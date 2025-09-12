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PRESS RELEASE

Aumentando o nível das transmissões ao vivo: Akamai e Harmonic trazem fluxos de trabalho de vídeo para a nuvem

A próxima geração do Akamai Media Services Live é impulsionada pela Harmonic

Cambridge, MA USA | September 12, 2025

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A Akamai (NASDAQ: AKAM), a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online, e a Harmonic (NASDAQ: HLIT), a líder mundial em soluções de entrega de vídeo, apresentaram hoje o Akamai Media Services Live 5 (MSL5) impulsionado pela Harmonic. A nova geração do MSL expande os recursos da plataforma por meio do suporte a diversos formatos de mídia, monetização avançada e experiências de visualização aprimoradas. Com o MSL5, os provedores de serviços de transmissão e as emissoras ganham uma plataforma de entrega de vídeo de alto nível que é ideal para transmissão ao vivo confiável e de alta qualidade, incluindo esportes ao vivo.

Executado na Akamai Cloud, o MSL5 permite que as empresas de mídia implantem workloads de vídeo essenciais e forneçam conteúdo o mais próximo possível dos espectadores, garantindo menor latência, maior confiabilidade e desempenho mais consistente em redes e dispositivos. A atualização perfeita do MSL4 para o MSL5 pode ser executada com o simples toque de um botão.

"A Harmonic tem orgulho de fazer parceria com a Akamai e trazer a pilha de transmissão mais confiável e de maior qualidade para a poderosa infraestrutura de nuvem de mídia distribuída da Akamai", afirma Gil Rudge, vice-presidente sênior de Soluções e Vendas nas Américas e Negócios de Vídeo da Harmonic. "O MSL5 oferece uma poderosa plataforma de última geração para o setor de mídia que atende às crescentes demandas de transmissão ao vivo em escala, oferecendo aos clientes confiabilidade, flexibilidade e qualidade de vídeo sem comparação."

Pronto para uso, o Akamai MSL5 conta com as seguintes melhorias:

  • Desempenho mais rápido — redução do tempo até o primeiro byte (TTFB) e entrega de HLS de baixa latência (5 a 7 segundos de ponta a ponta) para transmissões ao vivo mais responsivas
  • Janela DVR expandida — DVR ao vivo estendido de 30 minutos para 12 horas, proporcionando mais controle ao público para pausar, retroceder e reproduzir
  • Experiência do usuário simplificada — transmissões provisionadas em apenas cinco segundos, além de interfaces mais objetivas e intuitivas, com métricas aprimoradas e simples visualização do status do sistema
  • Ferramentas precisas de eventos — a API de gerenciamento de eventos oferece corte de precisão de subsegmentos para criar destaques de alta qualidade de eventos superiores

"Os esportes ao vivo estão mobilizando grandes públicos globais, e as plataformas de transmissão estão gastando bilhões em direitos todos os anos para controlar a experiência dos fãs", afirma Jon Alexander, vice-presidente sênior de Gerenciamento de produtos da Akamai. "As expectativas dos consumidores cresceram de acordo, pois o público espera uma experiência impecável sempre que pressiona o botão de reprodução. Com o MSL5, a Akamai e a Harmonic estão dando às empresas de mídia o poder de atender a essa demanda de forma consistente e em escala."

O MSL5 marca o início de uma evolução contínua, com atualizações futuras focadas na criação de recursos de monetização ainda mais eficientes e ampliados. O avanço na transcodificação over-the-top ao vivo e de baixa latência e na inserção de anúncios no lado do servidor, incluindo formatos inovadores, como publicidade na transmissão, ajudarão a melhorar ainda mais a qualidade do vídeo, a experiência do espectador e as oportunidades de geração de receita.

A Akamai e a Harmonic estarão na IBC2025 em Amsterdã, de 12 a 15 de setembro. A Akamai estará localizada no Hall 13 (Elicium), no terceiro andar, e a Harmonic estará no Hall 1, estande B20.

Sobre a Harmonic

A Harmonic (NASDAQ: HLIT), líder mundial em soluções virtualizadas de entrega de vídeo e banda larga, possibilita a oferta de serviços de streaming e transmissão de vídeo de altíssima qualidade para consumidores em todo o mundo por empresas de mídia e provedores de serviços. A empresa revolucionou a rede de banda larga por meio da primeira solução de banda larga virtualizada do setor, permitindo que as operadoras a cabo implantem de forma mais flexível o serviço de Internet de gigabits nas casas e dispositivos móveis dos consumidores. Seja simplificando a entrega de vídeos OTT por meio de plataformas inovadoras de nuvem e software ou acionando a entrega de serviços de banda larga de gigabits, a Harmonic está transformando a forma como as empresas de mídia e os provedores de serviços monetizam conteúdo ao vivo e sob demanda em cada tela. Mais informações estão disponíveis em www.harmonicinc.com.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios on-line. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, a inteligência avançada contra ciberameaças e a equipe de operações globais oferecem defesa completa para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai por sua liderança em confiabilidade, escalabilidade e experiência, que impulsionam a expansão dos negócios dos seus clientes com segurança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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