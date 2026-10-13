Object Storage

Dank der hohen Langlebigkeit bleiben Ihre Daten auch bei Hardware- oder Netzwerkausfällen zugänglich. Akamai erreicht dies durch eine Technologie namens Erasure Coding (EC), bei der Objekte in mehrere Teile aufteilt und diese auf mehreren Servern innerhalb eines Clusters gespeichert werden. EC-Algorithmen stellen sicher, dass stets mehr Teile verfügbar sind, als tatsächlich für die Rekonstruktion eines Objekts benötigt werden, wodurch ein kontinuierlicher Zugriff ohne Ausfallzeiten gewährleistet wird.