直播体验全面升级：Akamai 与 Harmonic 携手推出云端视频工作流解决方案

Akamai（纳斯达克代码：AKAM）与视频交付解决方案的全球领军企业 Harmonic（纳斯达克股票代码：HLIT）今天共同推出由 Harmonic 提供技术支持的 Akamai Media Services Live 5 (MSL5)。新一代的 MSL 通过支持多种媒体格式、增强变现能力以及优化观看体验，全面扩展平台功能。借助 MSL5，流媒体服务提供商和广播公司可以获得升级版视频传输平台，该平台特别适合需要可靠高质量直播的场景——包括体育赛事直播。

MSL5 运行于 Akamai Cloud 之上，使媒体公司能够部署关键视频工作负载，并从尽可能靠近观众的位置交付内容，从而确保更低延迟、更高可靠性，以及在各类网络与设备间保持更稳定的性能表现。只需一键按下，即可从 MSL4 无缝升级到 MSL5。

Harmonic 视频业务解决方案与美洲地区销售高级副总裁 Gil Rudge 表示：“Harmonic 很荣幸与 Akamai 合作，为 Akamai 功能强大的分布式媒体云基础架构提供最可靠、最优质的流媒体技术栈。MSL5 为媒体行业提供了功能强大的新一代平台，能够满足大规模直播不断变化的需求，并为客户带来卓越的可靠性、灵活性和视频质量。”

Akamai MSL5 开箱即用，内置以下增强功能：

性能加速 ：首字节时间 (TTFB) 显著缩短，低延迟 HLS 传输端到端仅需 5-7 秒，实现更灵敏的直播流响应

：首字节时间 (TTFB) 显著缩短，低延迟 HLS 传输端到端仅需 5-7 秒，实现更灵敏的直播流响应 DVR 窗口扩展 ：直播 DVR 时长从 30 分钟延长至 12 小时，赋予观众更强的暂停、回放与重播控制权

：直播 DVR 时长从 30 分钟延长至 12 小时，赋予观众更强的暂停、回放与重播控制权 用户体验优化 ： 流媒体配置仅需 5 秒即可完成，界面更清晰，关键指标与系统状态一目了然

： 流媒体配置仅需 5 秒即可完成，界面更清晰，关键指标与系统状态一目了然 精准事件工具：事件管理 API 支持子分段精准剪辑，可从优质赛事中快速生成高质量集锦

Akamai 产品管理高级副总裁 Jon Alexander 表示：“直播体育赛事正在吸引全球范围的海量观众，流媒体平台每年都会花费数十亿美元购买版权，以为球迷带来更好的观看体验。用户期望亦随之水涨船高，观众每次点击播放按钮时都期待获得完美无瑕的体验。借助 MSL5，Akamai 和 Harmonic 将为媒体公司提供持续、规模化满足这一需求的能力。”

MSL5 标志着持续演进的开端，未来更新将致力于实现更高运营效率与更广变现能力。优质的 OTT 直播、低延迟转码及服务器端广告插入（包括插播广告等创新形式）将有助于进一步提升视频质量，优化观众体验并增加创收机会。

Akamai 和 Harmonic 将于 9 月 12 日到 15 日参加在阿姆斯特丹举办的 IBC2025 展会。Akamai 展位位于 13 号馆 (Elicium) 的三层，Harmonic 展位位于 1 号馆 B20 展台。

Harmonic 简介

Harmonic（纳斯达克股票代码：HLIT）作为虚拟化宽带和视频传输解决方案的全球领导者，致力于赋能媒体公司和服务提供商，为全球消费者提供超高质量的视频流媒体与广播服务。该公司通过业内首创的虚拟化宽带解决方案彻底改变了宽带网络，使有线电视运营商能够更灵活地向家庭用户和移动设备部署千兆互联网服务。无论是通过创新的云和软件平台来简化 OTT 视频传输流程，还是为千兆宽带服务的交付提供助力，Harmonic 正在改变媒体公司和服务提供商在所有终端屏幕上变现直播与点播内容的方式。有关更多信息，请访问 www.harmonicinc.com。