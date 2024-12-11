Arc XP nació en la sala de redacción del periódico The Washington Post, por lo que conoce de sobra los entresijos del sector editorial. Su sistema de gestión de contenidos (CMS), la plataforma de experiencia digital (DXP) y las potentes herramientas permiten a las empresas de comunicación hacer llegar sus historias a todos los rincones, así como aumentar sus ingresos. Le Parisien, Reuters, The Globe and Mail y otros gigantes del sector confían en Arc XP para innovar y crecer mediante experiencias digitales que marcan la diferencia. Y gracias a las soluciones de Akamai, Arc XP ha podido ofrecerles una gran mejora en materia de optimización de imágenes, reducción de costes y rendimiento.
"Sin Akamai Image & Video Manager y EdgeWorkers, no hubiéramos podido alcanzar el rendimiento y la fiabilidad que necesitábamos para proporcionar una experiencia de contenido superior. Ha sido un éxito para nosotros y para nuestros clientes".— Joe Croney, director de tecnología de Arc XP
Una forma más sofisticada de narrar historias
Dificultad para crear imágenes optimizadas a gran escala
La plataforma de software como servicio (SaaS) de Arc XP incluye un CMS, una DXP y otros servicios y herramientas diseñados para ayudar a las empresas de comunicación modernas a crear y ofrecer experiencias digitales impresionantes a gran escala. Y, lo que es igual de importante, les ayuda a monetizar su contenido.
Tanto Arc XP como sus clientes coincidían en un objetivo: distribuir contenido lo más rápido posible. No obstante, ofrecer imágenes optimizadas a gran escala no era nada fácil. Como las noticias no dejan de sucederse, los clientes necesitan cargar imágenes en artículos y páginas web a toda velocidad. La solución local de Arc XP no podía hacer frente a este ritmo de trabajo. Además, los ingenieros tenían que lidiar con constantes cambios en los estándares y el formato de las imágenes; y los costes de infraestructura estaban minando los ingresos.
"Gestionamos de principio a fin los sitios web de miles de clientes, desde la seguridad hasta la fiabilidad y el rendimiento. Nuestra solución propia de generación y optimización de imágenes no estaba cumpliendo con las expectativas", explica Joe Croney, director de tecnología de Arc XP.
Una mejor gestión de imágenes en el Edge
A la hora de evaluar las distintas soluciones de gestión de imágenes, Arc XP buscaba una que ofreciese una experiencia de desarrollo impecable y con la que se pudiesen personalizar y usar los servicios sin empobrecer la calidad de imagen. Además, tenía que ser capaz de distribuir contenido a los usuarios finales de cualquier plataforma. Arc XP encontró la solución en Akamai Image & Video Manager y Akamai EdgeWorkers.
Image & Video Manager, por un lado, optimizó automáticamente y en tiempo real las imágenes de todos los dispositivos, navegadores y conexiones de red de los usuarios. EdgeWorkers, por otro, incorporó la gestión de imágenes a los flujos de trabajo existentes de Arc XP. Gracias a ambas herramientas, Arc XP logró migrar el tráfico de imágenes de clientes de manera paulatina y sin complicaciones.
Como afirma Croney: "La integración con Image & Video Manager a través de EdgeWorkers fue muy sencilla y nos dio exactamente lo que buscábamos: capacidades de alto rendimiento y a gran escala".
"Es la unión perfecta entre tecnología de vanguardia y una capacidad de colaboración magnífica. Akamai nos ayuda a coordinar nuestra estrategia y a integrar las últimas innovaciones para mantenernos siempre un paso por delante de las tendencias del mercado".— Joe Croney, director de tecnología de Arc XP
Rendimiento alto durante la migración
Algunos clientes de Arc XP temían que la migración a Akamai pudiera afectar negativamente a los desarrolladores y al tráfico de sitio web. Nada más lejos de la realidad, ya que Akamai garantiza un rendimiento de SEO excelente. De hecho, el rastreo de Google de las nuevas imágenes optimizadas no tuvo ningún impacto negativo.
Además, Arc XP experimentó una reducción de los costes, y del tiempo hasta el primer byte (TTFB). Como director de tecnología, Croney anima constantemente a su equipo a optimizar el flujo de datos en la plataforma nativa de la nube de la empresa. "Gracias a Akamai, hemos reducido el TTFB en un 30 %, nos hemos ahorrado miles de dólares y hemos conseguido distribuir contenidos a gran escala", afirma.
Experiencias personalizadas y basadas en datos
En la actualidad, Arc XP está yendo un paso más allá con la IA generativa, ayudando a sus clientes a conectar mejor con sus audiencias mediante experiencias hiperpersonalizadas. Con Akamai EdgeWorkers, utiliza la segmentación de usuarios para personalizar el contenido que distribuye.
"Utilizamos información detallada sobre el comportamiento del usuario para escoger con precisión el contenido que va a ver cuando visite un sitio web. Estamos deseando encontrar otros usos de la IA generativa y EdgeWorkers para personalizar aún más la experiencia del usuario", afirma Croney.
Una colaboración que favorece el crecimiento
Desde sus inicios como plataforma tecnológica de The Washington Post, Arc XP ha ayudado a miles de empresas de comunicación en todo el mundo. Croney atribuye parte de este éxito a la colaboración con Akamai.
"Es la unión perfecta entre tecnología de vanguardia y una capacidad de colaboración magnífica. Akamai nos ayuda a coordinar nuestra estrategia y a integrar las últimas innovaciones para mantenernos siempre un paso por delante de las tendencias del mercado", concluye Croney.
Acerca de Arc XP
Arc XP es una plataforma diseñada para hacer que las empresas de comunicación modernas destaquen en su mayor talento: contar grandes historias. Ofrecemos todo lo necesario para que estas empresas puedan seguir creciendo: soluciones basadas en IA que mejoran la eficiencia editorial, experiencias atractivas para el público y monetización de contenidos. Desarrollado originalmente para el periódico The Washington Post, el sistema de Arc XP cuenta con la confianza de empresas y medios de comunicación de todo el mundo, e impulsa miles de sitios web en más de 25 países. Obtenga más información en arcxp.com.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.