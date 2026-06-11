Guardicore サポートソリューションおよびサービス

技術的なお問い合わせ
技術的なお問い合わせや導入に関する詳細については、メール、電話、または Guardicore サポートポータルでサポートチームまでご連絡ください。
Akamai Control Center からサポートリクエストをお送りください。ポータルへのアクセスについては、specialist@akamai.com まで E メールでお問い合わせください。
米国：+1 415-200-1993
英国：+44 118 310 0896
サポートプラン
Guardicore では、お客様の幅広いニーズに対応するために、複数のサポートレベルをご用意しています。
|サービス
|Premium
|Elite
|サポート対応可能時間
|24x7x365
|24x7x365 + 指定カスタマー・サクセス・エンジニア
|無制限のサポートケース
|アップグレードと修正
|電話、メール、Slack、Portal
|根本原因分析
|定期的なサポートミーティングとビジネス・レビュー・ミーティング
|指定エンジニアによる優先的なケース処理
|プロアクティブなサポートとパーソナライズされたアラート
|オンサイトコンサルティング