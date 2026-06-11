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Guardicore サポートソリューションおよびサービス

技術的なお問い合わせ

技術的なお問い合わせや導入に関する詳細については、メール、電話、または Guardicore サポートポータルでサポートチームまでご連絡ください。

Akamai Control Center からサポートリクエストをお送りください。ポータルへのアクセスについては、specialist@akamai.com まで E メールでお問い合わせください。
米国：+1 415-200-1993
英国：+44 118 310 0896

サポートプラン

Guardicore では、お客様の幅広いニーズに対応するために、複数のサポートレベルをご用意しています。

 

サービス Premium Elite
サポート対応可能時間 24x7x365 24x7x365 + 指定カスタマー・サクセス・エンジニア
無制限のサポートケース    
アップグレードと修正    
電話、メール、Slack、Portal    
根本原因分析    
定期的なサポートミーティングとビジネス・レビュー・ミーティング    
指定エンジニアによる優先的なケース処理    
プロアクティブなサポートとパーソナライズされたアラート    
オンサイトコンサルティング    

リソース

質問はございますか？

技術的な支援については、Akamai Guardicoreサポートチームにお問い合わせください。

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開発者向けリソース

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パートナー向けサポート約款

パートナーリソース、プログラム情報、およびサポートオプションへのアクセス。

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2026年 AkamaiサポートSLA

お客様向けのサポート対応目標、サービスレベル、およびメンテナンスコミットメントの詳細。

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2026年 Akamai Guardicore Segmentation SaaS SLA

Guardicore Segmentation SaaSの可用性、サポート、およびサービスコミットメントの詳細。

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