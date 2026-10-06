Akamai Cloud上でLive Encoderを稼働することで、Bitmovinはライブストリーミングの顧客が高品質の視聴者体験を提供しながら、コストを削減し、より適切に管理できるようにします。Live Encoderの重要なコンピューティング機能をAkamaiエッジ上でエンドユーザーの近くに配置して実行すると、低レイテンシーのストリーミングを実現できます。これにより、多くの場合データ転送アウト（DTO）料金が減少し、一部の組織では運用コストが90% も削減されます。Bitmovin Live Encoderへの入力のオリジンソースは、どこにあっても構いません。「しかし、Live Encoderを可能な限りインジェストオリジンの近くに配置することをお勧めします。これは、Akamai Cloudだからこそ実現できることです」とLederer氏は述べています。

さらに、Akamai Cloud上に展開されているため、Bitmovinは時間の経過とともにより多くの価値を顧客に提供できるようになります。 「Akamaiは世界中でデータセンターのフットプリントを拡大し続けているため、弊社はより多くの地域にサポートを拡充し、SRT／RTMPまたはZixiを使用して弊社に信号を送信するシングルビットレート・コントリビューション・デバイスと、弊社のインジェストポイントの間の距離を短縮できます」とLederer氏は締めくくりました。