DHgate è una piattaforma di vendita online che connette produttori e rivenditori cinesi con gli acquirenti in tutto il mondo. Fondata nel 2004, l'azienda è diventata una delle B2B più rinomate in Cina, connettendo oltre 77 milioni di acquirenti registrati che si trovano in più di 225 paesi e aree geografiche. Con la sua piattaforma per l'e-commerce globale, DHgate si impegna nell'intento di proteggere dati personali e sensibili, utilizzando, al contempo, le API per il trasferimento dei dati e la connessione dei sistemi. Le soluzioni di Akamai hanno consentito all'azienda di conseguire i suoi obiettivi relativi alla sicurezza.
"Le soluzioni di Akamai ci hanno fornito una protezione completa per le nostre API sull'edge".- DongYuan Dou, IT Infrastructure & Operation Director, Technology Center, DHgate Group
Connettere le aziende cinesi con gli acquirenti in tutto il mondo
La necessità di proteggere i dati
Nell'intento di rendere il commercio globale accessibile a tutti, DHgate ha rafforzato le API per trasferire i dati e rendere vitali le connessioni tra i sistemi. Come ha spiegato DongYuan Dou di DHgate, "in linea con l'adozione delle architetture di microservizi e cloud-native su larga scala, l'utilizzo delle API si vede diffondersi ovunque". DongYuan Dou ha anche sottolineato le sfide e i potenziali richiesti associati all'utilizzo delle API.
Oltre alla difficoltà di comprendere il numero di API presenti nel suo ambiente operativo, l'azienda doveva conoscere quali dati personali o sensibili venivano trasferiti tramite le API. Inoltre, voleva garantire che l'accesso ai dati tramite le sue API venisse concesso solo alle persone autorizzate.
Questi requisiti sono stati cruciali per un'azienda come DHgate, obbligata a conformarsi alla legge cinese sulla cybersecurity, nonché ai regolamenti esteri come il GDPR e il CCPA. "A causa delle leggi e delle normative sempre più rigide adottate in vari paesi, dobbiamo controllare l'utilizzo e l'accesso alle nostre API. Dobbiamo proteggerci dalla fuga e dal furto di dati, che possono verificarsi a causa di attacchi DoS (Denial-of-Service), difetti di progettazione delle API e web crawler, solo per fare degli esempi", ha continuato DongYuan Dou.
"La soluzione API Security è stata semplice e veloce da implementare, migliorando rapidamente e notevolmente la nostra osservabilità".- DongYuan Dou, IT Infrastructure & Operation Director, Technology Center, DHgate Group
L'implementazione di una protezione efficace in modo rapido e semplice
Aggiungendo una gamma di prodotti di Akamai alle sue soluzioni per la sicurezza, con cui si sono perfettamente integrati, DHgate ha risolto i suoi problemi di sicurezza. Sull'edge della rete, sono state usate le soluzioni Akamai API Security, Akamai App & API Protector e Akamai Bot Manager.
In effetti, DongYuan Dou ha sottolineato la semplice implementazione di API Security: "La soluzione API Security è stata semplice e veloce da implementare, migliorando rapidamente e notevolmente la nostra osservabilità". DHgate ha previsto di implementare API Security su tutte le sue applicazioni, ma è riuscita ad integrare la soluzione come una sorta di gateway nel proprio livello IT centrale.
La sicurezza garantita a più livelli
API Security ha fornito visibilità su tutto il patrimonio delle API dell'azienda, mentre Bot Manager ha rilevato in modo efficace il traffico dei bot e ha mitigato i bot dannosi sull'edge. Grazie al suo connettore nativo, la soluzione API Security è riuscita a bloccare immediatamente le minacce tramite App & API Protector. "API Security ci ha consentito di comprendere quali risorse delle API presentano importanti vulnerabilità in termini di sicurezza e quali sono ad alto rischio di subire una violazione di dati", ha affermato DongYuan Dou.
Se una minaccia dovesse oltrepassare questo livello di sicurezza, DHgate si è protetta con sistemi di prevenzione e rilevamento delle intrusioni, insieme ad una soluzione WAF (Web Application Firewall). Inoltre, l'azienda ha implementato il suo gateway per effettuare le operazioni di sicurezza di base, come la limitazione della velocità e l'autenticazione degli accessi alle API. DongYuan Dou ha concluso, affermando: "Insieme con il nostro impegno, i prodotti di Akamai hanno risolto i nostri problemi".
Informazioni su DHgate
Fondata nel 2004, DHgate è diventata la prima B2B di e-commerce transfrontaliero in Cina, con oltre 34 milioni di quotazioni live all'anno. Tramite le sue attività e i suoi uffici distribuiti in tutto il mondo, inclusi Stati Uniti e Regno Unito, DHgate offre i suoi rinomati prodotti e servizi a milioni di persone A partire dal 31 dicembre 2023, DHgate gestisce oltre 77 milioni di acquirenti registrati in 225 diversi paesi e aree geografiche e connessi tramite più di 2,6 milioni di rivenditori in Cina e in altri paesi. Per ulteriori informazioni, visita il sito DHgate.com e segui @DHgate.com.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.