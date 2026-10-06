Nell'intento di rendere il commercio globale accessibile a tutti, DHgate ha rafforzato le API per trasferire i dati e rendere vitali le connessioni tra i sistemi. Come ha spiegato DongYuan Dou di DHgate, "in linea con l'adozione delle architetture di microservizi e cloud-native su larga scala, l'utilizzo delle API si vede diffondersi ovunque". DongYuan Dou ha anche sottolineato le sfide e i potenziali richiesti associati all'utilizzo delle API.

Oltre alla difficoltà di comprendere il numero di API presenti nel suo ambiente operativo, l'azienda doveva conoscere quali dati personali o sensibili venivano trasferiti tramite le API. Inoltre, voleva garantire che l'accesso ai dati tramite le sue API venisse concesso solo alle persone autorizzate.

Questi requisiti sono stati cruciali per un'azienda come DHgate, obbligata a conformarsi alla legge cinese sulla cybersecurity, nonché ai regolamenti esteri come il GDPR e il CCPA. "A causa delle leggi e delle normative sempre più rigide adottate in vari paesi, dobbiamo controllare l'utilizzo e l'accesso alle nostre API. Dobbiamo proteggerci dalla fuga e dal furto di dati, che possono verificarsi a causa di attacchi DoS (Denial-of-Service), difetti di progettazione delle API e web crawler, solo per fare degli esempi", ha continuato DongYuan Dou.