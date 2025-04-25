Meris 봇넷이란 무엇인가요?

Meris DDoS 봇넷은 Wi-Fi 접속 지점, IoT 게이트웨이, 스위치 및 기타 장비도 생산하는 라트비아의 MikroTik이 만든 라우터 운영 체제(RouterOS)의 취약점을 악용합니다. 'Meris'는 라트비아어로 전염병을 뜻합니다.

Meris는 DDoS 공격을 수행하기 위해 애플리케이션 레이어에 증폭 공격을 집중합니다. Meris 봇넷은 막대한 양의 RPS를 대상 서버로 전송해 CPU 및 메모리 리소스 용량을 과부하시킵니다. 25만 대 이상의 라우터를 제어하는 이 봇넷은 공격 규모에 대한 모든 기록을 경신할 수 있는 테라비트 규모의 증폭 DDoS 공격을 쉽게 시작할 수 있습니다.

전문가들은 공격자가 다른 디바이스의 요청을 감염된 라우터로 프록시해 공격의 출처를 숨긴다고 생각합니다. Meris 봇넷은 HTTP 파이프라이닝을 사용해 서버가 응답을 보낼 때까지 기다리지 않고 단일 연결로 여러 요청을 전송할 수 있으므로 봇넷의 RPS를 높이는 데 도움을 줍니다.

보다 강력한 봇넷을 구축하기 위해 Meris는 MikroTik 디바이스의 취약점(CVE-2018-14847, 패치됨)을 악용하고 원격 접속을 허용하기 위해 MikroTik 라우터에서 사용하는 운영 체제를 재구한 것으로 추정됩니다. 이 공격은 일부 패치된 MikroTik 라우터에서도 성공했습니다. 이 때문에 라우터가 봇넷에 이용되지 않도록 보호하기 위해 보안팀이 암호를 변경하고 방화벽을 업데이트했습니다.