Fondata 115 anni fa, ROSE Bikes è un'azienda esperta nell'adeguarsi ai tempi e ad adattarsi di conseguenza. Il lancio del negozio online negli anni '90 è stato un enorme passo avanti. Da allora, l'azienda ha costantemente apportato miglioramenti al negozio. L'obiettivo di questi esperti nel settore del ciclismo è sempre quello di fornire ai clienti un'experience di acquisto facile e piacevole.
ROSE Bikes ha scelto Akamai per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza al proprio sito. I clienti possono ammirare splendide foto della loro prossima bici, programmare una consulenza video ed effettuare acquisti con una policy di reso di 30 giorni: l'80% delle vendite viene attualmente effettuato online. Con l'aiuto di Akamai, l'experience continuerà a migliorare.