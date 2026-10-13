iQIYI es un innovador servicio de entretenimiento online líder en el mercado chino. Para expandirse a otros países y seguir cautivando a los clientes existentes, la empresa necesitaba una red de distribución de contenido (CDN) con servidores cercanos a sus clientes y proveedores de todo el mundo. La solución: Akamai Intelligent Edge Platform. Con Akamai, los usuarios de todo el mundo disfrutan de una gran experiencia de principio a fin, y los desarrolladores pueden implementar nuevo código en cientos de miles de servidores de todo el mundo con un solo clic.
¿El icono de progreso de la carga del vídeo no deja de girar? Para los suscriptores de iQIYI es cosa del pasado: los videos de iQIYI se reproducen inmediatamente.
El genio detrás de este logro es Jianhua Qin, director sénior de la división de infraestructura y distribución inteligente de contenido de iQIYI. Qin se unió a iQIYI en 2012. "Mi equipo es responsable de la infraestructura de TI (servidores, almacenamiento y redes) que utilizan nuestros desarrolladores, equipos empresariales y proveedores de contenido", afirma. "Nuestro objetivo es asegurarnos de que los usuarios disponen de la infraestructura necesaria para garantizar una gran experiencia, sin preocuparse por el lugar en el que esta se encuentra".
Además de este desafío, hay que considerar el enorme volumen de las operaciones de iQIYI: de acuerdo con un informe del sector, iQIYI cuenta con más de 500 millones de usuarios activos mensualmente. Los desarrolladores perfeccionan continuamente el motor de recomendaciones basadas en IA de la empresa y actualizan el software previa petición. Se publica mucho contenido a diario. "Para publicar continuamente código y contenido nuevos, necesitamos una infraestructura muy eficiente", afirma Qin.