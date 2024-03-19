Al acecho en las sombras: las tendencias de ataque ponen de relieve las amenazas a las API

Las organizaciones se enfrentan a muchos otros desafíos relacionados con la de seguridad de las API (además de los riesgos que se ponen de manifiesto en los 10 principales riesgos de seguridad de API según OWASP ) como las vulnerabilidades comunes que hemos categorizado como problemas de estrategia y de tiempo de ejecución).

1. Los problemas de estrategia se refieren a los fallos en la implementación de API de la empresa. Las alertas que indican problemas de estrategia ayudan a los equipos de seguridad a identificar y corregir vulnerabilidades de alta prioridad antes de que los atacantes las puedan explotar. Los problemas de estrategia más comunes son los siguientes:

Terminales en la sombra

Acceso a recursos no autenticado

Datos confidenciales en una URL

Política de CORS permisiva

Exceso de errores del cliente

2. Los problemas de tiempo de ejecución son amenazas activas o comportamientos que requieren una respuesta urgente. Aunque suelen ser de naturaleza crítica, estas alertas son más sutiles que otros tipos de alertas de seguridad, ya que adoptan la forma de abuso de API (a diferencia de otros intentos de vulneración de la infraestructura más explícitos). La mayoría de los problemas de tiempo de ejecución son:

Intento de acceso a recursos no autenticado

Propiedad JSON anómala

Intento de fuzzing de parámetro de ruta

Desplazamiento en el tiempo inviable

Scraping de datos

También es fundamental tomar distancia y analizar los tres principales desafíos generales a los que se enfrentan las API para garantizar que su programa de seguridad cubra el abuso de las API y su explotación.

1 Visibilidad: ¿Cuenta con controles técnicos y de procesos para garantizar que su programa proteja todas las API? Este es un problema clave, ya que las API suelen formar parte de la transformación o estar integradas en los nuevos productos, por lo que muchas de ellas no tienen el mismo nivel de indicaciones, protecciones y validaciones que una presencia web tradicional.

2 Vulnerabilidades: ¿Sus API siguen las prácticas recomendadas para el desarrollo? ¿Evita los problemas de codificación deficiente más comunes según OWASP? Por último, ¿realiza un seguimiento y comprobaciones de vulnerabilidades?

3 Abuso de la lógica empresarial: ¿Cuenta con un estándar de tráfico esperado? ¿Ha establecido qué se considerarían actividades sospechosas?

Las respuestas a estas preguntas son la base de lo que su equipo debe comprender. Los objetivos generales deberían ser tener visibilidad y la capacidad para llevar a cabo investigaciones, así como tener procesos establecidos para mitigar rápidamente las amenazas. Esto se aplica tanto a las API internas como a las del cliente. El informe SOTI completo incluye algunos estudios de casos ilustrativos específicos del sector sobre metodologías de amenazas.