AI 추론은 AI가 잠재적 가능성의 단계에서 벗어나, 현실 세계에 실질적인 영향을 미치는 실용적 기술로 전환되는 시점을 의미합니다. Akamai Cloud 고객은 다양한 업계와 사용 사례 전반에 걸쳐 AI 추론을 활용하고 있습니다. 주요 활용 분야는 다음과 같습니다.

스마트 시티 : 교통 흐름을 최적화해 혼잡을 완화하고 안전성을 향상하며, 지능형 감시를 통해 공공 안전을 강화

: 교통 흐름을 최적화해 혼잡을 완화하고 안전성을 향상하며, 지능형 감시를 통해 공공 안전을 강화 자율 주행 차량 : 순간적인 의사결정을 지원하고, 효율적인 차량 군집 주행을 실현

: 순간적인 의사결정을 지원하고, 효율적인 차량 군집 주행을 실현 산업용 IoT(Internet of Things) 및 제조 : 예측형 유지 관리를 구축해 가동 중단을 방지하고, 실시간 영상 분석을 통해 품질 관리 고도화

: 예측형 유지 관리를 구축해 가동 중단을 방지하고, 실시간 영상 분석을 통해 품질 관리 고도화 스마트 리테일 : 초개인화된 쇼핑 경험을 제공하고, 스마트 결제 및 재고 관리를 통해 운영 효율성을 높임

: 초개인화된 쇼핑 경험을 제공하고, 스마트 결제 및 재고 관리를 통해 운영 효율성을 높임 헬스케어 및 원격 의료 : 환자를 실시간으로 모니터링하고, 영상 처리 기반의 의료 진단을 가속화하며, 최신 웨어러블 디바이스를 지원

: 환자를 실시간으로 모니터링하고, 영상 처리 기반의 의료 진단을 가속화하며, 최신 웨어러블 디바이스를 지원 미디어 및 엔터테인먼트: 맞춤형 콘텐츠를 큐레이션하고, 실시간 비디오 트랜스코딩 및 라이브 스트리밍 품질을 향상

이러한 사례는 고객이 AI 추론을 통해 달성할 수 있는 가능성의 일부일 뿐입니다. 엣지 컴퓨팅이 지속적으로 발전함에 따라 앞으로 더 다양한 산업에서 혁신적인 애플리케이션이 등장할 것으로 기대됩니다.