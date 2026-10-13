Novant Health è un sistema integrato no profit che è costituito da 16 centri sanitari e da più di 1.900 medici dislocati in oltre 900 sedi. Con più di 36.000 dipendenti e collaboratori medici, l'organizzazione, che ha sede a Winston-Salem negli Stati Uniti, fornisce assistenza sanitaria nella Carolina del Nord e nella Carolina del Sud.

Tramite una serie di iniziative digitali, Novant rende l'assistenza sanitaria ai pazienti più efficace, personalizzata ed efficiente. Le API sono il fulcro di queste innovazioni perché consentono di scambiare facilmente i dati dei pazienti tra vari sistemi, applicazioni e dispositivi. In effetti, le API sono talmente importanti per Novant tanto che l'azienda ha realizzato un centro di eccellenza (COE) riunendo le persone, le competenze e le risorse necessarie per garantire il miglior livello di sviluppo dei prodotti per le API.

Il team ha giustamente considerato la sicurezza delle API come la massima priorità fin dall'inizio, sapendo come gli attacchi alle API influiscano sulle aziende sanitarie. Anche i dati statistici di settore emersi nel loro percorso sono sbalorditivi, ma non in senso positivo. Ad esempio, il costo di una violazione di dati sanitari si aggira sui 9,7 milioni di dollari. Inoltre, il 79% delle aziende sanitarie ha riscontrato un problema di sicurezza delle API negli ultimi 12 mesi.