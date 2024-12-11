La plataforma de software como servicio (SaaS) de Arc XP incluye un CMS, una DXP y otros servicios y herramientas diseñados para ayudar a las empresas de comunicación modernas a crear y ofrecer experiencias digitales impresionantes a gran escala. Y, lo que es igual de importante, les ayuda a monetizar su contenido.

Tanto Arc XP como sus clientes coincidían en un objetivo: distribuir contenido lo más rápido posible. No obstante, ofrecer imágenes optimizadas a gran escala no era nada fácil. Como las noticias no dejan de sucederse, los clientes necesitan cargar imágenes en artículos y páginas web a toda velocidad. La solución local de Arc XP no podía hacer frente a este ritmo de trabajo. Además, los ingenieros tenían que lidiar con constantes cambios en los estándares y el formato de las imágenes; y los costes de infraestructura estaban minando los ingresos.

"Gestionamos de principio a fin los sitios web de miles de clientes, desde la seguridad hasta la fiabilidad y el rendimiento. Nuestra solución propia de generación y optimización de imágenes no estaba cumpliendo con las expectativas", explica Joe Croney, director de tecnología de Arc XP.