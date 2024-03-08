CEOのShan Kadavil氏がFreshToHomeを立ち上げたときのビジョンは、自然食品とオーガニック食品を専門とするグローバル小売企業であるWhole Foodsに対してインドの答えを提示することでした。しかし、それがすべてではなく、同氏は極めて新鮮で健康的な肉と魚を提供したいと考えていました。

従来の市場では通常、漁師や農家が商品を仲介業者に販売します。そして、多くの場合、仲介業者は化学薬品を使用して魚や肉を保存します。FreshToHomeは仲介業者を排除することで、このモデルを変革しています。同社は化学薬品に頼るのではなく、魚や肉を直ちに倉庫に直送し、その後、細心の注意を払って管理されているコールドチェーンを通じて流通ハブに輸送します。このプロセスに従えば、商品は調達から24～36時間以内にお客様のもとに届きます。迅速な配送と0～4度の温度を維持する冷蔵管理の組み合わせにより、最高の鮮度を確保します。

この革新的なモデルを推進し、地理的に分散した広いエリアでの円滑な事業運営と一貫した供給を実現するために、FreshToHomeはテクノロジーを大いに活用しています。同社は、Commodities ExchangeというAIベースの特許テクノロジーを利用して、漁師や農家がFreshToHomeに商品を電子的に競りにかけられるようにしました。バックエンドでは、インテリジェントシステムが商品の需要を予測し、最適な価格帯を決定します。各流通ハブは独自のソフトウェアとIoT（Internet of Things）デバイスを運用しており、そのすべてが同社の中央ネットワークと相互接続されています。さらに、FreshToHomeのアプリを使用して毎月200万人以上のお客様が商品を購入しています。

FreshToHomeのConsumer CTOであるSaurabh Odhyan氏は、「廃棄物を最小限に抑えるためには、適切な在庫トレーサビリティを確保し、適切な予測モデルを実現することが重要です」と述べています。急成長中のFreshToHomeでは在庫が重要な役割を担うため、途切れることのない事業運営を可能にする適切なクラウド・コンピューティング・プラットフォームが必要でした。