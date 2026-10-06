Wagner eCommerce Group ofrece plataformas de comercio electrónico de primer orden a seis marcas consolidadas de diferentes sectores que ofrecen diferentes productos, entre los que se incluyen productos de camping, fitness y bienestar, piscinas, electrodomésticos y compras de gangas. Con el objetivo de situarse entre las tres mejores empresas de cada categoría empresarial de Europa, el grupo tiene la misión de mejorar el panorama del comercio electrónico. Como empresa de tamaño medio, se beneficia en gran medida de la gama de soluciones de Akamai.
"Mientras nos esforzamos por convertirnos en un proveedor líder de comercio electrónico en nuestra región, podemos confiar en Akamai para que nos proporcione las soluciones adecuadas para nuestras necesidades en constante evolución".— Michél Gericke, responsable de infraestructura de TI de Wagner eCommerce Group
Las principales plataformas de comercio electrónico a su servicio
Riesgo de ataques DDoS y picos de tráfico
Como "cuna de especialistas", Wagner eCommerce Group combina una amplia experiencia en Internet, una potente infraestructura y conocimientos avanzados sobre procesos para hacer negocios online de forma eficaz en Alemania, Austria y Suiza. El grupo comprende la importancia de la disponibilidad y el rendimiento del sitio web para seguir siendo una fuerza motriz eficaz para empresas de retail digital. Son factores esenciales que ayudan a mejorar la experiencia de compra y la satisfacción del cliente de los millones de personas que visitan sus sitios cada año, visitas que, en última instancia, se traducen en conversiones e ingresos.
Al ser conocedor de que los ciberataques pueden comprometer incluso los sitios web más avanzados, utilizaba un firewall de aplicaciones web (WAF) de un proveedor de ciberseguridad especializado. La solución era demasiado compleja, se perdía mucho tiempo en su configuración y sobrecargaba los recursos de seguridad. Para complicar aún más las cosas, el proveedor de alojamiento de la empresa carecía del ancho de banda necesario para mitigar los ataques DDoS.
Además, Wagner eCommerce Group tuvo problemas de rendimiento y era difícil ampliar según las necesidades durante periodos críticos como el Black Friday. Michél Gericke, responsable de infraestructura de TI de Wagner eCommerce Group, lo tiene claro: "Nuestros clientes deben poder acceder a nuestras tiendas online en todo momento y disfrutar de una experiencia rápida, sencilla y moderna. Si no consiguen acceder, perdemos ingresos y la confianza de los clientes".
Cuando un agente malicioso amenazó con lanzar un ataque DDoS si la empresa no pagaba un rescate, el grupo buscó un proveedor de soluciones que pudiera satisfacer una gama más amplia de necesidades.
Mejora de la seguridad y el rendimiento
Akamai demostró ser el partner que buscaba Wagner eCommerce Group. El grupo recurrió a App & API Protector y Edge DNS para abordar su prioridad inmediata de proteger sus propiedades web frente a ataques DDoS y otras amenazas.
"Somos un equipo de TI ágil con muchas responsabilidades y necesitamos soluciones que sean fáciles de configurar y gestionar. Gracias a Akamai, lo logramos mediante una sencilla migración", añade.
La variedad de servicios de Akamai se ha convertido en una ventaja extra y la empresa también utiliza los servicios de CDN de la marca. "Como empresa de comercio electrónico, la baja latencia es fundamental para la experiencia de compra de nuestros clientes. Dado que Akamai podía distribuir el contenido de nuestro sitio web con más rapidez que nuestro proveedor de alojamiento, aprovechamos esa capacidad", explica Michél.
Implementación de Zero Trust
Con la intención de reforzar la seguridad interna junto con la seguridad externa, Wagner eCommerce Group intentó implementar la autenticación multifactor para todos los empleados. Quería proteger su VPN mediante un token de hardware, pero su puerta de enlace de Internet no era compatible con YubiKey.
Michél llegó a la conclusión que su equipo tendría que encontrar otra manera de hacerlo o cambiar la solución de VPN. Sin embargo, lo reconsideró al pensar en una estrategia correcta a largo plazo.
"No hay una alternativa al enfoque de arquitectura Zero Trust. Además, Akamai proporciona un cliente Zero Trust que permite a nuestros empleados acceder de forma segura y directa a nuestra infraestructura de back-end. De esa forma, Akamai nos permite alcanzar un equilibrio importantísimo entre unos altos niveles de seguridad y la facilidad de uso".
Conversión rápida de imágenes
Dado que las imágenes desempeñan un papel esencial en la experiencia de compra online y en el proceso de compra del consumidor, el grupo se compromete a mantenerse al día sobre los últimos estándares para el contenido multimedia. Cada uno de sus más de 230 000 productos contiene entre 3 y 10 fotos que convirtieron a otro formato con la ayuda de Akamai.
Con Akamai Image & Video Manager, Wagner eCommerce Group no tuvo que reconfigurar su back-end ni desarrollar su propio conversor de imágenes. "Image Manager nos permitió actualizar al estándar actual de una sola vez sin mucho esfuerzo por nuestra parte. En aproximadamente una hora, completamos la conversión de casi 1 000 000 imágenes sin mantener ocupados los recursos para desarrolladores", explica Michél.
Eliminación de las fricciones para seguir innovando
Mediante el uso de productos de Akamai para garantizar que sus propiedades web estén disponibles y protegidas, Wagner eCommerce Group reduce la presión sobre su infraestructura y libera a los empleados para que se centren en otras tareas. De hecho, Michél Gericke opina que la empresa no podría haber crecido como lo ha hecho sin lo que Akamai ofrece. "Podemos volver a ocupar a nuestros desarrolladores en proyectos que generen valor para nuestra empresa y nuestros clientes. Es mucho mejor que inviertan en eso su tiempo y talento en lugar de en desarrollar un conversor de imágenes o configurar nuestros servidores para gestionar más tráfico del sitio".
En ese sentido, Michél habla del valor de confiar en las soluciones de Akamai para impulsar Wagner eCommerce Group hacia el futuro. "Queremos ser un proveedor de comercio electrónico de primer nivel en nuestra región. Además de centrarnos en desarrollar nuestras competencias en comercio electrónico y logística, podemos sacar partido de la amplia cartera de Akamai según sea necesario", concluye.
Acerca de Wagner eCommerce Group GmbH
Wagner eCommerce Group, una de las principales empresas de comercio electrónico, gestiona seis marcas líderes de diferentes sectores. Nuestra fórmula para el éxito: en todas las áreas, trabajamos con especialistas que sienten una auténtica pasión por su trabajo; nosotros mismos trabajamos cada día con una gran motivación para mejorar el mundo del comercio electrónico poco a poco. Puede obtener más información en wagner-ecommerce.group o en Xing.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.