ダウンタイムゼロとリアルタイムの体験を求める消費者とユーザーの期待に応えようとする企業が業種を問わず増えており、そのような企業はデータ集約型のエッジネイティブアプリケーションを最適化するためにクラウドコンピューティングの利用を進化させ続けています。最近では、メディアおよびエンターテインメント企業は、エッジでクラウド・コンピューティング・リソースを活用することによってクラウド戦略をさらに最新化しています。これにより、エッジネイティブなアプリケーションを活用した体験を、より効果的かつ効率的に提供できるようになります。

Forrester Consultingの調査（英語版のみ）では、次のことが浮き彫りになりました。「調査に回答したメディア企業の98%が今後12か月以内にワークロードの大部分をクラウドネイティブにしたいと考えており、最適な分散クラウド・プラットフォーム・パートナーを見つけることが不可欠となっている。ITリーダーによると、そのようなパートナーに求められる最も重要な要件は、クラウドからエッジに展開して実行する能力である」

これは、業界を前進させながら継続的にイノベーションを起こしている人気ソーシャル・メディア・プラットフォーム企業にも当てはまります。数十億人のユーザーにリーチしている同社は、リアルタイムのデジタル体験を最適な形で提供できるようにするために、定期的に機能とインフラを強化しています。ユーザーはパーソナライズされた完璧な体験を求めているため、Akamaiはこのプラットフォームプロバイダーがクラウド・コンピューティング・ワークロードをエッジまで拡張できるようにしました。これにより、同プロバイダーは次世代のインタラクティブなソーシャル体験を提供できるようになりました。