Como "cuna de especialistas", Wagner eCommerce Group combina una amplia experiencia en Internet, una potente infraestructura y conocimientos avanzados sobre procesos para hacer negocios online de forma eficaz en Alemania, Austria y Suiza. El grupo comprende la importancia de la disponibilidad y el rendimiento del sitio web para seguir siendo una fuerza motriz eficaz para empresas de retail digital. Son factores esenciales que ayudan a mejorar la experiencia de compra y la satisfacción del cliente de los millones de personas que visitan sus sitios cada año, visitas que, en última instancia, se traducen en conversiones e ingresos.

Al ser conocedor de que los ciberataques pueden comprometer incluso los sitios web más avanzados, utilizaba un firewall de aplicaciones web (WAF) de un proveedor de ciberseguridad especializado. La solución era demasiado compleja, se perdía mucho tiempo en su configuración y sobrecargaba los recursos de seguridad. Para complicar aún más las cosas, el proveedor de alojamiento de la empresa carecía del ancho de banda necesario para mitigar los ataques DDoS.

Además, Wagner eCommerce Group tuvo problemas de rendimiento y era difícil ampliar según las necesidades durante periodos críticos como el Black Friday. Michél Gericke, responsable de infraestructura de TI de Wagner eCommerce Group, lo tiene claro: "Nuestros clientes deben poder acceder a nuestras tiendas online en todo momento y disfrutar de una experiencia rápida, sencilla y moderna. Si no consiguen acceder, perdemos ingresos y la confianza de los clientes".

Cuando un agente malicioso amenazó con lanzar un ataque DDoS si la empresa no pagaba un rescate, el grupo buscó un proveedor de soluciones que pudiera satisfacer una gama más amplia de necesidades.