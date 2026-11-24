Akamai Security Optimization Assistanceとは、Akamaiのクラウドセキュリティおよびエンタープライズ製品を通じて、人間のインテリジェンスを活用した人中心のアプローチでビジネスを保護し、保護を最大化する継続的な運用保守サービスです。
重要ポイント
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人材不足がサイバー防御を弱体化させている。
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セキュリティ人材の確保は容易ではありません。Akamaiは専任の担当者を配置することでリスクを軽減し、Webアプリケーションの保護を維持します。
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静的なセキュリティ設定が進化する脅威を引き寄せる。
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古いセキュリティ設定は脆弱性の増大につながります。定期的な見直しを行うことで、防御策を最新の脅威状況に継続的に適合させることができます。
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クラウドセキュリティが不整合であると、投資対効果（ROI）が低下する。
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最適化されていないツールはリソースを浪費します。エキスパートによるコンサルティングで、ベストプラクティスや高度な防御策の導入を支援します。
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社内でのセキュリティ管理は運用コストを増大させます。
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社内チームを維持するには多額のコストがかかります。Akamaiの柔軟なサービスを利用することで、セキュリティソリューション全般における間接コストを削減できます。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
Webセキュリティを維持するために必要なセキュリティエキスパートの採用、育成、定着という課題に対して組織を支援します。
専任のエキスパートは、お客様のビジネスとAkamaiの設定を理解しています。分析、推奨事項の提示、オンボーディング支援、および継続的なメンテナンスを提供し、お客様のニーズに合わせたコンサルティングを行います。
Professional Servicesでは、コンサルティングサポート、最適化に関する推奨事項、トラブルシューティング、およびトレーニングを提供するセキュリティチームへ継続的にアクセスしていただけます。
成果物には、セキュリティ・トラフィック・レビュー、設定を最適化するための分析と推奨事項、インシデントおよびアラートのレビューが含まれます。
支援内容には、テクニカル・セキュリティ・レビューで提示された推奨事項の実装、ならびにお客様の設定の継続的な更新および最適化が含まれます。
SOAは、攻撃の巧妙化、ビジネスニーズの変化、脅威状況の進化に合わせてWebサイトの防御を維持することで、ビジネスリスクを緩和し、エンドユーザーの信頼を高めます。