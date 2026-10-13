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« Grâce à Image & Video Manager, nous avons pu recompresser et redimensionner les images en fonction des capacités d'affichage de chaque terminal, ce qui a permis de réduire la taille totale des images transmises de 33 % par rapport à avant. Même les designers Web les plus exigeants et les plus rigoureux ont approuvé la qualité de l'image produite. »— Yuki Terasawa, CISO Office Security Group Infrastructure Team, eBook Initiative Japan Co., Ltd.
Le défi : améliorer l'expérience utilisateur tout en réduisant les coûts liés au trafic d'origine
La société eBook Initiative Japan Co., Ltd. a été fondée en mai 2000 dans le but de fournir des services de digitalisation et de distribution de contenu. En septembre 2016, l'entreprise est devenue une filiale consolidée de Yahoo Japan Corporation (désormais appelée « Yahoo ») et de SoftBank Group Corp. Avec son service de livres numériques « ebookjapan » et sa plateforme de vente en ligne de livres papier « bookfan », elle s'est hissée au rang de leader dans le secteur des livres électroniques.
Yuki Terasawa, CISO Office Security Group Infrastructure Team, nous en dit plus sur les activités de l'entreprise :
« Notre service ebookjapan est actuellement l'un des plus importants services de livres numériques au Japon. Son catalogue contient plus de 650 000 ouvrages. Nous proposons une multitude de contenus captivants, notamment des livres disponibles uniquement sur ebookjapan. Alors que le divertissement se diversifie, nous devons continuer à trouver des moyens simples et efficaces de faire parvenir notre contenu aux utilisateurs finaux, afin qu'ils passent davantage de temps à lire nos bandes dessinées et nos livres. »
L'entreprise doit également être capable de s'adapter rapidement aux changements majeurs qui affectent son activité. Au printemps 2019, le nombre de requêtes d'accès au serveur d'origine de son service de diffusion de contenu a presque triplé avec l'intégration de Yahoo! Bookstore et ebookjapan.
« Cette augmentation des demandes d'accès a entraîné une hausse directe des coûts de trafic facturés au centre de données hébergeant le serveur d'origine. Nous devions également trouver des moyens d'accélérer davantage les délais de livraison du contenu sur notre site Web afin d'offrir une expérience utilisateur optimale. Pour cela, nous avions envisagé d'utiliser Image & Video Manager d'Akamai afin d'optimiser les données d'images, ainsi que Cloud Wrapper pour réduire considérablement les coûts liés au trafic d'origine », relate Yuki Terasawa.
Améliorer l'expérience utilisateur tout en préservant la qualité de l'image
Auparavant, l'entreprise utilisait la solution de distribution de téléchargements d'Akamai pour diffuser des fichiers d'images destinés aux miniatures de couvertures de bandes dessinées et aux bannières publicitaires affichées sur les pages d'ebookjapan, ainsi que les fichiers binaires contenus dans les livres électroniques. La grande quantité d'images affichées sur le site Web a d'importantes répercussions sur l'expérience utilisateur. Pour garantir un chargement fluide des pages malgré l'augmentation soudaine des demandes d'accès, l'entreprise devait trouver un moyen de compresser les images plus efficacement. La solution Image & Video Manager automatise les processus de gestion des images, tels que la compression, et optimise intelligemment la diffusion d'images et de courtes vidéos de haute qualité, adaptées au navigateur Web de l'utilisateur final. Cela réduit considérablement la taille des fichiers image et la charge de traitement des images, sans compromettre la qualité visuelle perçue. Les temps de chargement du site Web s'en trouvent améliorés, ce qui assure une expérience utilisateur bien plus satisfaisante.
« Les images miniatures, telles que les pages de couverture, sont redimensionnées en trois formats différents en fonction du terminal utilisé par l'utilisateur. Nous redimensionnions et compressons ces images à l'aide d'un outil que nous avions développé nous-mêmes. La qualité visuelle des pages de couverture influe fortement sur les ventes, notamment dans le domaine des bandes dessinées numériques. Il est également essentiel de préserver la qualité de l'image pour établir une relation de confiance avec les créateurs et les auteurs. C'est pourquoi nos designers Web accordent une attention particulière à la qualité des images et refusent de réduire leur taille au-delà d'un certain seuil », explique Yuki Terasawa.
L'entreprise a eu des difficultés à améliorer le temps de chargement des pages, ce qui se répercute directement sur l'expérience utilisateur et la rentabilité. C'est alors qu'elle a découvert la solution offerte par l'algorithme de compression d'images d'Image & Video Manager, basé sur la qualité perceptive.
« Image & Video Manager nous a permis de recompresser et redimensionner les images en fonction des capacités d'affichage du terminal, réduisant ainsi de 33 % la taille totale de l'image fournie précédemment. Nous avons également pu réduire la taille de certains fichiers JPEG de grande taille de 90 % ou plus sans compromettre la qualité de l'image. Même les concepteurs de sites Web les plus intransigeants et perspicaces ont donné leur aval à la qualité de l'image sortante », relate Yuki Terasawa.
Autre avantage impressionnant : la capacité à fournir rapidement des images de haute qualité grâce à la compression automatique des images. Bien que l'entreprise ait également examiné les services offerts par d'autres sociétés, elle a opté pour Image & Video Manager en raison de la grande flexibilité de ses outils de création d'images et du fait que les développeurs Web n'auraient pas besoin de modifier le code HTML pour référencer les images optimisées.
Les coûts liés au trafic d'origine ont été réduits d'environ 90 % grâce à une amélioration des processus de délestage
Entre-temps, l'entreprise a adopté Cloud Wrapper pour réduire les coûts liés au trafic provenant de l'origine. Cloud Wrapper agit comme un intermédiaire entre le serveur d'origine et le serveur de cache CDN, en fournissant un espace de cache dédié pour les contenus longue traîne, qui ne sont généralement pas optimisés pour la distribution via un CDN.
La nécessité de passer à une stratégie à long terme pour les contenus de livres électroniques que nous proposons est devenue encore plus évidente avec l'augmentation du nombre de titres et d'utilisateurs après notre intégration avec Yahoo! Bookstore. Nous ne pouvions plus nous contenter du cache Download Delivery, car cela nous obligerait à consulter plus fréquemment la source pour récupérer le contenu. « Les coûts liés à la lecture ou à l'extraction des données depuis le serveur d'origine AWS S3 ne pouvaient plus être ignorés et nous devions améliorer le délestage du contenu sur le CDN pour réduire les dépenses », explique Yuki Terasawa.
En adoptant Cloud Wrapper, l'entreprise a pu optimiser le délestage de contenu, réduire les requêtes d'accès au serveur d'origine et diminuer les coûts de sortie.
« Auparavant, le délestage de contenu atteignait 93,8 % grâce à des réglages précis avec l'aide d'Akamai. Toutefois, nous avons encore pu l'améliorer jusqu'à 99,3 % en adoptant Cloud Wrapper. Par conséquent, nos coûts de sortie d'AWS ont été réduits d'environ 90 %, ce qui est un véritable exploit », indique Yuki Terasawa.
Fournir des images de haute qualité de manière fluide tout en réduisant les coûts
L'entreprise a commencé à utiliser Image & Video Manager en octobre 2019, avant d'adopter Cloud Wrapper fin janvier 2020.
« Nous avons également envisagé de remplacer le CDN pour réduire nos coûts globaux. Toutefois, Akamai a été le seul fournisseur informatique en mesure de répondre à nos deux exigences strictes : améliorer l'expérience utilisateur et réduire les coûts de trafic d'origine. En outre, Image & Video Manager automatise le processus de gestion des images pour fournir l'image la plus adaptée à l'environnement de navigation Web de chaque utilisateur. Cela nous permet non seulement de réduire notre charge de travail, mais aussi de publier rapidement des titres et d'offrir un service qui aide les utilisateurs à trouver facilement des livres qu'ils apprécient, quel que soit leur terminal ou leur connexion Internet. »
Ces résultats ne sont pas passés inaperçus et Yuki Terasawa a été désigné meilleur atout de son département.
Améliorations supplémentaires et prévention des opportunités manquées à l'avenir
L'entreprise a commencé à utiliser Image & Video Manager en octobre 2019, avant d'adopter Cloud Wrapper fin janvier 2020.
« Nous avons également envisagé de remplacer le CDN pour réduire nos coûts globaux. Toutefois, Akamai a été le seul fournisseur informatique en mesure de répondre à nos deux exigences strictes : améliorer l'expérience utilisateur et réduire les coûts de trafic d'origine. En outre, Image & Video Manager automatise le processus de gestion des images pour fournir l'image la plus adaptée à l'environnement de navigation Web de chaque utilisateur. Cela nous permet non seulement de réduire notre charge de travail, mais aussi de publier rapidement des titres et d'offrir un service qui aide les utilisateurs à trouver facilement des livres qu'ils apprécient, quel que soit leur terminal ou leur connexion Internet. »
Ces résultats ne sont pas passés inaperçus et Yuki Terasawa a été désigné meilleur atout de son département.
À propos d'eBook Initiative Japan Co., Ltd.
Fondée en mai 2000 dans le but de fournir des services de digitalisation et de distribution de contenu, l'entreprise est devenue une filiale consolidée de Yahoo Japan Corporation et de SoftBank Group Corp. en septembre 2016. Elle gère actuellement le service de vente de livres numériques eBookJapan et le service de vente en ligne de livres papier Bookfan, en partenariat et en collaboration avec Yahoo. En tant qu'entreprise leader depuis 20 ans, son service ebookjapan est aujourd'hui l'un des plus importants services de livres numériques au Japon, avec plus de 650 000 ouvrages disponibles, principalement des bandes dessinées.
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