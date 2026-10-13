Qin está obsesionado con la experiencia de usuario y supervisa meticulosamente si los vídeos comienzan a reproducirse rápidamente o si se congelan. Akamai le ayuda a conseguirlo. "Nuestros vídeos se transmiten desde el nodo de Akamai más cercano al suscriptor, por lo que se cargan rápidamente y no se paran", comenta. Las métricas en tiempo real de la experiencia de usuario ayudan al equipo de Qin a identificar y solucionar problemas rápidamente, idealmente antes de que los suscriptores informen de ellos.

Los proveedores de contenido valoran poder publicar rápidamente y contar con una seguridad más sólida. Cuando un programa de variedades grabado a las 16:00 está programado para emitirse a las 20:00, los proveedores de contenido de iQIYI no admiten velocidades de carga lentas. "Cargar contenido de vídeo nuevo en un servidor en el Edge cercano de Akamai puede ahorrar tiempo y reducir la frustración en comparación con la publicación en una nube alejada", explica Qin. Los proveedores de contenido también valoran los servicios de seguridad de Akamai, que ayudan a proteger su contenido de los ciberataques.

A los desarrolladores de iQIYI les gusta la implementación automatizada, gracias a la cual hay más tiempo para el trabajo creativo, como perfeccionar el motor de recomendaciones de la empresa e identificar tendencias en contenido popular. "Todos los avances en infraestructura, desde servidores físicos hasta máquinas virtuales y contenedores, reducen el tiempo que nuestro equipo de operaciones dedica a ayudar a los desarrolladores", dice Qin. "Con Akamai, es aún más fácil implementar nuevo software. Nuestros desarrolladores pueden distribuirlo a infinidad de nubes y cientos de miles de servidores en el Edge de Akamai con un solo clic. Reducir el tiempo de la implementación significa que hay más tiempo para innovar".

Los desarrolladores de iQIYI están comenzando a escribir código directamente en los servidores en el Edge con EdgeWorkers. El equipo de DNS mediante HTTPS (DoH) de iQIYI obtuvo el primer puesto en la edición inaugural del concurso EdgeWorkers Coding Challenge con una solución para DoH. La pequeña aplicación reduce el tiempo de resolución del DNS en un 40 %, lo que permite que los sitios web se carguen más rápido. La distribución del servicio DNS a través de miles de servidores en el Edge le aporta mayor estabilidad. Además, la aplicación impide que los hackers redirijan a los suscriptores de iQIYI a otros sitios web (lo que se conoce como secuestro de DNS). "El servicio DoH lo escribió uno de nuestros ingenieros de interfaz de usuario y, en cuestión de minutos, pudo implementar el código en más de 100 000 nodos del Edge por todo el mundo", comenta Qin. "Es increíble".