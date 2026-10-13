- Speichern Sie bis zu 5 PB und 10 Milliarden Objekte pro Bucket, um große, datenintensive Cloud-Anwendungen zu unterstützen.
- Verwenden Sie Amazon S3-kompatible APIs, um die Integration in Ihre vorhandenen Tools und Workflows zu vereinfachen.
- Skalieren Sie nahtlos von Gigabytes zu Petabytes, ohne dass Infrastruktur neu konfiguriert oder bereitgestellt werden muss.
- Erreichen Sie mit bis zu 20.000 Anfragen pro Sekunde pro Bucket einen hohen Durchsatz für Ihre Workloads.
- Vermeiden Sie Anbieterbindung durch offene Architektur und Support für Tools und Clients von Drittanbietern.
- Mit Speicher-Flatrates und nachvollziehbarer Preisgestaltung sind die Kosten stets vorhersehbar – selbst für große Unternehmens-Workloads.
Leistungsstarker, kostengünstiger und mit Amazon S3 kompatibler Objektspeicher
Decken Sie den Speicherbedarf Ihrer Workloads mit einem langlebigen, skalierbaren und kostengünstigen Objektspeicher. Speichern Sie große Mengen unstrukturierter Daten, stellen Sie Inhalte global bereit und integrieren Sie sie über Amazon S3-kompatible APIs nahtlos in bestehende Tools.
Mehr Speicher, schnellere Skalierung, globale Bereitstellung
Funktionen
Object Storage – Anwendungsfälle
Erhalten Sie flexiblen Speicher für eine Vielzahl von skalierbaren Anwendungen, Streaming, Analysen und Backups.
Nutzen Sie Akamai Object Storage als Ursprung für Video-on-Demand (VOD) und Live-Workflows, um Transcodierung, Paketerstellung und globale Bereitstellung zu unterstützen. Durch die Integration von Partnern wie Harmonic und Bitmovin in das Netzwerk zur Inhaltsbereitstellung von Akamai können Sie hochwertige Medieninhalte ganz einfach über eine einzige, leistungsstarke Plattform speichern, verarbeiten und streamen.
Speichern Sie Überwachungsprotokolle von Akamai TrafficPeak, Telemetriedaten von DataStream, KI-Trainingssätze, Medieninhalte und System-Backups an einem Ort. Akamai Object Storage unterstützt langfristige Aufbewahrung, schnellen Zugriff und skalierbare Kapazität für Analytics-, Automatisierungs- und Compliance-Workflows.
Akamai Object Storage bietet einen kosteneffizienten, dauerhaften Speicher für Datenbank-Snapshots und Backups Ihrer Medienbibliothek. Dank regionaler Replikation und Verzicht auf VMs stellt sie eine zuverlässige Lösung für geplante Sicherungen, langfristige Aufbewahrungsrichtlinien, Notfallwiederherstellung und schnelle Wiederherstellung bei Bedarf dar.
Speichern und liefern Sie Ad-Tech-Assets, JavaScript, CSS und Mediendateien für moderne Websites. Dank der Unterstützung von Image & Video Manager können Inhalte dynamisch dimensioniert und für eine optimale Leistung formatiert werden. Der Edge-basierte Zugriff gewährleistet schnelle Ladezeiten für alle globalen Zielgruppen.
Akamai Object Storage unterstützt die skalierbare Bereitstellung von herunterladbaren Assets wie Apps, DLCs und Binärdateien. Dank hoher RPS pro Bucket und Integration mit dem Netzwerk zur Inhaltsbereitstellung von Akamai können Sie Inhalte global verteilen und gleichzeitig bei reduzierter Latenz die Bestandsverwaltung über einen einzigen Amazon S3-kompatiblen Ursprung vereinfachen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Im Objektspeicher werden Daten als separate Einheiten (Objekte) gespeichert, nicht als Dateien oder Blöcke. In jedem Objekt sind neben den Daten selbst auch Metadaten und eine eindeutige Kennzeichnung enthalten – ideal für unstrukturierte Daten wie Medien, Protokolle und Sicherungen.
Dank der hohen Langlebigkeit bleiben Ihre Daten auch bei Hardware- oder Netzwerkausfällen zugänglich. Akamai erreicht dies durch eine Technologie namens Erasure Coding (EC), bei der Objekte in mehrere Teile aufteilt und diese auf mehreren Servern innerhalb eines Clusters gespeichert werden. EC-Algorithmen stellen sicher, dass stets mehr Teile verfügbar sind, als tatsächlich für die Rekonstruktion eines Objekts benötigt werden, wodurch ein kontinuierlicher Zugriff ohne Ausfallzeiten gewährleistet wird.
Akamai Object Storage erreicht eine hohe Verfügbarkeit, da es für den verteilten Zugriff an der Edge entwickelt wurde. Daten werden über mehrere Knoten innerhalb der Cloud-Infrastruktur von Akamai repliziert, sodass Inhalte zugänglich bleiben und Anwendungen ausgeführt werden – selbst wenn ein Server offline ist.
Akamai Object Storage kann als CDN-Ursprung verwendet werden. In den meisten Fällen ist es jedoch besser, eine Lösung wie Akamai Cloud Wrapper als Bridge hinzuzufügen, um die Effizienz zu verbessern.
Einige Endpunkttypen unterstützen statische Websites, wir empfehlen jedoch für die Bereitstellung statischer Inhalte das Netzwerk zur Inhaltsbereitstellung von Akamai zu verwenden.
Nächste Schritte
Prüfen Sie, ob Sie Anspruch auf bis zu 5.000 US-Dollar an Cloud-Credits haben
Wir unterstützen Sie bei umfangreichen Implementierungen, Migrationen, Anwendungsoptimierungen, Architekturbewertungen, Sicherheits- und Zuverlässigkeitsprüfungen und vielem mehr. Wenn Sie Unterstützung benötigen oder Probleme mit Ihrem Konto haben, besuchen Sie bitte unsere Support‑Seite.