Livestreaming auf neuem Niveau: Akamai und Harmonic bringen Video-Workflows in die Cloud

Akamai (NASDAQ: AKAM), das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt, und Harmonic (NASDAQ: HLIT), der weltweit führende Anbieter von Lösungen für die Videobereitstellung, haben heute Akamai Media Services Live 5 (MSL5) unterstützt von Harmonic vorgestellt. Die neue Generation von MSL erweitert die Funktionen der Plattform durch die Unterstützung verschiedener Medienformate, fortschrittliche Monetarisierungsmethoden und ein verbessertes Zuschauererlebnis. Mit MSL5 erhalten Streaminganbieter und -sender eine erweiterte Plattform für die Videobereitstellung, die sich ideal für zuverlässiges, hochwertiges Livestreaming einschließlich Live-Sport eignet.

MSL5 wird auf der Akamai Cloud ausgeführt und ermöglicht es Medienunternehmen, wichtige Video-Workloads und so nah wie möglich bei den Zuschauern gespeicherte Inhalte bereitzustellen. So werden eine geringere Latenz, eine höhere Zuverlässigkeit und eine konsistentere Performance über verschiedene Netzwerke und Geräte hinweg gewährleistet. Das Upgrade von MSL4 auf MSL5 kann problemlos auf Knopfdruck ausgeführt werden.

„Wir bei Harmonic freuen uns, mit Akamai zusammenzuarbeiten und den zuverlässigsten und erstklassigen Streaming-Stack in die leistungsstarke verteilte Media-Cloud-Infrastruktur von Akamai zu integrieren“, so Gil Rudge, Senior Vice President, Solutions und Americas Sales, Video Business bei Harmonic. „MSL5 bietet eine leistungsstarke Plattform der nächsten Generation für die Medienbranche, die die wachsenden Anforderungen an Livestreaming im großen Maßstab erfüllt und Kunden eine beispiellose Zuverlässigkeit, Flexibilität und Videoqualität bietet.“

Akamai MSL5 bietet standardmäßig die folgenden Verbesserungen:

Schnellere Performance – kürzere Übertragungszeit für das erste Byte (TTFB) und geringe Latenz bei HLS-Bereitstellung (5–7 Sekunden Ende zu Ende) für reaktionsschnellere Livestreams

– kürzere Übertragungszeit für das erste Byte (TTFB) und geringe Latenz bei HLS-Bereitstellung (5–7 Sekunden Ende zu Ende) für reaktionsschnellere Livestreams Erweitertes DVR-Fenster – von 30 Minuten auf 12 Stunden erweitertes Live-DVR-Fenster für mehr Kontrolle bei Pausen, Rückspulungen und Wiedergabe für Nutzer

– von 30 Minuten auf 12 Stunden erweitertes Live-DVR-Fenster für mehr Kontrolle bei Pausen, Rückspulungen und Wiedergabe für Nutzer Optimiertes Nutzererlebnis – in nur fünf Sekunden bereitgestellte Streams sowie klarere Oberflächen mit verbesserten Metriken und einem Überblick über den Systemstatus

– in nur fünf Sekunden bereitgestellte Streams sowie klarere Oberflächen mit verbesserten Metriken und einem Überblick über den Systemstatus Präzisions-Event-Tools – Teilsegment-Präzisions-Clipping, unterstützt durch die Event-Management-API, für qualitativ hochwertige Highlights von Premium-Events

„Live-Sport hat ein riesiges globales Publikum und Streaming-Plattformen geben jedes Jahr Milliarden für Rechte aus, um das Zuschauererlebnis zu steuern“, so Jon Alexander, Senior Vice President, Product Management bei Akamai. „Die Erwartungen der Verbraucher sind entsprechend gestiegen – die Zuschauer erwarten ein perfektes Erlebnis auf Knopfdruck. Mit MSL5 bieten Akamai und Harmonic Medienunternehmen die Möglichkeit, diese Nachfrage konsistent und in großem Maßstab zu erfüllen.“

MSL5 ist der Beginn einer kontinuierlichen Entwicklung, wobei zukünftige Updates darauf ausgerichtet sein werden, noch mehr Effizienz und erweiterte Monetarisierungsmöglichkeiten zu schaffen. Erstklassiges Over-the-Top-Live-Transcoding mit geringer Latenz und eine serverseitige Integration von Werbeanzeigen – darunter innovative Formate wie In-Stream-Werbung – tragen zu einer weiteren Verbesserung der Videoqualität, des Zuschauererlebnisses und von Umsatzchancen bei.

Akamai und Harmonic sind vom 12. bis zum 15. September auf der IBC2025 in Amsterdam vertreten. Akamai wird sich in Halle 13 (Elicium), 3. Stock, und Harmonic in Halle 1, Stand B20 befinden.

Über Harmonic

Harmonic (NASDAQ: HLIT), der weltweit führende Anbieter von virtualisierten Breitband-Lösungen sowie Lösungen für die Videobereitstellung, ermöglicht Medienunternehmen und Dienstanbietern die Bereitstellung hochwertiger Video-Streaming- und -Broadcast-Dienste für Verbraucher weltweit. Das Unternehmen revolutionierte die Breitbandvernetzung durch die branchenweit erste virtualisierte Breitband-Lösung. Diese ermöglicht es Kabelbetreibern, Gigabit-Internetdienste flexibler für Privatanwender und mobile Geräte bereitzustellen. Ganz gleich, ob es um die Vereinfachung von OTT-Videobereitstellung über innovative Cloud- und Softwareplattformen oder die Bereitstellung von Breitbanddiensten mit mehreren Gigabit geht – Harmonic gestaltet die Art und Weise, wie Medienunternehmen und -dienstleister Live- und On-Demand-Inhalte formatübergreifend monetarisieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.harmonicinc.com.