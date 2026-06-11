En primer lugar, Frank And Oak intentó mejorar su flujo de gestión manual de imágenes. El proceso partió del equipo creativo. El estudio interno emprendió el esfuerzo titánico de fotografiar y retocar imágenes con la mayor calidad posible para reflejar con precisión el valor de sus artículos. A continuación, optimizó y reajustó el tamaño de las imágenes para la Web, por lo general, a un ajuste predeterminado del 80 %. Este proceso de manipulación manual y de compresión de unas 200 a 600 imágenes al mes se convirtió en una tarea compleja y propensa a introducir errores humanos. Si se pasara por alto un tamaño excesivo o una compresión incorrecta de las imágenes, el sitio web y la experiencia móvil se verían afectados. Estos problemas relacionados con las imágenes podrían pasar inadvertidos, pero el equipo de TI, una vez detectados, tenía que solucionarlos y buscar un buen equilibrio entre el tamaño de las imágenes y el rendimiento del sitio web.

Objetivos y resultados

Frank And Oak tenía tres objetivos en mente: En primer lugar, distribuir unas imágenes óptimas en todos los navegadores y dispositivos; en segundo lugar, automatizar el proceso de transformación de imágenes; y, en tercer lugar, aumentar las conversiones web y reducir las tasas de abandono y de rebote. Tras asociarse con Akamai, Frank And Oak fue testigo de cómo se implementaban optimizaciones automáticas en todo su sitio en cuestión de minutos y observó cómo avanzaba hacia sus objetivos en solo unos días. Image & Video Manager ofrece la certeza de que todas y cada una de las imágenes se han optimizado en términos de calidad, formato y tamaño. En palabras de Martin Helie, vicepresidente de Tecnología, el equipo "se olvidó completamente de las tareas de transformación de imágenes" y "dejaron atrás cualquier tarea de gestión de imágenes", con lo que consiguieron acortar los plazos de los departamentos de marketing y producción. La vinculación a una única imagen impecable, en comparación con la gestión de versiones de alta y baja resolución, redujo el almacenamiento y mejoró las eficiencias operativas. En última instancia, Frank And Oak percibió mejoras clave en su rendimiento web, muchas de las cuales aún se están evaluando. Pero lo más notable fue que, tras implementar Image & Video Manager, se dejaron de sufrir problemas inesperados relacionados con las imágenes y con retrasos por problemas de rendimiento.

¿Por qué Akamai?

Frank And Oak eligió Image & Video Manager porque ya se había beneficiado de la naturaleza expansiva, escalable y resiliente de la plataforma de distribución en la nube de Akamai. Dado que Image & Video Manager funciona perfectamente en la nube, tenía sentido "dejar las cosas en familia". Además, tras rechazar otras herramientas de gestión de imágenes que no cumplían los requisitos por requerir mucho esfuerzo manual, resultaba esencial optar por una solución de automatización. Frank And Oak ahora puede ofrecer imágenes de máxima calidad para su ropa y olvidarse de cualquier tarea adicional, pues Image & Video Manager se encarga de todo. Ahora cuenta con una solución escalable y automatizada que ha disminuido el tiempo de preparación de las imágenes, ha aumentado la velocidad de lanzamiento al mercado y ofrece de forma inteligente las mejores imágenes a cada usuario.

Acerca de Frank And Oak

Desde su fundación en 2012, Frank And Oak es un símbolo de estilo, diseño y tecnología. La marca ofrece colecciones de ropa y accesorios para hombre y mujer diseñadas cuidadosamente para adaptarse a los estilos de vida de sus clientes. Con presencia web y en más de 23 tiendas repartidas por todo Canadá, la casa ofrece una experiencia online personalizada a cientos de miles de miembros, que va mucho más allá de los servicios básicos como retailer para conseguir reinventar la experiencia del cliente.

Inspirados por ideas éticas y con visión de futuro, en Frank And Oak se defienden valores como la igualdad, la diversidad y la inclusión, y se trabaja por promoverlos en sus comunidades corporativas.

1Más del 50 % de los usuarios móviles abandonan los sitios si estos tardan más de tres segundos en cargarse; no obstante, la mayoría de las páginas web tardan bastante más, lo que crea una brecha significativa entre las expectativas de los clientes y las capacidades móviles de la mayoría de las empresas.