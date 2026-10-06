2012年の創設以来、Bitmovin社はストリーミング業界の最前線に立ってきました。世界初の商用アダプティブ・ストリーミング・プレーヤーを開発し、あらゆるクラウドプラットフォームで動作する初のソフトウェア定義エンコーディングサービスを展開したときから、同社は動画ストリーミングインフラの大手プロバイダーとしての地位を確立しています。現在、BBC、fuboTV、Huluなどの顧客が、同社のトップクラスの動画開発ソリューションを利用することで、世界中で記憶に残るデジタル体験を生み出すことができています。Akamaiのパートナーである同社は最近、クラウドコンピューティング、セキュリティ、コンテンツ配信のための世界で最も分散されたプラットフォームであるAkamai Cloud上にLive Encoderを展開し、パートナーシップを拡大しました。
「Live Encoderは、基準未満の画像と音声品質を排除することで、ワンランク上のライブストリーミングを実現しています。それと同時に、Akamai Cloud上でLive Encoderを稼働することで、お客様のストリーミング体験をさらに向上させています」— Bitmovin社、CEO兼共同創設者、Stefan Lederer氏
動画ストリーミングのパイオニア
2週間で展開
Bitmovin社の戦略は、最も先進的なテクノロジーエコシステム、インフラ、ユースケースの一端を担うことです。同社のCEO兼共同創設者であるStefan Lederer氏は、「たとえば、マニフェストやインジェストなどのために、エッジ機能と弊社の製品を組み合わせたいと考えています」と説明しています。
この点を念頭に置いて、BitmovinはAkamai Cloud上でLive Encoderを展開することを選択しました。そして、その展開はわずか2週間で完了しました。「実装時の体験は素晴らしいものでした。弊社に最適なアプローチをAkamaiが実地的にサポートしてくれたので、とても簡単でした」とLederer氏は語ります。
レイテンシーの低減
BitmovinはAkamaiが提供するインジェストプロトコルを使用して、Akamai CDN上でLive Encoderを実行しています。「これにより、非常にスムーズなパフォーマンスが得られます。実際、標準のHTTP Live StreamingとDynamic Adaptive Streaming over HTTPを使用したエンドツーエンドのLive Encoderプロセス全体でレイテンシーが即座に減少し、ほとんどのブロードキャスト信号と同等になりました」とLederer氏は述べています。
Lederer氏はレイテンシーのさらなる短縮を見込んでおり、次のように続けました。「Akamaiのインフラでは、標準のHLSとDASHを使用して、もっとたくさんのことを達成できます。弊社は次に低レイテンシーのHLSと低レイテンシーのDASHを使用すれば、さらに大きな成果が期待できます。これらは、次に展開していく予定です。今後Akamaiと協力して何を成し遂げられるのかが楽しみです」
ストリーミングの顧客に付加価値を提供
Akamai Cloud上でLive Encoderを稼働することで、Bitmovinはライブストリーミングの顧客が高品質の視聴者体験を提供しながら、コストを削減し、より適切に管理できるようにします。Live Encoderの重要なコンピューティング機能をAkamaiエッジ上でエンドユーザーの近くに配置して実行すると、低レイテンシーのストリーミングを実現できます。これにより、多くの場合データ転送アウト（DTO）料金が減少し、一部の組織では運用コストが90% も削減されます。Bitmovin Live Encoderへの入力のオリジンソースは、どこにあっても構いません。「しかし、Live Encoderを可能な限りインジェストオリジンの近くに配置することをお勧めします。これは、Akamai Cloudだからこそ実現できることです」とLederer氏は述べています。
さらに、Akamai Cloud上に展開されているため、Bitmovinは時間の経過とともにより多くの価値を顧客に提供できるようになります。 「Akamaiは世界中でデータセンターのフットプリントを拡大し続けているため、弊社はより多くの地域にサポートを拡充し、SRT／RTMPまたはZixiを使用して弊社に信号を送信するシングルビットレート・コントリビューション・デバイスと、弊社のインジェストポイントの間の距離を短縮できます」とLederer氏は締めくくりました。
Bitmovinについて
Bitmovinは、グローバルなデジタルメディア企業やサービスプロバイダー向けに動画インフラを提供する大手プロバイダーです。 同社は最前線で、産業革新と、デジタル動画ストリーミング業界における偉大な進歩を推し進めてきました。Bitmovinは、世界初の商用アダプティブ・ストリーミング・プレーヤーを開発し、あらゆるクラウドプラットフォームで動作する初のソフトウェア定義エンコーディングサービスを展開しました。 同社のクラウドネイティブテクノロジーは、柔軟でスケーラブルなメディアエンコーディング、再生、分析ソリューションを提供します。それらのソリューションはデバイスへのリーチに優れ、統合が容易で、世界トップクラスのカスタマーサポートを誇ります。
Bitmovinの顧客は、最適化された運用、市場投入までの時間の短縮、可能な限り最高の視聴体験といったメリットを得ることができます。Bitmovinはカリフォルニア州サンフランシスコに本社を置き、ウィーン、クラーゲンフルト（オーストリア）、ロンドン、ベルリン、デンバーに主要オフィスを構えています。 世界中に400社以上の顧客を擁しており、その中にはClassPass、BBC、fuboTV、Hulu、Discoveryなどが含まれています。詳細については、bitmovin.comをご覧ください。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが主導する世界の力となり、守るクラウド企業です。Akamaiのクラウドプラットフォームは、ハイパフォーマンスのクラウドコンピューティングをコアからエッジまで拡張することで、組織が次世代のAIアプリケーションを構築・拡張できるよう支援するとともに、企業を進化するサイバー脅威から守る包括的な多層型セキュリティを提供します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。