Che cos'è la botnet Meris?

Nel 2021, i ricercatori hanno stimato che la botnet Meris comprendeva più di 250.000 dispositivi e che almeno altri 40.000 dispositivi erano ancora esposti alla vulnerabilità. Le dimensioni della botnet Meris le consentono di penetrare in reti massicce, come i provider di servizi Internet (ISP).

Con oltre 250.000 dispositivi, la capacità massima della botnet Meris potrebbe essere una cifra impressionante pari a 110 milioni di richieste al secondo. In confronto, il più grande attacco DDoS mai registrato in precedenza aveva solo il 20% circa della capacità della botnet Meris.

La botnet Meris ha superato una delle botnet più note, la Mirai, che ha infettato centinaia di migliaia di dispositivi IoT. Tuttavia, la botnet Mirai era limitata dalla piccola quantità di potenza computazionale e dalle limitate funzionalità di rete dei dispositivi IoT. Al contrario, la botnet Meris utilizza un esercito di router con una potenza di elaborazione molto maggiore e migliori funzionalità di trasferimento dei dati rispetto ai dispositivi IoT. La tecnologia alla base della botnet Meris suggerisce che i suoi hacker riescano ad accedere ad una notevole potenza di elaborazione e all'Ethernet ad alta velocità, rendendo questa botnet una minaccia molto più potente per le organizzazioni che non sono protette da un sistema di mitigazione degli attacchi DDoS basato sul cloud.