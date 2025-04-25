Meris DDoSボットネットは、ラトビアの企業であるMikroTik社製のルーターのオペレーティングシステム（RouterOS）の脆弱性を悪用します。MikroTik社は、Wi-Fiアクセスポイント、IoTゲートウェイ、スイッチなどの機器も製造しています。「Meris」はラトビア語で「疫病」を意味する。

DDoS攻撃を実行するために、Merisはアプリケーションレイヤーにボリューム型攻撃を集中させます。Merisボットネットは、CPUとメモリリソースのキャパシティを過負荷状態にするために、膨大な量のRPSをターゲットサーバーに送信します。このボットネットは、250,000台以上のルーターを制御しているため、数テラビット規模のボリューム型DDoS攻撃を簡単に開始でき、攻撃規模のすべての記録を破ることができます。

専門家は、攻撃者は感染したルーターに他のデバイスからリクエストをプロキシして、攻撃元を隠すことができると考えています。MerisボットネットはHTTP パイプラインも使用します。これにより、サーバーからの応答を待つことなく、単一の接続で複数のリクエストを送信できるため、ボットネットのRPSが向上します。

Merisは、より強力なボットネットを構築するために、MikroTikデバイスのパッチ適用済みの脆弱性（CVE-2018-14847）を悪用し、MikroTikルーターで使用されるオペレーティングシステムを再設定してリモートアクセスを許可したと考えられています。この攻撃は、パッチが適用されたMikroTikルーターでも成功しました。そのため、ルーターがボットネットに組み込まれるのを防ぐために、セキュリティチームはパスワードの変更とファイアウォールの更新を行う必要もありました。