetta per il futuro: il metaverso 

Qin continua a pensare a nuovi modi per utilizzare la tecnologia di Akamai e ottenere un vantaggio competitivo. All'orizzonte c'è il metaverso: l'intrattenimento coinvolgente basato sulla realtà virtuale e aumentata. "Akamai potrebbe essere un partner strategico per entrare nell'era del metaverso", dichiara Qin. "Penso a un anello di server di Akamai posizionati talmente vicino agli utenti da consentire a chiunque nel mondo di connettersi al metaverso con meno di 30 millisecondi di latenza. E dato che i nostri sviluppatori non devono più preoccuparsi di dove distribuire il codice, hanno più tempo a disposizione per le attività di innovazione".

Informazioni su iQIYI

iQIYI, Inc. è un innovativo servizio di intrattenimento online, leader nel mercato cinese. Il suo DNA aziendale combina talento creativo e tecnologia, promuovendo l'ambiente ideale per l'innovazione continua e la produzione di contenuti di grande successo. La piattaforma di iQIYI presenta contenuti originali molto popolari, oltre a una libreria completa di altri contenuti creati da professionisti e utenti. L'azienda si contraddistingue nel settore dell'intrattenimento online per la sua piattaforma tecnologica leader basata su intelligenza artificiale avanzata, analisi dei big data e altre tecnologie proprietarie principali. iQIYI attira un enorme bacino d'utenza grazie a uno straordinario livello di engagement e ha sviluppato un modello di monetizzazione diversificato che include servizi in abbonamento, servizi di pubblicità online, distribuzione di contenuti, giochi online, trasmissione live, licenze IP, talent agency, letteratura online, ecc. https://www.iq.com/

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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