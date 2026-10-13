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iQIYI

El gigante del streaming de vídeo proporciona contenido desde el Edge de Akamai, y ofrece, así, una experiencia excelente a clientes, desarrolladores y proveedores de contenido de todo el mundo

Logo de IQIYI

Ubicación

Pekín, China

https://www.iq.com/

Sector

Multimedia

Resultados clave

  • Tiempo de arranque cero para el comienzo de la transmisión del vídeo
  • Tasa muy baja de almacenamiento en búfer: el vídeo no se para
  • Menos tiempo para la resolución de DNS: las páginas web se cargan más rápido

Soluciones

EdgeKV EdgeWorkers
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Servidores de vídeo cercanos: buena noticia para los espectadores y para los proveedores de contenido

iQIYI es un innovador servicio de entretenimiento online líder en el mercado chino. Para expandirse a otros países y seguir cautivando a los clientes existentes, la empresa necesitaba una red de distribución de contenido (CDN) con servidores cercanos a sus clientes y proveedores de todo el mundo. La solución: Akamai Intelligent Edge Platform. Con Akamai, los usuarios de todo el mundo disfrutan de una gran experiencia de principio a fin, y los desarrolladores pueden implementar nuevo código en cientos de miles de servidores de todo el mundo con un solo clic.

¿El icono de progreso de la carga del vídeo no deja de girar? Para los suscriptores de iQIYI es cosa del pasado: los videos de iQIYI se reproducen inmediatamente.

El genio detrás de este logro es Jianhua Qin, director sénior de la división de infraestructura y distribución inteligente de contenido de iQIYI. Qin se unió a iQIYI en 2012. "Mi equipo es responsable de la infraestructura de TI (servidores, almacenamiento y redes) que utilizan nuestros desarrolladores, equipos empresariales y proveedores de contenido", afirma. "Nuestro objetivo es asegurarnos de que los usuarios disponen de la infraestructura necesaria para garantizar una gran experiencia, sin preocuparse por el lugar en el que esta se encuentra".

 Además de este desafío, hay que considerar el enorme volumen de las operaciones de iQIYI: de acuerdo con un informe del sector, iQIYI cuenta con más de 500 millones de usuarios activos mensualmente. Los desarrolladores perfeccionan continuamente el motor de recomendaciones basadas en IA de la empresa y actualizan el software previa petición. Se publica mucho contenido a diario. "Para publicar continuamente código y contenido nuevos, necesitamos una infraestructura muy eficiente", afirma Qin. 

Una CDN que abarca todo el mundo

Cuando iQIYI comenzó a expandirse globalmente, Qin buscaba una CDN para nuevos suscriptores fuera de China. Una nube centralizada provocaría demasiada latencia para el streaming de vídeo. "Elegimos la CDN de Akamai para nuestros usuarios globales porque es uno de los proveedores de servicios con la latencia más baja y el alcance más amplio, gracias a sus 325 000 servidores repartidos por todo el mundo", comenta Qin. "Me gusta el hecho de que Akamai tenga un equipo de asistencia técnica local. Además, si bien los proveedores de nube tradicionales están cambiando ya al Edge, Akamai tiene más de 20 años de experiencia en este campo".

Una gran experiencia para clientes, proveedores de contenido y desarrolladores

Qin está obsesionado con la experiencia de usuario y supervisa meticulosamente si los vídeos comienzan a reproducirse rápidamente o si se congelan. Akamai le ayuda a conseguirlo. "Nuestros vídeos se transmiten desde el nodo de Akamai más cercano al suscriptor, por lo que se cargan rápidamente y no se paran", comenta. Las métricas en tiempo real de la experiencia de usuario ayudan al equipo de Qin a identificar y solucionar problemas rápidamente, idealmente antes de que los suscriptores informen de ellos.

Los proveedores de contenido valoran poder publicar rápidamente y contar con una seguridad más sólida. Cuando un programa de variedades grabado a las 16:00 está programado para emitirse a las 20:00, los proveedores de contenido de iQIYI no admiten velocidades de carga lentas. "Cargar contenido de vídeo nuevo en un servidor en el Edge cercano de Akamai puede ahorrar tiempo y reducir la frustración en comparación con la publicación en una nube alejada", explica Qin. Los proveedores de contenido también valoran los servicios de seguridad de Akamai, que ayudan a proteger su contenido de los ciberataques.

A los desarrolladores de iQIYI les gusta la implementación automatizada, gracias a la cual hay más tiempo para el trabajo creativo, como perfeccionar el motor de recomendaciones de la empresa e identificar tendencias en contenido popular. "Todos los avances en infraestructura, desde servidores físicos hasta máquinas virtuales y contenedores, reducen el tiempo que nuestro equipo de operaciones dedica a ayudar a los desarrolladores", dice Qin. "Con Akamai, es aún más fácil implementar nuevo software. Nuestros desarrolladores pueden distribuirlo a infinidad de nubes y cientos de miles de servidores en el Edge de Akamai con un solo clic. Reducir el tiempo de la implementación significa que hay más tiempo para innovar".

Los desarrolladores de iQIYI están comenzando a escribir código directamente en los servidores en el Edge con EdgeWorkers. El equipo de DNS mediante HTTPS (DoH) de iQIYI obtuvo el primer puesto en la edición inaugural del concurso EdgeWorkers Coding Challenge con una solución para DoH. La pequeña aplicación reduce el tiempo de resolución del DNS en un 40 %, lo que permite que los sitios web se carguen más rápido. La distribución del servicio DNS a través de miles de servidores en el Edge le aporta mayor estabilidad. Además, la aplicación impide que los hackers redirijan a los suscriptores de iQIYI a otros sitios web (lo que se conoce como secuestro de DNS). "El servicio DoH lo escribió uno de nuestros ingenieros de interfaz de usuario y, en cuestión de minutos, pudo implementar el código en más de 100 000 nodos del Edge por todo el mundo", comenta Qin. "Es increíble".

¿Qué es lo siguiente? El metaverso 

Qin sigue pensando en nuevas formas de aprovechar la tecnología de Akamai para lograr una ventaja competitiva. El metaverso ya está aquí: entretenimiento envolvente basado en la realidad virtual y aumentada. "Akamai podría ser uno de nuestros principales partners en esta nueva era del metaverso", explica Qin. "Pienso en un anillo de servidores de Akamai que esté más cerca de nuestros usuarios que cualquier otro del mundo y que podrá conectarse al metaverso con menos de 30 milisegundos de latencia. Y, puesto que nuestros desarrolladores ya no tendrán que preocuparse de implementar código, podrán dedicarse a innovar con total libertad".

Acerca de iQIYI

iQIYI, Inc. es un innovador servicio de entretenimiento online líder en el mercado chino. La identidad corporativa de la firma combina talento creativo y tecnología, lo que promueve un entorno idóneo para la innovación permanente y la producción de contenido de éxito. La plataforma de iQIYI ofrece contenido original muy popular, así como una biblioteca completa de otros contenidos tanto de producción profesional como generados por los usuarios. La empresa consigue destacar en el sector del entretenimiento online gracias a su plataforma de tecnología líder basada en inteligencia artificial, análisis de big data y otras tecnologías propias básicas. iQIYI atrae a una gran base de usuarios y registra una participación muy significativa. Ha desarrollado un modelo de monetización diversificada que incluye servicios para miembros, publicidad online, distribución de contenidos, emisiones en directo, juegos online, licencias IP, agencias de talentos, literatura online, etc. https://www.iq.com/

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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