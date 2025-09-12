Mejora del streaming en directo: Akamai y Harmonic trasladan los flujos de trabajo de vídeo a la nube

Akamai (NASDAQ: AKAM), la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online, y Harmonic (NASDAQ: HLIT), líder mundial en soluciones de distribución de vídeo, presentan hoy Akamai Media Services Live 5 (MSL5), con tecnología de Harmonic. La nueva generación de la plataforma MSL amplía sus capacidades al admitir nuevos formatos multimedia, establecer un sistema de monetización avanzado y mejorar las experiencias de visualización. Gracias a MSL5, los proveedores de servicios de streaming y las cadenas de televisión mejoran su distribución de vídeo para ofrecer un streaming en directo fiable y de alta calidad, por ejemplo, en eventos deportivos.

Como MSL5 se ejecuta en Akamai Cloud, permite a las empresas de contenido multimedia implementar cargas de trabajo críticas y hacer sus distribuciones lo más cerca posible de los espectadores. De esta forma, reducen la latencia, y consiguen un rendimiento más fiable y uniforme en todas las redes y los dispositivos. La actualización de MSL4 a MSL5 puede ejecutarse fácilmente haciendo clic aquí.

"En Harmonic, estamos encantados de asociarnos con Akamai y de utilizar su infraestructura de nube, con una capacidad de distribución enorme, para ofrecer la pila de streaming más fiable y de mayor calidad del mercado", afirma Gil Rudge, vicepresidente sénior de Soluciones y Ventas en América de Harmonic. "MSL5 es una plataforma potente de última generación para el sector multimedia. Está preparada para los cambios y las fluctuaciones en el streaming, y ofrece a los clientes una fiabilidad, una flexibilidad y una calidad de vídeo sin precedentes".

Akamai MSL5 viene con las siguientes mejoras de serie:

Mayor rendimiento : Se ha reducido el tiempo hasta el primer byte e implementado la distribución de streaming en directo HTTP de baja latencia (entre 5 y 7 segundos de extremo a extremo) para aumentar la capacidad de respuesta en las retransmisiones en directo.

: Se ha reducido el tiempo hasta el primer byte e implementado la distribución de streaming en directo HTTP de baja latencia (entre 5 y 7 segundos de extremo a extremo) para aumentar la capacidad de respuesta en las retransmisiones en directo. Ampliación de la ventana de tiempo a DVR : El grabador de vídeo digital (DVR) pasa de almacenar 30 minutos de directo a 12 horas, lo que proporciona al público un mayor control para pausar, rebobinar y reproducir el vídeo.

: El grabador de vídeo digital (DVR) pasa de almacenar 30 minutos de directo a 12 horas, lo que proporciona al público un mayor control para pausar, rebobinar y reproducir el vídeo. Experiencia de usuario optimizada : Solo se tarda 5 segundos en acceder al streaming, y las interfaces son más claras y dan acceso a métricas mejoradas y el estado del sistema de un vistazo.

: Solo se tarda 5 segundos en acceder al streaming, y las interfaces son más claras y dan acceso a métricas mejoradas y el estado del sistema de un vistazo. Herramientas de eventos de precisión: La API de gestión de eventos permite recortar fragmentos con precisión para destacar contenido de eventos notables.

"Existe un público global que sigue las retransmisiones deportivas en directo, y las plataformas de streaming gastan miles de millones en derechos de distribución cada año para llegar a los aficionados", afirma Jon Alexander, vicepresidente sénior de Gestión de Productos de Akamai. "Las expectativas de los consumidores han aumentado en consecuencia y esperan una experiencia impecable en cada emisión. Con MSL5, Akamai y Harmonic ofrecen a los medios de comunicación la capacidad de satisfacer esas demandas de forma constante y a escala".

MSL5 marca el comienzo de un gran cambio, que traerá actualizaciones para optimizar la eficiencia y funciones de monetización más desarrolladas. Un servicio de transmisión libre en directo (OTT) de alta calidad y transcodificación de baja latencia, así como los anuncios en el servidor (con formatos innovadores, como la publicidad dentro del streaming) contribuirán a mejorar aún más la calidad del vídeo, la experiencia del espectador y las oportunidades de generación de ingresos.

Akamai y Harmonic estarán presentes en IBC2025 en Ámsterdam, del 12 al 15 de septiembre. Akamai estará ubicado en el pabellón 13 (Elicium), piso 3, y Harmonic estará en el pabellón 1, puesto B20.

Acerca de Harmonic

Harmonic (NASDAQ: HLIT), líder mundial en soluciones de banda ancha virtualizada y distribución de vídeo, ayuda a empresas de medios y proveedores de servicios a ofrecer una transmisión y una distribución de vídeo de alta calidad para sus clientes en todo el mundo. La empresa revolucionó la tecnología de redes de banda ancha con la primera solución de banda ancha virtualizada del sector. Con esta innovación, los operadores de televisión por cable pudieron ofrecer su servicio a través de Internet con alta velocidad y flexibilidad, llegando a los hogares y dispositivos móviles de los consumidores. Ya sea simplificando la distribución de vídeo OTT con plataformas de software y nube innovadoras o impulsando la distribución de servicios de banda ancha de alta velocidad, Harmonic está cambiando la forma en que las empresas de medios y los proveedores de servicios monetizan el contenido en directo y a la carta en todos los dispositivos. Puede encontrar más información en www.harmonicinc.com.