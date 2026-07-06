- Le difese DNS integrate riflettono le informazioni approfondite sull'esposizione della rete fissa e mobile
- Le funzionalità di disponibilità del server dei nomi promuovono un accesso rapido ai contenuti anche in condizioni di carico estremo
- L'ampio supporto ECS (EDNS Client Subnet) migliora le user experience e ottimizza i costi di delivery
- Le ottimizzazioni delle performance supportano i risparmi OpEx e CapEx
- Le esclusive difese contro il cache poisoning proteggono gli abbonati e i proprietari di contenuti
- La telemetria, le statistiche delle query, la generazione di rapporti e le integrazioni big data guidano iniziative operative e di sicurezza
- La progettazione resiliente del software aiuta a massimizzare i tempi di attività e a ridurre al minimo lo stress operativo
- Le policy granulari filtrano le query indesiderate e proteggono il traffico legittimo
- Opzioni cloud e supporto completo per la crittografia DNS (DoH, DOQ)
Creati appositamente per i provider di servizi mobili e fissi
Ottimizzate l’esperienza utente e semplificate le operazioni offrendo risposte a bassa latenza, resilienza e alta capacità con i resolver Akamai CacheServe. Supportate i servizi di comunicazione, le e-mail e le app per migliorare le offerte di accesso a Internet utilizzando i server autoritativi di Akamai AuthServe. Le soluzioni di Akamai DNS Infrastructure sono distribuite da oltre 130 ISP e MNO con quasi un miliardo di abbonati a livello globale.
Meno overhead. Più sicurezza. Più personalizzazione.
Come funziona DNS Infrastructure
Funzioni
Casi di utilizzo di DNS Infrastructure
I resolver DNS intelligenti garantiscono eccellenti experience per gli abbonati e semplificano i servizi.
Aggiornate il DNS per trasformare le attività aziendali
ISP e MNO di tutto il mondo stanno esplorando vari modi con cui poter migliorare i propri servizi, tenendo, al contempo, sotto controllo i costi. Famiglie e aziende richiedono la migliore experience in Internet e sono alla ricerca di modi tali da ridurre al minimo il rischio di sicurezza su Internet. I provider di servizi possono sicuramente soddisfare tutte queste esigenze.
I resolver CacheServe aiutano a garantire la reattività della rete e ad aggiungere valore alle principali offerte di servizi di accesso a Internet, consentendo ai provider di dimostrare il loro impegno volto a proteggere i propri clienti e a generare entrate incrementali.
Le ottimizzazioni delle performance forniscono risposte a bassa latenza alle query, anche in condizioni di carichi estremi. Inoltre, riducono i costi e semplificano le operazioni tramite il consolidamento di resolver dalle performance inferiori. Un numero ridotto di server implica minori costi di gestione e di rack/alimentazione/raffreddamento, oltre a richiedere meno tempo per il personale.
I servizi Akamai Secure Internet Access utilizzano i resolver DNS Infrastructure intelligenti per difendere case e luoghi di lavoro da malware, ransomware, phishing, botnet e altri tipi di attacchi. Inoltre, forniscono un livello fondamentale di sistemi di difesa che sfruttano la potenza delle reti dei provider e i punti di forza operativi: scalabilità, portata e affidabilità.
Delivery di servizi web always-on su larga scala
I server DNS autoritativi AuthServe vengono utilizzati per configurare, pubblicare e distribuire i dati di zona, consentendo l'accesso dinamico ad un'ampia gamma di servizi di comunicazione di ISP e MNO, posta elettronica e app brandizzate che migliorano le proposte di accesso a Internet.
AuthServe è una soluzione on-premise con licenza per la gestione sicura delle zone senza problemi di downtime. Progettato per i provider di servizi, può scalare fino a decine di migliaia di zone e decine di milioni di record. Il software progettato per la resilienza supporta più server primari attivi per l'alta disponibilità e il disaster recovery. I miglioramenti operativi consentono di consolidare più servizi autoritativi per ospitare viste interne ed esterne degli stessi dati e per gestire l'espansione che potrebbe essere introdotta nelle reti residenziali, aziendali e mobili, nonché nell'IT.
Una soluzione Config Manager opzionale offre un'interfaccia intuitiva per la configurazione dei server DNS a livello di rete, semplifica e automatizza l'amministrazione quotidiana e riduce i costi operativi. I controlli di accesso, le funzioni di verifica e i workflow basati sui ruoli vengono applicati per conformarsi ai requisiti di sicurezza e di gestione delle modifiche.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
DNS Infrastructure è un set di soluzioni create per i provider di servizi. CacheServe è un resolver scalabile, sicuro e ad alte performance, progettato per rispondere efficacemente in caso di intensi carichi di lavoro. AuthServe è un server autoritativo resiliente utilizzato per pubblicare l'accesso ai servizi IP con il supporto di decine di milioni di record.
CacheServe è progettato per massimizzare la sicurezza, la scalabilità, le performance e la disponibilità nelle reti più complesse. Le prime intuizioni progettuali hanno consentito di resistere per oltre 20 anni agli attacchi DNS senza alcuna modifica. Criteri a valore aggiunto, telemetria, raccolta dati e virtualizzazione semplificano le operazioni e abilitano i servizi
AuthServe supporta più server primari attivi per l'alta disponibilità e il disaster recovery. È possibile consolidare più servizi autoritativi per ospitare viste interne ed esterne degli stessi dati e per gestire l'espansione che potrebbe essere introdotta nelle reti residenziali, aziendali e mobili, nonché nell'IT.
- CacheServe è progettato per supportare servizi di sicurezza personalizzati incentrati sugli abbonati al fine di aiutare i provider a differenziare le proposte di accesso a Internet e a generare ricavi.
- Strutture di cache specializzate, algoritmi di risposta alle query adattivi e altre ottimizzazioni garantiscono resilienza in caso di carichi estremi, QPS elevato e bassa latenza.
- Un avanzato linguaggio delle policy con sintassi incentrata sul DNS protegge il DNS, gli abbonati e le reti dagli abusi. Le viste agili scalano i servizi senza problemi.
- Le difese a più livelli leader del settore proteggono da tutte le forme di cache poisoning e da altri attacchi al DNS.
- Le funzionalità di crittografia del DNS (DoT e DoH) aiutano a garantire la privacy tra client e resolver.
I provider di servizi competono per conquistare i loro clienti con elevate aspettative in termini di experience digitali personalizzate. Il successo nel mercato significa passare da servizi incentrati sulla rete a servizi incentrati sugli abbonati per attrarre e fidelizzare i clienti e per aumentare i ricavi e le quote di mercato.
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