在当今的 IT 环境中，API 网关和服务网格在管理及保护 API 与微服务方面发挥着不同但互补的作用。API 网关主要负责处理外部流量并管理 API 请求和响应，而服务网格侧重于微服务之间的内部通信，以确保可靠性、安全性和监测能力。这两种技术可以共存并协同工作，共同提供用于在云原生应用程序中实现流量管理、可扩展性和安全性的强大解决方案。

对于 IT 领域的资深从业者而言，经常会遇到一种场景：一项新的技术问世，其功能却与现有方案大同小异。这不免让人心生疑问：“我需要这项技术吗？我不是已经有类似的技术了吗？既然这个新想法与现有解决方案的功能重叠，大家为何对此感到兴奋？”遗憾的是，供应商的炒作加剧了这种混乱。

当前将 API 网关与服务网格进行比较的讨论就属于这一范畴。虽然这两项技术截然不同，但它们正在开始融合。人们尝尝会问这样一个问题（以及其他类似问题）：如果已有了 API 网关，是否还需要服务网格？本文章将介绍 API 网关和服务网格的相似之处、不同之处，以及您可能需要同时使用这两项技术的原因。