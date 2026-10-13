1907. ROSE Bikes apre il suo primo negozio a Bocholt, in Germania, in cui vendeva biciclette in estate e macchine da cucire in inverno.

Saltando rapidamente al presente: ROSE Bikes è una mecca per gli appassionati di ciclismo in tutta Europa. È ancora gestita dalla famiglia Rose e le biciclette vengono ancora progettate e assemblate a mano a Bocholt. "Siamo un'azienda a conduzione familiare da quattro generazioni", afferma Stefan Essing, manager dell'eCommerce IT. "Tutti noi amiamo andare in bicicletta: fa bene alla salute e all'ambiente".

Essing è entrato a far parte di ROSE Bikes come apprendista IT nel 2005. Oggi è responsabile della comunicazione tra l'azienda e i team IT. "Il nostro cliente tipo è un ciclista appassionato", dice. "Alcuni sono professionisti; altri sono amatori che amano fare lunghi giri in bicicletta nel fine settimana. Stiamo anche iniziando a vedere sempre più persone che acquistano e-bike per recarsi al lavoro".

Nei suoi 115 anni di storia, ROSE Bikes è sempre stata al passo con i tempi, reinventandosi lungo la strada: vendita per corrispondenza nel 1982, catalogo online negli anni '90, una selezione di opzioni di leasing qualche anno dopo. La pandemia di COVID-19 ha stimolato l'espansione del suo negozio online all'avanguardia, che opera insieme ai sei negozi fisici dell'azienda e alle numerose sedi shop-in-shop.

La gente fa acquisti online da anni, ma durante la pandemia ha sentito di poter fare acquisti più ingenti,.afferma Essing. Per distinguerci dalla massa, volevamo creare un'experience di acquisto professionale, offrendo tutto ciò che si potrebbe trovare in un negozio fisico: poco meno di un giro di prova".