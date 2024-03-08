FreshToHomeは、2015年の創業時にはわずか8人だった従業員数が5,000人へと拡大し、信頼性の高いオムニチャネル食料品プラットフォームへと変貌しました。当初から新鮮な肉と魚を提供することに重点を置いていた同社は、「100% フレッシュ、0% ケミカル」というブランドプロミスを果たすことにこだわり、成功を収めました。インドの154都市と中東の都市を含む160都市で事業を展開し、鶏肉、羊肉、野菜、乳製品など、商品を拡充してきました。また、同社は実店舗を開き、オムニチャネルの小売業へ進出しました。会社の成長に伴い、Akamai Cloud Computingを活用してコスト効率と信頼性の高い事業運営を実現することを目指しました。
ワンストップの食料品店
シームレスで途切れることのない事業運営
CEOのShan Kadavil氏がFreshToHomeを立ち上げたときのビジョンは、自然食品とオーガニック食品を専門とするグローバル小売企業であるWhole Foodsに対してインドの答えを提示することでした。しかし、それがすべてではなく、同氏は極めて新鮮で健康的な肉と魚を提供したいと考えていました。
従来の市場では通常、漁師や農家が商品を仲介業者に販売します。そして、多くの場合、仲介業者は化学薬品を使用して魚や肉を保存します。FreshToHomeは仲介業者を排除することで、このモデルを変革しています。同社は化学薬品に頼るのではなく、魚や肉を直ちに倉庫に直送し、その後、細心の注意を払って管理されているコールドチェーンを通じて流通ハブに輸送します。このプロセスに従えば、商品は調達から24～36時間以内にお客様のもとに届きます。迅速な配送と0～4度の温度を維持する冷蔵管理の組み合わせにより、最高の鮮度を確保します。
この革新的なモデルを推進し、地理的に分散した広いエリアでの円滑な事業運営と一貫した供給を実現するために、FreshToHomeはテクノロジーを大いに活用しています。同社は、Commodities ExchangeというAIベースの特許テクノロジーを利用して、漁師や農家がFreshToHomeに商品を電子的に競りにかけられるようにしました。バックエンドでは、インテリジェントシステムが商品の需要を予測し、最適な価格帯を決定します。各流通ハブは独自のソフトウェアとIoT（Internet of Things）デバイスを運用しており、そのすべてが同社の中央ネットワークと相互接続されています。さらに、FreshToHomeのアプリを使用して毎月200万人以上のお客様が商品を購入しています。
FreshToHomeのConsumer CTOであるSaurabh Odhyan氏は、「廃棄物を最小限に抑えるためには、適切な在庫トレーサビリティを確保し、適切な予測モデルを実現することが重要です」と述べています。急成長中のFreshToHomeでは在庫が重要な役割を担うため、途切れることのない事業運営を可能にする適切なクラウド・コンピューティング・プラットフォームが必要でした。
クラウドコンピューティングで未来へ
過去10年間でほぼ4倍の成長を遂げたFreshToHomeは、同社を未来に進めることのできるプラットフォームを求めていました。多数の場所に広がった超分散型システムをサポートするために、同社はAkamai Cloud Computingプラットフォームを選択しました。この決定について、Odhyan氏は次のように説明しています。「使用量に基づく透明性に優れた料金体系によって想定外の料金が排除され、Akamaiプラットフォームはコスト効率が高いことが証明されました。これにより、弊社は複数のインスタンスを展開する際の費用を正確に把握できました」
クラウドでの制約のない事業運営
FreshToHomeのインフラはすべて、Akamai Cloud Computingを介してホストされます。Odhyan氏によると、Akamaiプラットフォームは同社が必要とするポータブルアーキテクチャを提供しています。たとえば、同氏はFreshToHomeが自社のアプリやさまざまな運用システムからデータを収集するために構築したカスタム・データ・パイプラインについて言及しています。同社はこのデータを集約して処理し、事業の最適化と拡大に役立つ貴重な知見を生み出しています。
「Akamaiの非依存的な分散型プラットフォームがなければ、シームレスかつ迅速に生データにアクセスし、弊社独自のシステム全体に分散したデータから知見を得ることはできなかったかもしれません」とOdhyan氏は続けました。
好調な事業のさらなる成長
FreshToHomeはすでに営業利益をあげていますが、引き続き市場プレゼンスの拡大を目指しています。直近の資金調達により、オムニチャネルを強化しながら、160の市場に定着した事業をさらに拡大するつもりです。
すべてのチャネルで一貫した顧客体験を確保するために、同社はクラウド上の運用システムの動作方法と接続方法を標準化しました。今後、FreshToHomeは他の方法でもAkamaiプラットフォームを活用する見込みです。「Akamaiの分散型クラウド・コンピューティング・プラットフォームを活用してバックエンドプロセスをさらに強化したいと考えています」とOdhyan氏は締めくくりました。
FreshToHomeについて
2015年に設立されたFreshToHomeは、化学薬品不使用の新鮮な魚介類や鶏肉などの食肉を家庭に届ける、インドで最も人気のあるアプリベースの小売企業です。鶏肉、鶏胸肉、カモ肉、カモの卵、Vigovaダック、羊肉、ラム、ラムチョップ、ヤギ肉、ヤギのひき肉など、幅広い商品を取り揃えており、淡水魚、海水魚、チャツネ、バッターも提供しています。また、Apple App StoreやGoogle Play Storeから同社のモバイルアプリケーションをダウンロードできます。
Akamaiについて
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