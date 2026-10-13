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"Con Image & Video Manager, abbiamo compresso nuovamente e ridimensionato le immagini in base alle capacità del display del dispositivo, riducendo, così, del 33% rispetto le precedenti dimensioni totali dell'immagine fornita... Anche i web designer più intransigenti ed esigenti hanno approvato la qualità dell'immagine risultante".- Yuki Terasawa, CISO Office Security Group Infrastructure Team, eBook Initiative Japan Co., Ltd.
La sfida: migliorare le user experience e ridurre i costi del traffico di origine
L'azienda eBook Initiative Japan Co., Ltd. è stata fondata a maggio 2000 con l'obiettivo di fornire servizi per la digitalizzazione e la distribuzione di contenuti. A settembre 2016, la società è diventata una controllata consolidata di Yahoo Japan Corporation (di seguito "Yahoo") e SoftBank Group Corp., diventando, grazie al suo servizio di eBook "ebookjapan" e al suo negozio online per la vendita di libri cartacei "bookfan", un'azienda leader nel settore degli eBook.
Yuki Terasawa, CISO Office Security Group Infrastructure Team, ci parla delle attività dell'azienda:
"Il nostro servizio ebookjapan è attualmente uno dei più grandi servizi di eBook in Giappone; dispone di oltre 650.000 libri e offre tantissimi contenuti interessanti, tra cui libri disponibili solo su ebookjapan. Poiché il settore dell'intrattenimento sta diventando sempre più diversificato, dobbiamo continuare a trovare modi semplici e senza interruzioni per portare i nostri contenuti agli utenti finali, in modo da aumentare il tempo che trascorrono con i nostri fumetti e i nostri libri".
L'azienda deve, inoltre, essere in grado di adattarsi rapidamente agli importanti cambiamenti delle proprie attività. Nella primavera del 2019, il numero di richieste di accesso effettuate al server di origine per la distribuzione dei contenuti è quasi triplicato quando sono stati integrati i servizi Yahoo! Bookstore di Yahoo ed ebookjapan.
"Questo aumento delle richieste di accesso ha portato direttamente a un incremento dei costi del traffico pagati al data center che ospita il server di origine. Inoltre, la nostra azienda doveva proporre idee utili per accelerare ulteriormente i tempi di delivery dei contenuti sul nostro sito web per offrire user experience piacevoli. A tal scopo, abbiamo utilizzato principalmente Image & Video Manager di Akamai per ottimizzare i dati delle immagini e Cloud Wrapper per ridurre drasticamente i costi del traffico di origine", ricorda Terasawa.
Migliorare le user experience e mantenere la qualità delle immagini
In precedenza, l'azienda utilizzava Download Delivery di Akamai per distribuire i file di immagine per le copertine dei fumetti e i banner pubblicitari da visualizzare sulle pagine degli eBook, nonché i file binari in essi contenuti. La grande quantità di file di immagine visualizzati sul sito web ha l'impatto più significativo sulle user experience. Per mantenere un caricamento ottimale delle pagine alla luce dell'improvviso aumento delle richieste di accesso, l'azienda aveva bisogno di un modo per comprimere al massimo le dimensioni delle immagini. Image & Video Manager è una soluzione che automatizza i workflow della gestione delle immagini, come la compressione delle immagini, ottimizzando e fornendo, al contempo, immagini e brevi video di qualità eccellente in base al browser web dell'utente finale. La soluzione riduce drasticamente le dimensioni dei file di immagine e i carichi di lavoro di elaborazione delle immagini senza compromettere la qualità percepibile delle immagini. Ciò consente di migliorare i tempi di caricamento sul sito web, migliorando notevolmente le user experience.
"Le miniature delle immagini, come le pagine di copertina, vengono convertite in tre dimensioni, in base al dispositivo dell'utente. In precedenza, la nostra azienda ridimensionava e comprimeva queste immagini utilizzando uno strumento da noi creato. La qualità delle immagini relative alle pagine di copertina ha un impatto significativo sulle vendite, in particolare per i fumetti online. Mantenere la qualità delle immagini è anche essenziale per creare un rapporto di fiducia con creator e autori. Ecco perché i nostri web designer tengono particolarmente alla qualità delle immagini e non sono stati disposti a ridurre le dimensioni delle immagini oltre un certo livello", spiega Terasawa.
L'azienda ha riscontrato difficoltà a migliorare i tempi di caricamento delle pagine che hanno un impatto diretto sulla facilità d'uso e sulla redditività. In questo contesto, l'azienda ha scoperto l'algoritmo di compressione delle immagini offerto dalla soluzione Image & Video Manager, che è basato sulla qualità percettiva.
"Con Image & Video Manager, abbiamo compresso nuovamente e ridimensionato le immagini in base alle capacità del display del dispositivo, riducendo, così, del 33% rispetto alle precedenti dimensioni totali dell'immagine fornita. Siamo anche riusciti a ridurre le dimensioni di alcuni grandi file di immagini JPEG del 90% o più, senza comprometterne la qualità. Anche i web designer più intransigenti ed esigenti hanno approvato la qualità dell'immagine risultante", ricorda Terasawa.
Un altro notevole vantaggio è stata la capacità di fornire immagini ottimali in modo rapido, grazie alla compressione automatica delle immagini. Sebbene l'azienda avesse preso in considerazione anche i servizi forniti da altre aziende, ha scelto Image & Video Manager per le impostazioni di creazione delle immagini altamente flessibili e il fatto che i web engineer non avrebbero dovuto modificare il codice HTML per inserire il riferimento alle immagini ottimizzate.
Costi del traffico di origine ridotti di circa il 90% grazie ad un migliore offload
Nel frattempo, l'azienda ha adottato Cloud Wrapper per ridurre i costi del traffico di origine. Cloud Wrapper si trova tra il server di origine e il server di cache della CDN per fornire un cache footprint riservato per i contenuti long-tail che altrimenti non sarebbero ottimizzati per la delivery delle CDN.
"La necessità di passare a contenuti di eBook long-tail è diventata ancora più evidente con l'aumento del numero di titoli e utenti dovuto alla nostra integrazione con Yahoo! Bookstore. Non è più possibile utilizzare la sola cache di Download Delivery perché, in tal caso, dovremmo visitare l'origine con maggiore frequenza per recuperare i contenuti. I costi di lettura o uscita dei dati dal server di origine di AWS S3 non potevano più essere ignorati e dovevamo migliorare l'offload dei contenuti della CDN per ridurre i costi", spiega Terasawa.
Adottando la soluzione Cloud Wrapper, l'azienda è riuscita a migliorare l'offload dei contenuti, ridurre le richieste di accesso al server di origine e abbassare i costi di uscita.
"In passato, l'offload dei contenuti raggiungeva un massimo di 93,8% tramite la personalizzazione supportata da Akamai. Tuttavia, questo dato è migliorato ulteriormente, salendo al 99,3%, grazie all'adozione di Cloud Wrapper. Il risultato è stato che i nostri costi di uscita di AWS sono stati ridotti approssimativamente del 90%, con un notevole miglioramento rispetto al passato", afferma Terasawa.
Delivery ottimale di immagini di alta qualità e riduzione dei costi
L'azienda ha iniziato a utilizzare Image & Video Manager ad ottobre 2019, quindi ha adottato Cloud Wrapper poco dopo alla fine di gennaio 2020.
"Abbiamo anche pensato di sostituire la CDN per ridurre i costi totali. Tuttavia, Akamai è stato l'unico fornitore IT in grado di soddisfare i nostri due rigorosi requisiti: miglioramento delle user experience e riduzione dei costi del traffico nell'origine. Inoltre, Image & Video Manager automatizza il workflow della gestione delle immagini per offrire la migliore immagine per l'ambiente di navigazione web di ciascun utente. Ciò non solo riduce il nostro carico di lavoro, ma ci consente anche di pubblicare rapidamente titoli e fornire un servizio che aiuta gli utenti a trovare facilmente i libri che preferiscono, indipendentemente dal dispositivo o dalla connessione Internet in uso".
Questi risultati non sono passati inosservati e Terasawa ha ottenuto il passaggio al ruolo di MVP del suo reparto.
Migliora ancora senza perdere più opportunità in futuro
L'azienda ha iniziato a utilizzare Image & Video Manager ad ottobre 2019, quindi ha adottato Cloud Wrapper poco dopo alla fine di gennaio 2020.
"Abbiamo anche pensato di sostituire la CDN per ridurre i costi totali. Tuttavia, Akamai è stato l'unico fornitore IT in grado di soddisfare i nostri due rigorosi requisiti: miglioramento delle user experience e riduzione dei costi del traffico nell'origine. Inoltre, Image & Video Manager automatizza il workflow della gestione delle immagini per offrire la migliore immagine per l'ambiente di navigazione web di ciascun utente. Ciò non solo riduce il nostro carico di lavoro, ma ci consente anche di pubblicare rapidamente titoli e fornire un servizio che aiuta gli utenti a trovare facilmente i libri che preferiscono, indipendentemente dal dispositivo o dalla connessione Internet in uso".
Questi risultati non sono passati inosservati e Terasawa ha ottenuto il passaggio al ruolo di MVP del suo reparto.
Informazioni su eBook Initiative Japan Co., Ltd.
Fondata a maggio 2000 con l'obiettivo di fornire servizi di digitalizzazione e distribuzione dei contenuti, la società è diventata una controllata consolidata di Yahoo Japan Corporation e SoftBank Group Corp. a settembre 2016. Attualmente, l'azienda gestisce ebookjapan, il suo servizio di vendita di eBook, e bookfan, il suo negozio online per la vendita di libri cartacei in collaborazione con Yahoo. Grazie ai suoi punti di forza che l'hanno resa azienda leader del settore negli ultimi 20 anni, il suo servizio ebookjapan è attualmente uno dei più grandi servizi di eBook in Giappone, che offre oltre 650.000 libri, in particolar modo fumetti.
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