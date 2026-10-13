Auparavant, l'entreprise utilisait la solution de distribution de téléchargements d'Akamai pour diffuser des fichiers d'images destinés aux miniatures de couvertures de bandes dessinées et aux bannières publicitaires affichées sur les pages d'ebookjapan, ainsi que les fichiers binaires contenus dans les livres électroniques. La grande quantité d'images affichées sur le site Web a d'importantes répercussions sur l'expérience utilisateur. Pour garantir un chargement fluide des pages malgré l'augmentation soudaine des demandes d'accès, l'entreprise devait trouver un moyen de compresser les images plus efficacement. La solution Image & Video Manager automatise les processus de gestion des images, tels que la compression, et optimise intelligemment la diffusion d'images et de courtes vidéos de haute qualité, adaptées au navigateur Web de l'utilisateur final. Cela réduit considérablement la taille des fichiers image et la charge de traitement des images, sans compromettre la qualité visuelle perçue. Les temps de chargement du site Web s'en trouvent améliorés, ce qui assure une expérience utilisateur bien plus satisfaisante.

« Les images miniatures, telles que les pages de couverture, sont redimensionnées en trois formats différents en fonction du terminal utilisé par l'utilisateur. Nous redimensionnions et compressons ces images à l'aide d'un outil que nous avions développé nous-mêmes. La qualité visuelle des pages de couverture influe fortement sur les ventes, notamment dans le domaine des bandes dessinées numériques. Il est également essentiel de préserver la qualité de l'image pour établir une relation de confiance avec les créateurs et les auteurs. C'est pourquoi nos designers Web accordent une attention particulière à la qualité des images et refusent de réduire leur taille au-delà d'un certain seuil », explique Yuki Terasawa.

L'entreprise a eu des difficultés à améliorer le temps de chargement des pages, ce qui se répercute directement sur l'expérience utilisateur et la rentabilité. C'est alors qu'elle a découvert la solution offerte par l'algorithme de compression d'images d'Image & Video Manager, basé sur la qualité perceptive.

« Image & Video Manager nous a permis de recompresser et redimensionner les images en fonction des capacités d'affichage du terminal, réduisant ainsi de 33 % la taille totale de l'image fournie précédemment. Nous avons également pu réduire la taille de certains fichiers JPEG de grande taille de 90 % ou plus sans compromettre la qualité de l'image. Même les concepteurs de sites Web les plus intransigeants et perspicaces ont donné leur aval à la qualité de l'image sortante », relate Yuki Terasawa.

Autre avantage impressionnant : la capacité à fournir rapidement des images de haute qualité grâce à la compression automatique des images. Bien que l'entreprise ait également examiné les services offerts par d'autres sociétés, elle a opté pour Image & Video Manager en raison de la grande flexibilité de ses outils de création d'images et du fait que les développeurs Web n'auraient pas besoin de modifier le code HTML pour référencer les images optimisées.