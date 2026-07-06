ISP e MNO di tutto il mondo stanno esplorando vari modi con cui poter migliorare i propri servizi, tenendo, al contempo, sotto controllo i costi. Famiglie e aziende richiedono la migliore experience in Internet e sono alla ricerca di modi tali da ridurre al minimo il rischio di sicurezza su Internet. I provider di servizi possono sicuramente soddisfare tutte queste esigenze.



I resolver CacheServe aiutano a garantire la reattività della rete e ad aggiungere valore alle principali offerte di servizi di accesso a Internet, consentendo ai provider di dimostrare il loro impegno volto a proteggere i propri clienti e a generare entrate incrementali.



Le ottimizzazioni delle performance forniscono risposte a bassa latenza alle query, anche in condizioni di carichi estremi. Inoltre, riducono i costi e semplificano le operazioni tramite il consolidamento di resolver dalle performance inferiori. Un numero ridotto di server implica minori costi di gestione e di rack/alimentazione/raffreddamento, oltre a richiedere meno tempo per il personale.



I servizi Akamai Secure Internet Access utilizzano i resolver DNS Infrastructure intelligenti per difendere case e luoghi di lavoro da malware, ransomware, phishing, botnet e altri tipi di attacchi. Inoltre, forniscono un livello fondamentale di sistemi di difesa che sfruttano la potenza delle reti dei provider e i punti di forza operativi: scalabilità, portata e affidabilità.