한 단계 더 발전된 라이브 스트리밍: Akamai와 Harmonic, 비디오 워크플로우를 클라우드로 전환

안전하고 원활한 디지털 경험을 위한 인텔리전트 엣지 플랫폼을 제공하는 Akamai(NASDAQ: AKAM)와 비디오 전송 솔루션 분야의 글로벌 대표업체인 Harmonic(NASDAQ: HLIT)이 오늘, Harmonic의 기술을 기반으로 한 Akamai Media Services Live 5(MSL5)를 출시했다. 차세대 MSL에서는 플랫폼의 기능이 확장되어 다양한 미디어 포맷, 최신 수익화 기능, 향상된 시청 경험을 지원한다. MSL5는 스트리밍 서비스 공급업체와 방송사가 스포츠 중계 등의 안정적인 고품질 라이브 스트리밍에 적합한 향상된 비디오 전송 플랫폼을 제공한다.

MSL5는 Akamai Cloud에서 실행되므로 미디어 기업은 시청자와 최대한 가까운 곳에서 중요한 비디오 워크로드를 배포하고 콘텐츠를 전송해 네트워크 및 디바이스에서 지연 시간을 줄이고 안정성을 향상하며 일관된 성능을 보장할 수 있다. MSL4에서 MSL5로의 업그레이드는 버튼 하나만 누르면 간편하게 실행할 수 있다.

“Harmonic은 Akamai와 파트너십을 맺고, Akamai의 강력한 분산 미디어 클라우드 인프라에 가장 안정적인 최고 품질의 스트리밍 스택을 제공한다는 데 자부심을 갖고 있다.”라고 Harmonic의 비디오 비즈니스 솔루션 및 북미 세일즈 담당 수석 부사장인 길 러지(Gil Rudge)는 말했다. “MSL5는 미디어 업계에 강력한 차세대 플랫폼을 제공해 대규모 라이브 스트리밍의 수요 증가에 부응하며 고객에게 탁월한 안정성, 유연성 및 비디오 품질을 제공한다.”

Akamai MSL5는 기본적으로 다음과 같은 향상된 기능을 제공한다.

더욱 빠른 성능 - TTFB(Time to First Byte)가 단축되었으며 지연 시간이 짧은 HLS 전송(엔드투엔드 기준 5~7초)을 통해 라이브 스트림의 응답성이 향상된다.

- TTFB(Time to First Byte)가 단축되었으며 지연 시간이 짧은 HLS 전송(엔드투엔드 기준 5~7초)을 통해 라이브 스트림의 응답성이 향상된다. DVR 구간 확대 - 30분이었던 라이브 DVR이 12시간까지 연장되어 시청자는 일시 중지, 되감기 및 재생을 더욱 자유롭게 할 수 있다.

- 30분이었던 라이브 DVR이 12시간까지 연장되어 시청자는 일시 중지, 되감기 및 재생을 더욱 자유롭게 할 수 있다. 사용자 환경 간소화 - 단 5초 만에 프로비저닝되는 스트림과 향상된 지표, 그리고 시스템 상태를 한눈에 볼 수 있는 더욱 깔끔한 인터페이스를 제공한다.

- 단 5초 만에 프로비저닝되는 스트림과 향상된 지표, 그리고 시스템 상태를 한눈에 볼 수 있는 더욱 깔끔한 인터페이스를 제공한다. 정교한 이벤트 툴 - 이벤트 관리 API에서 하위 세그먼트 정확도 클리핑을 지원하므로 프리미엄 이벤트에서 고품질 하이라이트를 만들 수 있다.

Akamai 제품 관리 담당 수석 부사장인 존 알렉산더(Jon Alexander)는 “스포츠 중계가 전 세계 수많은 시청자를 끌어모으고 있으며, 스트리밍 플랫폼은 팬 경험을 관리하기 위해 중계권에 매년 수십억 달러를 지출하고 있다.”라고 말했다. “시청자는 비디오를 시청할 때 완벽한 경험을 기대하므로 스포츠 중계에 대한 소비자의 기대치도 그만큼 커졌다. MSL5를 통해 Akamai와 Harmonic은 이러한 요구사항을 지속적으로 규모에 맞게 충족할 수 있는 역량을 미디어 기업에 제공하고 있다.”

MSL5는 지속적인 혁신의 시작점으로, 더욱 뛰어난 효율성과 확장된 수익화 기능을 제공하는 데 초점을 맞춘 업데이트가 향후 예정되어 있다. 프리미엄 OTT(Over-The-Top) 라이브와 지연 시간이 짧은 트랜스코딩, 그리고 스트림 광고 등의 혁신적인 포맷을 포함한 서버 측 광고 삽입은 비디오 품질, 시청자 경험 및 수익 창출 기회를 더욱 개선하는 데 도움이 될 것이다.

Akamai와 Harmonic은 암스테르담에서 9월 12일부터 15일까지 열리는 IBC2025에 참가한다. Akamai는 13번 홀(Elicium) 3층에, Harmonic은 1번 홀 B20 스탠드에 있을 예정이다.

Harmonic 소개

Harmonic(NASDAQ: HLIT)은 가상화된 광대역 및 비디오 전송 솔루션 분야의 세계적인 선도업체로서, 미디어 기업과 서비스 공급업체가 전세계 소비자에게 고품질 비디오 스트리밍 및 방송 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다. 이 회사는 업계 최초의 가상화된 광대역 솔루션을 통해 광대역 네트워킹을 혁신해 케이블 사업자들이 고객의 가정 및 모바일 디바이스에 기가비트 인터넷 서비스를 보다 유연하게 배포할 수 있도록 했습니다. Harmonic은 혁신적인 클라우드 및 소프트웨어 플랫폼을 통해 OTT 비디오 전송을 간소화하거나 기가비트 광대역 서비스 제공을 지원해 미디어 기업과 서비스 공급업체가 모든 화면에서 라이브 및 온디맨드 콘텐츠로 수익을 창출하는 방식을 변화시키고 있습니다. 자세한 내용은 www.harmonicinc.com에서 확인할 수 있습니다.