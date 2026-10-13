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ROSE Bikes

Akamai ha aiutato ROSE Bikes a trasformare lo shopping di biciclette in un'experience di acquisto omnicanale 

Logo di ROSE Bikes

Sede

Bocholt, Germania

www.rosebikes.de 

Settore

Commercio

Vantaggi principali

  • L'80% degli acquisti viene attualmente effettuato online
  • Nessun costo per eccesso di traffico

Soluzioni

App & API Protector Image & Video Manager
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Cambio di marcia verso le vendite online 

Fondata 115 anni fa, ROSE Bikes è un'azienda esperta nell'adeguarsi ai tempi e ad adattarsi di conseguenza. Il lancio del negozio online negli anni '90 è stato un enorme passo avanti. Da allora, l'azienda ha costantemente apportato miglioramenti al negozio. L'obiettivo di questi esperti nel settore del ciclismo è sempre quello di fornire ai clienti un'experience di acquisto facile e piacevole.

ROSE Bikes ha scelto Akamai per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza al proprio sito. I clienti possono ammirare splendide foto della loro prossima bici, programmare una consulenza video ed effettuare acquisti con una policy di reso di 30 giorni: l'80% delle vendite viene attualmente effettuato online. Con l'aiuto di Akamai, l'experience continuerà a migliorare. 

Pedalare con sicurezza verso il futuro con una focalizzazione omnicanale 

1907. ROSE Bikes apre il suo primo negozio a Bocholt, in Germania, in cui vendeva biciclette in estate e macchine da cucire in inverno.

Saltando rapidamente al presente: ROSE Bikes è una mecca per gli appassionati di ciclismo in tutta Europa. È ancora gestita dalla famiglia Rose e le biciclette vengono ancora progettate e assemblate a mano a Bocholt. "Siamo un'azienda a conduzione familiare da quattro generazioni", afferma Stefan Essing, manager dell'eCommerce IT. "Tutti noi amiamo andare in bicicletta: fa bene alla salute e all'ambiente".

Essing è entrato a far parte di ROSE Bikes come apprendista IT nel 2005. Oggi è responsabile della comunicazione tra l'azienda e i team IT. "Il nostro cliente tipo è un ciclista appassionato", dice. "Alcuni sono professionisti; altri sono amatori che amano fare lunghi giri in bicicletta nel fine settimana. Stiamo anche iniziando a vedere sempre più persone che acquistano e-bike per recarsi al lavoro". 

Nei suoi 115 anni di storia, ROSE Bikes è sempre stata al passo con i tempi, reinventandosi lungo la strada: vendita per corrispondenza nel 1982, catalogo online negli anni '90, una selezione di opzioni di leasing qualche anno dopo. La pandemia di COVID-19 ha stimolato l'espansione del suo negozio online all'avanguardia, che opera insieme ai sei negozi fisici dell'azienda e alle numerose sedi shop-in-shop.

La gente fa acquisti online da anni, ma durante la pandemia ha sentito di poter fare acquisti più ingenti,.afferma Essing. Per distinguerci dalla massa, volevamo creare un'experience di acquisto professionale, offrendo tutto ciò che si potrebbe trovare in un negozio fisico: poco meno di un giro di prova". 

Un negozio online affidabile e dati dei clienti protetti 

Con l'aumento delle vendite online, Essing non era del tutto soddisfatto del provider di servizi per le performance e la sicurezza web dell'azienda. I sovrapprezzi costituivano un problema. "Prevedere il traffico web è complicato per la nostra azienda: le nostre vendite aumentano durante la bella stagione", spiega Essing, che ha riscontrato un problema ancora più grande: i potenziali attacchi informatici che avrebbero potuto influenzare negativamente il sito web, le customer experience e la redditività finale dell'azienda.

Essing era alla ricerca di un nuovo fornitore di servizi per le performance e la sicurezza web in grado di offrire una soluzione per la sicurezza web e delle applicazioni solida, un modello di prezzo prevedibile e un livello di performance in grado di fornire in modo affidabile ai clienti in tutta Europa un'experience eccellente. Akamai ha dimostrato di essere la soluzione ai suoi problemi. "Akamai è la scelta migliore per il nostro negozio online, poiché dispone di server ovunque siano i nostri clienti", afferma Essing. "Grazie ad Akamai, non ci sono rallentamenti nel caricamento del sito, né spese per l'eccedenza. Abbiamo anche un controllo più preciso sulla sicurezza web, oltre alla possibilità di aumentarla senza alcun limite". Akamai garantisce inoltre che il traffico web di ROSE Bikes non lasci mai l'UE, soddisfacendo tale requisito del Regolamento generale sulla protezione dei dati. 

Un'experience di acquisto personalizzata di qualità 

Essing ha progettato l'experience di acquisto sapendo che molti clienti non avrebbero mai visitato un negozio fisico, mentre altri sì. Immaginiamo che un cliente, ad esempio Jessica, vuole passare a una bici più moderna della vecchia bicicletta a tre velocità che ha rispolverato durante la pandemia. Visita il sito rosebikes.de sul suo iPhone e viene accolta da bellissime foto, senza ritardi. Le immagini sono ottimizzate per il suo dispositivo. Jessica è molto colpita dalla bici gravel BACKROAD, che ammira nei suoi colori "viola intenso", "pepe verde" e "nebbia blu". Chiedendosi la differenza tra i cambi Shimano e Campagnolo, digita la sua domanda nella casella di chat e riceve una risposta da un chatbot basato sull'intelligenza artificiale in pochissimo tempo. Adesso desidera la consulenza di un addetto: sarebbe meglio prendere in considerazione una bici elettrica? Quindi tocca un pulsante per programmare una consulenza video WhatsApp con un consulente clienti di ROSE. Il consulente concorda sul fatto che la bici gravel sia una buona scelta per Jessica e le consiglia diversi modelli da prendere in considerazione. Il giorno successivo, Jessica potrà provarli facendo un un giro di prova in un negozio ROSE nelle sue vicinanze. Tornata a casa dopo il giro di prova, ha preso la sua decisione e ritorna online per ordinare la sua bicicletta e pagarla in modo sicuro.

"Stiamo eliminando i confini tra quello che si può fare online e nei nostri negozi fisici", afferma Essing. "Aiutare i nostri clienti ad acquistare una bicicletta che amano senza doversi recare più volte in un negozio fa parte del nostro impegno per la sostenibilità". 

Outlook 

Il negozio online ha riscosso un enorme successo. Ma Essing e il suo team non hanno ancora finito. È in lavorazione un mercato selezionato per i prodotti dei partner, così come lo sviluppo di offerte più personalizzate. Essing è sicuro che il team Akamai possa aiutare ROSE Bikes ad adattarsi a tutto ciò che il futuro riserva. "La nostra filosofia è quella di poter offrire ai clienti un'ottima experience di acquisto sempre e ovunque", afferma. "Stiamo al passo con i tempi e, con l'aiuto di Akamai, sono certo che tra 100 anni ROSE Bikes sarà ancora all'avanguardia". 

Informazioni su ROSE Bikes

ROSE Bikes è un brand di biciclette incentrato sul cliente di Bocholt, in Germania, con la missione di trasformare avventure ciclistiche uniche in realtà per i propri clienti. L'azienda a conduzione familiare, che conta 480 dipendenti, si concentra principalmente su prodotti di alta qualità per la mobilità e prodotti di ciclismo ad alte prestazioni di propria progettazione. Questi prodotti vengono sviluppati e assemblati presso la sede dell'azienda, quindi distribuiti in tutta Europa. L'azienda pluripremiata è leader nella vendita al dettaglio omnicanale, combinando punti di contatto online e offline per la scelta, la consulenza e l'assistenza. La sua vasta gamma di prodotti e servizi può essere sperimentata online e di persona presso i negozi ROSE in tutta la Germania, da Bocholt a Colonia, Berlino e Monaco, nonché sul Lago di Zurigo in Svizzera e in oltre 30 negozi cooperativi entro la fine del 2022.

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.rosebikes.de.

Informazioni su Akamai

A sostegno e protezione della vita online c’è sempre Akamai. Le principali aziende al mondo scelgono Akamai per creare, offrire e proteggere le loro experience digitali, aiutando miliardi di persone a vivere, lavorare e giocare ogni giorno. Con la piattaforma di computing più distribuita al mondo, dal cloud all'edge, siamo in grado di semplificare lo sviluppo e l'esecuzione di applicazioni per i nostri clienti, avvicinando le experience agli utenti e allontanando le minacce. Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di cloud computing, sicurezza e delivery di contenuti di Akamai, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su Twitter e LinkedIn.

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