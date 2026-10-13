Quante vite può migliorare un sistema sanitario tramite un'assistenza completa e incentrata sulle comunità? Per Novant Health, la risposta è sbalorditiva, se consideriamo, tra l'altro, queste cifre:
- 6,8 milioni di accessi ospedalieri
- 155.964 pazienti ricoverati assistiti
- 602.590 accessi in pronto soccorso
- 22.082 nascite
Cifre come quelle riportate qui sopra offrono anche una chiara visione delle risorse di cui una struttura sanitaria ha bisogno per proteggersi dai criminali che prendono di mira i propri dati sensibili tramite la violazione delle API.