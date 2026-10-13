In precedenza, l'azienda utilizzava Download Delivery di Akamai per distribuire i file di immagine per le copertine dei fumetti e i banner pubblicitari da visualizzare sulle pagine degli eBook, nonché i file binari in essi contenuti. La grande quantità di file di immagine visualizzati sul sito web ha l'impatto più significativo sulle user experience. Per mantenere un caricamento ottimale delle pagine alla luce dell'improvviso aumento delle richieste di accesso, l'azienda aveva bisogno di un modo per comprimere al massimo le dimensioni delle immagini. Image & Video Manager è una soluzione che automatizza i workflow della gestione delle immagini, come la compressione delle immagini, ottimizzando e fornendo, al contempo, immagini e brevi video di qualità eccellente in base al browser web dell'utente finale. La soluzione riduce drasticamente le dimensioni dei file di immagine e i carichi di lavoro di elaborazione delle immagini senza compromettere la qualità percepibile delle immagini. Ciò consente di migliorare i tempi di caricamento sul sito web, migliorando notevolmente le user experience.

"Le miniature delle immagini, come le pagine di copertina, vengono convertite in tre dimensioni, in base al dispositivo dell'utente. In precedenza, la nostra azienda ridimensionava e comprimeva queste immagini utilizzando uno strumento da noi creato. La qualità delle immagini relative alle pagine di copertina ha un impatto significativo sulle vendite, in particolare per i fumetti online. Mantenere la qualità delle immagini è anche essenziale per creare un rapporto di fiducia con creator e autori. Ecco perché i nostri web designer tengono particolarmente alla qualità delle immagini e non sono stati disposti a ridurre le dimensioni delle immagini oltre un certo livello", spiega Terasawa.

L'azienda ha riscontrato difficoltà a migliorare i tempi di caricamento delle pagine che hanno un impatto diretto sulla facilità d'uso e sulla redditività. In questo contesto, l'azienda ha scoperto l'algoritmo di compressione delle immagini offerto dalla soluzione Image & Video Manager, che è basato sulla qualità percettiva.

"Con Image & Video Manager, abbiamo compresso nuovamente e ridimensionato le immagini in base alle capacità del display del dispositivo, riducendo, così, del 33% rispetto alle precedenti dimensioni totali dell'immagine fornita. Siamo anche riusciti a ridurre le dimensioni di alcuni grandi file di immagini JPEG del 90% o più, senza comprometterne la qualità. Anche i web designer più intransigenti ed esigenti hanno approvato la qualità dell'immagine risultante", ricorda Terasawa.

Un altro notevole vantaggio è stata la capacità di fornire immagini ottimali in modo rapido, grazie alla compressione automatica delle immagini. Sebbene l'azienda avesse preso in considerazione anche i servizi forniti da altre aziende, ha scelto Image & Video Manager per le impostazioni di creazione delle immagini altamente flessibili e il fatto che i web engineer non avrebbero dovuto modificare il codice HTML per inserire il riferimento alle immagini ottimizzate.