Ottimizzazione dello streaming live: Akamai e Harmonic portano i workflow video nel cloud

Akamai (NASDAQ: AKAM), l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online, e Harmonic (NASDAQ: HLIT), leader mondiale nelle soluzioni per la delivery dei video, hanno presentato oggi Akamai Media Services Live 5 (MSL5) con tecnologia Harmonic. La nuova generazione di MSL espande le funzionalità della piattaforma tramite il supporto di diversi formati multimediali, un'avanzata monetizzazione ed experience di visione migliorate. Con MSL5, i provider di servizi di streaming e le emittenti radiotelevisive guadagnano una piattaforma per la delivery dei video che è ideale per offrire uno streaming affidabile e di qualità elevata, anche negli sport in diretta.

Eseguita sull'Akamai Cloud, la soluzione MSL5 consente alle società che operano nel settore dei media di implementare i carichi di lavoro dei video più importanti e fornire i contenuti il più vicino possibile agli spettatori, garantendo una latenza ridotta, una maggiore affidabilità e performance più coerenti su vari dispositivi e reti. È possibile eseguire facilmente l'aggiornamento dalla versione MSL4 alla MSL5 con la semplice pressione di un pulsante.

"Harmonic è lieta di collaborare con Akamai e portare le soluzioni di streaming più affidabili e performanti sulla potente infrastruttura del cloud distribuito di Akamai", ha affermato Gil Rudge, Senior Vice President del reparto Solutions and Americas Sales, Video Business di Harmonic. "MSL5 fornisce una potente piattaforma di nuova generazione per il settore dei media in grado di soddisfare la crescente domanda di streaming live su larga scala per offrire ai clienti un livello impareggiabile di affidabilità, flessibilità e qualità video".

Akamai MSL5 offre immediatamente i seguenti vantaggi:

Performance più rapide: ridotti tempi per il primo byte (TTFB) e delivery HLS a bassa latenza (5 - 7 secondi end-to-end) per flussi live più reattivi

ridotti tempi per il primo byte (TTFB) e delivery HLS a bassa latenza (5 - 7 secondi end-to-end) per flussi live più reattivi Finestra DVR ampliata: finestra DVR live ampliata da 30 minuti a 12 ore per fornire agli utenti un maggior controllo per mettere in pausa, tornare indietro e riprodurre i video

finestra DVR live ampliata da 30 minuti a 12 ore per fornire agli utenti un maggior controllo per mettere in pausa, tornare indietro e riprodurre i video User experience semplificate: flussi forniti in soli cinque secondi, oltre ad interfacce più chiare con metriche migliorate e visualizzazione immediata dello stato del sistema

flussi forniti in soli cinque secondi, oltre ad interfacce più chiare con metriche migliorate e visualizzazione immediata dello stato del sistema Strumenti per gli eventi di precisione: l'API per la gestione degli eventi supporta il clipping di precisione dei sottosegmenti per creare i video dei momenti salienti per gli eventi più importanti

"Gli sport in diretta attirano un elevato numero di spettatori in tutto il mondo e le piattaforme di streaming spendono miliardi in diritti ogni anno per controllare le experience degli appassionati sportivi", ha affermato Jon Alexander, Senior Vice President del reparto Product Management di Akamai. "Le aspettative dei consumatori sono cresciute di conseguenza, quindi gli spettatori si aspettano di ricevere i contenuti desiderati in modo impeccabile ad ogni riproduzione. Con MSL5, Akamai e Harmonic offrono alle società che operano nel settore dei media la potenza necessaria per soddisfare questa domanda in modo coerente e su larga scala".

MSL5 segna l'inizio di un'evoluzione costante con futuri aggiornamenti focalizzati sulla creazione di un'efficienza persino maggiore e di capacità di monetizzazione più numerose. L'eccellente qualità del transcoding e dell'inserimento degli annunci pubblicitari lato server OTP live a bassa latenza (inclusi alcuni formati innovativi, come la pubblicità in-stream) aiuta a migliorare ulteriormente la qualità dei video, le experience degli spettatori e le opportunità di generazione dei ricavi.

Akamai e Harmonic saranno presenti all'IBC2025 che si terrà ad Amsterdam dal 12 al 15 settembre. Akamai si troverà nella hall 13 (Elicium), piano 3, mentre Harmonic sarà nella hall 1, stand B20.

Informazioni su Harmonic

Harmonic (NASDAQ: HLIT), l'azienda leader a livello mondiale nelle soluzioni virtualizzate per la larghezza di banda e la delivery dei video, consente ai provider di servizi e alle società che operano nel settore dei media di fornire streaming video e servizi di broadcast di straordinaria qualità ai consumatori in tutto il mondo. L'azienda ha rivoluzionato il networking della banda larga tramite la prima soluzione virtualizzata del settore consentendo agli operatori dei servizi via cavo di implementare in modo più flessibile il servizio internet gigabit ai consumatori domestici e ai dispositivi mobili. Semplificando la delivery dei video OTT tramite innovative piattaforme cloud e software o mediante servizi a banda larga gigabit, Harmonic sta cambiando il modo con cui i provider di servizi e le società che operano nel settore dei media monetizzano i contenuti live e on-demand su ogni tipo di schermo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.harmonicinc.com.