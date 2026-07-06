Google 또는 GitHub SSO(Single Sign-On)를 사용하거나 이메일을 입력해 새 계정을 만드세요. 본인 확인을 위해 유효한 결제 방법이 필요하지만, 체험 기간에는 비용이 청구되지 않습니다. 프로모션 크레딧은 아직 무료 체험을 신청하지 않은 신규 고객에게만 제공됩니다.
선도적 IaaS 공급업체로 평가
자주 묻는 질문(FAQ)
신청 절차를 완료하고 서비스 약관에 동의하면 다양한 컴퓨팅 요금제(GPU 요금제는 이 프로모션에서 제외됨), Object Storage, Block Storage 또는 NodeBalancers 제품에 크레딧을 사용할 수 있습니다. 지정된 체험 기간에 할당된 크레딧 금액을 초과해서 사용하면 초과분에 대해서는 가격 페이지에 설명된 표준 요금이 부과됩니다.
Visa, Mastercard, American Express, Discover, PayPal, Google Pay(관련 신용 카드 포함)로 결제할 수 있습니다. 계좌 이체, 구매 주문서, ACH를 포함한 추가 결제 옵션의 경우 Akamai로 문의하세요. 카드를 추가할 때 발급 은행으로 임시 사전 승인 요청이 전송될 수 있습니다. 이 사전 승인 요금은 즉시 환불되지만 은행에 따라 카드 승인이 취소될 때까지 며칠이 걸릴 수 있습니다.
체험 기간 동안 서비스 크레딧을 모두 사용해야 합니다. 사용하지 않은 서비스 크레딧은 자동 만료되며, 할당된 크레딧 금액을 초과한 모든 서비스에 대해 표준 요금이 부과됩니다. 가격에 대한 자세한 내용은 가격 페이지를 참조하세요.
AI 추론은 AI가 잠재적 가능성의 단계에서 벗어나, 현실 세계에 실질적인 영향을 미치는 실용적 기술로 전환되는 시점을 의미합니다. Akamai Cloud 고객은 다양한 업계와 사용 사례 전반에 걸쳐 AI 추론을 활용하고 있습니다. 주요 활용 분야는 다음과 같습니다.
- 스마트 시티: 교통 흐름을 최적화해 혼잡을 완화하고 안전성을 향상하며, 지능형 감시를 통해 공공 안전을 강화
- 자율 주행 차량: 순간적인 의사결정을 지원하고, 효율적인 차량 군집 주행을 실현
- 산업용 IoT(Internet of Things) 및 제조: 예측형 유지 관리를 구축해 가동 중단을 방지하고, 실시간 영상 분석을 통해 품질 관리 고도화
- 스마트 리테일: 초개인화된 쇼핑 경험을 제공하고, 스마트 결제 및 재고 관리를 통해 운영 효율성을 높임
- 헬스케어 및 원격 의료: 환자를 실시간으로 모니터링하고, 영상 처리 기반의 의료 진단을 가속화하며, 최신 웨어러블 디바이스를 지원
- 미디어 및 엔터테인먼트: 맞춤형 콘텐츠를 큐레이션하고, 실시간 비디오 트랜스코딩 및 라이브 스트리밍 품질을 향상
이러한 사례는 고객이 AI 추론을 통해 달성할 수 있는 가능성의 일부일 뿐입니다. 엣지 컴퓨팅이 지속적으로 발전함에 따라 앞으로 더 다양한 산업에서 혁신적인 애플리케이션이 등장할 것으로 기대됩니다.